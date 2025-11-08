יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:35
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
38%968-9328פיניקס סאנס
29%797-7587לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

"הבית נשרף? תודה לאל שהילדים והכלב בסדר"

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, דיבר לראשונה מאז איבד את ביתו בשריפה: "מה שחשוב זו המשפחה". וגם: למה לא לקח חופש והשיא שנשבר ב-108:126 על שארלוט

|
ביתו השרוף של אריק ספולסטרה (IMAGO)
ביתו השרוף של אריק ספולסטרה (IMAGO)

מאמן מיאמי היט, אריק ספולסטרה, חווה יממה מטלטלת במיוחד: יום לאחר שביתו נשרף כליל בשריפה קשה, הוא עמד על הקווים והוביל את קבוצתו לניצחון 108:126 על שארלוט בגביע ה-NBA. ספולסטרה שהופיע לראשונה בפני התקשורת מאז האירוע כשהוא יושב לצד שלושת ילדיו, הדגיש כי למרות ההלם, הדבר היחיד שבאמת חשוב הוא שהמשפחה יצאה ללא פגע.

"הדברים בבית - אפשר להחליף אותם. ואם לא, אז מה זה משנה באמת?", אמר ספולסטרה, "מה שחשוב זו המשפחה. הילדים שלי והכלב - כולם בסדר, ותודה לאל על זה”. הוא סיפר כי בזמן שפרצה השריפה, הוא שהה על טיסה חזרה מדנבר עם הקבוצה, וכשהגיע לביתו מצא את הכוחות הראשונים נאבקים בלהבות שכבר לא ניתן היה לעצור. "אני רוצה להודות למכבי האש ולשוטרים, הם היו מדהימים", אמר, והודה גם להיט ולחברי הקהילה שנחלצו לעזור.

למרות קושי אישי כבד, ספולסטרה לא לקח הפסקה. "הציעו לי כמה ימי חופש", שיתף המאמן, "אבל הילדים רצו להגיע למשחק. אז אם הם רצו לבוא - הייתי צריך לעבוד". אחרי הניצחון הוא הודה: "רק עכשיו זה מכה בי. הייתי רוצה פשוט לחזור הביתה. אבל אני יודע שהילדים בסדר, ואני אראה אותם הלילה".

לא נעים. אריק ספולסטרה (IMAGO)לא נעים. אריק ספולסטרה (IMAGO)

על הפרקט הייתה זו פתיחה היסטורית של מיאמי. ההיט קלעו 53 נקודות ברבע הראשון - שיא מועדון ושני בגובהו בתולדות ה-NBA ברבע ראשון. בתוך פחות מרבע אחד, מיאמי כבר הובילה 38:64, לפני ששארלוט צמצמה ל-66:65 במהלך ריצת 2:27 יוצאת דופן. אך ההיט התאוששו ברבע האחרון וסגרו את המשחק. נורמן פאוול הוביל עם 25 נקודות, אנדרו וויגינס הוסיף 22, ופלה לארסון קלע 19.

למרות הנסיבות, ספולסטרה נראה נחוש להמשיך קדימה. הוא הזכיר שגם מחוץ למגרש מצפים לו אתגרים חשובים, לאחר שסיכם בחודש שעבר על תפקיד מאמן נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028. "הקהילה בדרום פלורידה הייתה פשוט מדהימה", אמר לסיום, "זו הייתה תקופה מאתגרת, אבל משפחת ספולסטרה חזקה. אנחנו נעמוד גם בזה".

