מכירת אתלטיקו לקרן ההשקעות "אפולו" קרובה

מכירתה ההיסטורית של אתלטיקו מדריד לקרן ההשקעות האמריקאית "אפולו גלובל מנג’מנט" נכנסת לישורת האחרונה. על פי דיווחים בספרד, כל פרטי העסקה כבר סגורים כמעט לחלוטין, וההכרזה הרשמית צפויה בקרוב. אפולו, אחת מקרנות ההשקעות הגדולות בעולם עם הון מנוהל של כ-900 מיליארד דולר, צפויה לרכוש כשני שלישים ממניות המועדון, בעוד הבעלים הנוכחיים ישמרו על מניות מיעוט. מנכ"ל המועדון מיגל אנחל חיל מרין והנשיא אנריקה סרסו ימשיכו בתפקידם וילוו את המעבר.

כיום, אתלטיקו נשלטת על ידי חברת Atlético Holdco SL, שבבעלות חיל מרין (באמצעות חברת Holding de Inversiones Atléticas), סרסו (באמצעות חברת Video Mercury Film), וקרן ההשקעות האמריקאית Ares Management. 27% נוספים מוחזקים על ידי קרן Quantum Pacific, שבבעלות איש העסקים הישראלי עידן עופר. לפי ההערכות, חלקו של חיל מרין יוערך ב-600 עד 700 מיליון אירו, מה שמציב את שווי המועדון כולו על כ-2 מיליארד אירו.

קרן אפולו מצטרפת למגמה עולמית הולכת וגוברת של כניסת הון פיננסי לעולם הספורט. הקרן השיקה לאחרונה קרן ייעודית של חמישה מיליארד דולר להשקעות אסטרטגיות בתחום זה, בדומה למהלכים של ענקיות כמו CVC ו-Oaktree. חיל מרין עצמו הודה בחודשים האחרונים כי הכנסת שותפים חדשים נחוצה להתפתחות המועדון: “אנחנו צריכים הון נוסף כדי שאתלטיקו תפעל טוב יותר ותוכל להמשיך לצמוח גם מעבר לתשעים הדקות על הדשא”.

עידן עופר (האתר הרשמי של פמליקאו)

החזון של אפולו הוא להעמיק את תהליך ההפיכה של אתלטיקו לגוף עסקי-מקצועי מודרני, תוך התמקדות ביציבות כלכלית והגדלת הכנסות קבועות. אחד הפרויקטים המרכזיים הוא "עיר הספורט", השקעה של 350 מיליון אירו בפיתוח מתחם ענק בן יותר מ-265 אלף מ"ר באזור סן בלאס, שיכלול אקדמיה, מתקני אימונים, אזורי פנאי, מרכזי קניות, בתי מלון ואף חוף גלים מלאכותי. המתחם יפעל בסמוך לאצטדיון מטרופוליטנו, במטרה להבטיח מקור הכנסה יציב שאינו תלוי בתוצאות הקבוצה.

מאחורי המהלך עומדת גם השוואה מתמדת ליריבה העירונית ריאל מדריד, שנחשבת למודל עסקי מצליח, אך נמצאת כעת בתהליך מודרניזציה של מבנה הבעלות. בעוד ריאל צפויה לפתוח חלק ממניותיה למשקיעים פרטיים, אתלטיקו בחרה כבר כעת במהלך נרחב שיכניס אותה לעידן חדש של ניהול פיננסי. עם עלייה מתמדת בהכנסות (409.5 מיליון אירו בעונה שעברה, עלייה של 12%) וחתימת חוזים מסחריים עם ענקיות כמו רד בול, ריאד אייר ולשכת התיירות של רואנדה, הפוטנציאל הכלכלי ברור.

שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)

האתגר שנותר הוא לשמר את האיזון בין הצלחה ספורטיבית לניהול פיננסי. מאז מינויו של דייגו סימאונה ב-2012, אתלטיקו שומרת על רצף של 13 עונות בליגת האלופות, הבסיס לכל הצלחה עסקית עתידית. אפולו תידרש כעת לא רק למקסם רווחים, אלא גם להבין את רגש האוהדים והייחוד של המועדון. שילוב בין היציבות הכלכלית שהקרן מביאה לבין היסוד הספורטיבי שממשיך להוביל סימאונה, עשוי להגדיר מחדש את עתידה של אתלטיקו מדריד בעידן שבו גם ההון וגם הכדורגל הולכים יד ביד.