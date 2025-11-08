הלעג בנבחרת פולין לתמונות של אנה לבנדובסקי

האווירה בנבחרת פולין נחשבת טובה, ורוברט לבנדובסקי, קפטן הנבחרת, הוא המנהיג הבלתי מעורער שלה. החלוץ הוותיק עשה היסטוריה במדים הלאומיים, וכעת הנבחרת נאבקת על העפלה למונדיאל 2026. בזמן שהוא מתאושש מפציעה בשריר הירך האחורי שהטרידה אותו בשבועות האחרונים, לבנדובסקי ממתין בדריכות לפרסום סגל הנבחרת לקראת פגרת הנבחרות הקרובה.

החלוץ של ברצלונה נשוי לאנה לבנדובסקי, ספורטאית פולנייה, מתחרה בקראטה ונציגת נבחרת פולין בקראטה מסורתי. אך לפי שטשבסקי, דווקא סביב אשתו נולדה בדיחה פנימית בין שחקני הנבחרת, שהפכה למבוכה של ממש עבור הקפטן. לדבריו, כמה מהתמונות שאנה פרסמה ברשתות החברתיות הפכו את לבנדובסקי למושא ללעג בחדר ההלבשה.

הכול התחיל לפני שלוש שנים

האירוע החל ביולי 2022, אז עזב לבנדובסקי את באיירן מינכן וחתם בברצלונה. המעבר לקטלוניה כלל גם את מעבר משפחתו של השחקן לספרד, ואנה החלה באותה תקופה לפתח תחביב חדש, ריקודי בצ’אטה. היא שיתפה סרטונים ותמונות מהאימונים ומהריקודים שלה עם בני זוג לריקוד, מה שעורר עניין רב ברשתות.

רוברט לבנדובסקי ואשתו אנה (רויטרס)

לפי דברי שטשבסקי, אותם פוסטים של אשתו הפכו לסיבה לצחוק בקרב חבריו של לבנדובסקי לנבחרת. במהלך אחד ממחנות האימונים של הנבחרת, סיפר העיתונאי, שחקנים שלחו זה לזה ממים עם תמונות של אנה לבנדובסקי מהריקודים, והחלוץ לא ידע תחילה כיצד להגיב.

"הריקודים היו בעיה"

"אותם ריקודי בצ’אטה שאנה עשתה עם גברים אחרים הפכו לבעיה", סיפר שטשבסקי. "רוברט היה מושא ללעג בשלב מסוים, וחברי הנבחרת שלחו אחד לשני ממים עם תמונות של אנה במחנה האימונים. יש לי תחושה שזמן רב אף אחד לא רצה לומר לרוברט את האמת, שהוא לא מבין עד כמה זה נראה בעייתי, שחלק מהסרטונים של אנה אולי לא היה צורך לפרסם. אבל בסוף האמת הגיעה אליו, וזה הסתיים בוויכוח בבית, בשיחה רגשית מאוד שבה הוחלט להפסיק עם דברים מסוימים".

לפי הדיווח, לבנדובסקי נפגע לא רק מהצחוק סביבו אלא גם מהתגובות הפוגעניות שעסקו ביחסיו כביכול עם הספרדים. "זה כאב לו מאוד", סיפרו. "התגובות היו נוראיות, אבל בסופו של דבר רוברט שם לזה סוף ואמר לה: ‘אנה, תפרסמי פחות מהדברים האלה’. הוא עשה את הדבר הנכון, ונקווה שאנה תמשיך לטפח את התשוקה הזו, כי ריקוד הוא תשוקה יפהפייה", סיכמו בפולין.