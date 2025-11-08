"הבית נשרף? תודה לאל שהילדים והכלב בסדר"

מאמן מיאמי היט, אריק ספולסטרה, חווה יממה מטלטלת במיוחד: יום לאחר שביתו נשרף כליל בשריפה קשה, הוא עמד על הקווים והוביל את קבוצתו לניצחון 108:126 על שארלוט בגביע ה-NBA. ספולסטרה שהופיע לראשונה בפני התקשורת מאז האירוע כשהוא יושב לצד שלושת ילדיו, הדגיש כי למרות ההלם, הדבר היחיד שבאמת חשוב הוא שהמשפחה יצאה ללא פגע.

"הדברים בבית - אפשר להחליף אותם. ואם לא, אז מה זה משנה באמת?", אמר ספולסטרה, "מה שחשוב זו המשפחה. הילדים שלי והכלב - כולם בסדר, ותודה לאל על זה”. הוא סיפר כי בזמן שפרצה השריפה, הוא שהה על טיסה חזרה מדנבר עם הקבוצה, וכשהגיע לביתו מצא את הכוחות הראשונים נאבקים בלהבות שכבר לא ניתן היה לעצור. "אני רוצה להודות למכבי האש ולשוטרים, הם היו מדהימים", אמר, והודה גם להיט ולחברי הקהילה שנחלצו לעזור.

למרות קושי אישי כבד, ספולסטרה לא לקח הפסקה. "הציעו לי כמה ימי חופש", שיתף המאמן, "אבל הילדים רצו להגיע למשחק. אז אם הם רצו לבוא - הייתי צריך לעבוד". אחרי הניצחון הוא הודה: "רק עכשיו זה מכה בי. הייתי רוצה פשוט לחזור הביתה. אבל אני יודע שהילדים בסדר, ואני אראה אותם הלילה".

לא נעים. אריק ספולסטרה (IMAGO)

על הפרקט הייתה זו פתיחה היסטורית של מיאמי. ההיט קלעו 53 נקודות ברבע הראשון - שיא מועדון ושני בגובהו בתולדות ה-NBA ברבע ראשון. בתוך פחות מרבע אחד, מיאמי כבר הובילה 38:64, לפני ששארלוט צמצמה ל-66:65 במהלך ריצת 2:27 יוצאת דופן. אך ההיט התאוששו ברבע האחרון וסגרו את המשחק. נורמן פאוול הוביל עם 25 נקודות, אנדרו וויגינס הוסיף 22, ופלה לארסון קלע 19.

למרות הנסיבות, ספולסטרה נראה נחוש להמשיך קדימה. הוא הזכיר שגם מחוץ למגרש מצפים לו אתגרים חשובים, לאחר שסיכם בחודש שעבר על תפקיד מאמן נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028. "הקהילה בדרום פלורידה הייתה פשוט מדהימה", אמר לסיום, "זו הייתה תקופה מאתגרת, אבל משפחת ספולסטרה חזקה. אנחנו נעמוד גם בזה".