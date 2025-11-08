יום שבת, 08.11.2025 שעה 08:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

הלעג בנבחרת פולין לתמונות של אנה לבנדובסקי

העיתונאי סבסטיאן שטשבסקי סיפר שחלוץ ברצלונה היה מושא ללעג בחדר ההלבשה, לאחר התמונות שאשתו פרסמה ברשת: "אף אחד לא רצה לומר לרוברט את האמת"

|
רוברט לבנדובסקי ואנה (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי ואנה (IMAGO)

האווירה בנבחרת פולין נחשבת טובה, ורוברט לבנדובסקי, קפטן הנבחרת, הוא המנהיג הבלתי מעורער שלה. החלוץ הוותיק עשה היסטוריה במדים הלאומיים, וכעת הנבחרת נאבקת על העפלה למונדיאל 2026. בזמן שהוא מתאושש מפציעה בשריר הירך האחורי שהטרידה אותו בשבועות האחרונים, לבנדובסקי ממתין בדריכות לפרסום סגל הנבחרת לקראת פגרת הנבחרות הקרובה.

החלוץ של ברצלונה נשוי לאנה לבנדובסקי, ספורטאית פולנייה, מתחרה בקראטה ונציגת נבחרת פולין בקראטה מסורתי. אך לפי שטשבסקי, דווקא סביב אשתו נולדה בדיחה פנימית בין שחקני הנבחרת, שהפכה למבוכה של ממש עבור הקפטן. לדבריו, כמה מהתמונות שאנה פרסמה ברשתות החברתיות הפכו את לבנדובסקי למושא ללעג בחדר ההלבשה.

הכול התחיל לפני שלוש שנים

האירוע החל ביולי 2022, אז עזב לבנדובסקי את באיירן מינכן וחתם בברצלונה. המעבר לקטלוניה כלל גם את מעבר משפחתו של השחקן לספרד, ואנה החלה באותה תקופה לפתח תחביב חדש, ריקודי בצ’אטה. היא שיתפה סרטונים ותמונות מהאימונים ומהריקודים שלה עם בני זוג לריקוד, מה שעורר עניין רב ברשתות.

רוברט לבנדובסקי ואשתו אנה (רויטרס)רוברט לבנדובסקי ואשתו אנה (רויטרס)

לפי דברי שטשבסקי, אותם פוסטים של אשתו הפכו לסיבה לצחוק בקרב חבריו של לבנדובסקי לנבחרת. במהלך אחד ממחנות האימונים של הנבחרת, סיפר העיתונאי, שחקנים שלחו זה לזה ממים עם תמונות של אנה לבנדובסקי מהריקודים, והחלוץ לא ידע תחילה כיצד להגיב.

"הריקודים היו בעיה"

"אותם ריקודי בצ’אטה שאנה עשתה עם גברים אחרים הפכו לבעיה", סיפר שטשבסקי. "רוברט היה מושא ללעג בשלב מסוים, וחברי הנבחרת שלחו אחד לשני ממים עם תמונות של אנה במחנה האימונים. יש לי תחושה שזמן רב אף אחד לא רצה לומר לרוברט את האמת, שהוא לא מבין עד כמה זה נראה בעייתי, שחלק מהסרטונים של אנה אולי לא היה צורך לפרסם. אבל בסוף האמת הגיעה אליו, וזה הסתיים בוויכוח בבית, בשיחה רגשית מאוד שבה הוחלט להפסיק עם דברים מסוימים".

לפי הדיווח, לבנדובסקי נפגע לא רק מהצחוק סביבו אלא גם מהתגובות הפוגעניות שעסקו ביחסיו כביכול עם הספרדים. "זה כאב לו מאוד", סיפרו. "התגובות היו נוראיות, אבל בסופו של דבר רוברט שם לזה סוף ואמר לה: ‘אנה, תפרסמי פחות מהדברים האלה’. הוא עשה את הדבר הנכון, ונקווה שאנה תמשיך לטפח את התשוקה הזו, כי ריקוד הוא תשוקה יפהפייה", סיכמו בפולין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
