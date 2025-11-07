יום שבת, 08.11.2025 שעה 03:42
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

אחרי שתי הארכות: 93:97 ענק למילאנו באנדולו

בתום אחד אדיר, האיטלקים חגגו אצל הטורקים. 25 ללידיי אצל המנצחת, 34 של דוז'ייר לא הספיקו. ריאל גברה על בארסה, ניצחונות לז'לגיריס ואולימפיאקוס

|
שחקני מילאנו מאושרים (IMAGO)
שחקני מילאנו מאושרים (IMAGO)

המחזור התשיעי של היורוליג ננעל לו היום (שישי) עם ארבעה משחקים. תחילה אנדולו ומילאנו שיחקו ואף נגררו להארכה, אך הטורקים ניצחו 93:97 את האיטלקים בבית. בנוסף, ז’לגיריס גברה על ולנסיה כדי לעקוף את הפועל ת”א, ובשעה ואולימפיאקוס ניצחה את פרטיזן בתום משחק צמוד. לסיום, ובמשחק המרכזי, ריאל מדריד חגגה בגדול אצל ברצלונה.

אנדולו – מילאנו 93:97

משחק מטורף לחלוטין בטורקיה. הקבוצות נכנסו להארכה ראשונה ושם מילאנו כבר ברחה, עד שאנדולו לקחה הובלה של 3 כמה שניות לסיום, ואז שאבון שילדס בשלשה אדירה כפה הארכה שנייה. שם, החבורה של אטורו מסינה בסוף הצליחה לחגוג ולעלות למאזן של 5:4 שלילי, ולהוריד את איגור קוקושקוב וחניכיו ל-6:3 שלילי. זאק לידיי ושילדס היו אדירים אצל המנצחת עם 25 ו-24 נקודות בהתאמה, פי ג’יי דוז’ייר להט מנגד עם 34 משלו בתצוגה מדהימה, אך זה לא הספיק כמובן.

ברצלונה – ריאל מדריד 101:92

משחק אחד היה פחות צמוד ודווקא זה היה המשחק המרכזי של המחזור, והמפגש שכולם חיכו לו. הבלאנקוס חגגו בפאו בלאוגרנה על הנמסיס ולמרות ניסיון קאמבק בדקות הסיום, הניצחון לא ממש הוטל בספק לאורך כל ההתמודדות. החבורה מבירת ספרד דאגה לאזן את המאזן של שתי הקבוצות, וכעת שני המועדונים על חמישה ניצחונות וארבעה הפסדים. טריי ליילס להט עם 29 נקודות אצל המנצחת, פקונדו קמפאסו הוסיף 15 נקודות משלו ועוד חמישה אסיסטים.

ז’לגיריס – ולנסיה 77:86

הליטאים המשיכו את העונה הנהדרת שלהם ואמנם נקלעו למשחק צמוד, אך לבסוף הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בבית. המארחת חזרה למקום השני והורידה את הפועל ת”א שוב למקום השלישי, כאשר לשתיהן יש שבעה ניצחונות לצד שני הפסדים. הספרדים רשמו הפסד רביעי העונה ביורוליג, לצד חמישה ניצחונות. סילבן פרנסיסקו המשיך בעונה האדירה שלו עם 15 נק’ ו-7 אס’, מאודו לו הוסיף 12 נק’ משלו.

אולימפיאקוס – פרטיזן בלגרד 71:80

גם המשחק בפיראוס סיפק מותחן, ובסופו שהיוונים, שבמחזור הקודם גברו על הפועל תל אביב, המשיכו בכושר וניצחו את הסרבים. חניכיו של גאורגיס ברצוקאס עלו למאזן של שישה ניצחונות לצד שלושה הפסדים, כאשר האורחת ירדה למאזן הפוך של שלושה ניצחונות ושישה הפסדים. תומאס ווקאפ בלט עם 15 נקודות, סשה וזנקוב הוסיף 14, דואן וושינגטון קלע 20 אצל המפסידה, שלא הספיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
