2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1520-2711ניימיכן9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
921-1412טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

"למה אתם עושים את זה?", "היה אימון טוב"

בצל פיטורי הייטינחה, עיתונאים הולנדים חיכו במתחם לשחקני אייאקס שלא אהבו זאת: "האווירה טובה, לא נתראיין היום". ומה אמר המאמן הזמני פרד גרים?

|
שחקני אייאקס (IMAGO)
שחקני אייאקס (IMAGO)

שחקני אייאקס לא מיהרו לדבר היום (שישי) על פיטוריו של ג’ון הייטינחה ועל עתיד המועדון. צוות של ערוץ NOS חיכה לשחקני אייאקס במתחם האימונים, אך זכה לשיתוף פעולה מועט. "למה אתם עושים את זה? למה?", שאל אנטון גאי את הכתב. "האווירה טובה", אמר יוסיפ סוטאלו. "האם היה לנו אימון טוב עם פרד גרים? כן, זה הלך טוב. אני לא יודע מי יהיה המאמן הבא. נראה".

"אין לי מושג", השיב קיאן פיטס-ג'ים כשאוהד שאל מי יהיה המאמן הבא. דייבי קלאסן חזר הביתה בתחושה טובה. "האימון היה טוב, אימון טוב", אמר הקפטן. גם השוער רמקו פספיר סירב להתראיין: "לא. לא ראיונות היום".

פרד גרים יהיה על הקווים של אייאקס ביום ראשון מול אוטרכט, אחרי שהמועדון נפרד מג’ון הייטינחה ביום חמישי. במועדון מאמסטרדם רואים באריק טן האח כמועמד הבכיר לאייש את תפקיד המאמן, אך שוקלים גם מועמדים נוספים. היום דווח שגם פיליפ קלמנט נכלל ברשימת המועמדים.

פרד גרים (IMAGO)פרד גרים (IMAGO)

לפני שקיבל את ההחלטה לקחת את התפקיד באייאקס, גרים הודיע כי הוא רצה לשוחח תחילה עם המאמן המפוטר. "אמרתי שלפני שאקבל החלטה, אני רוצה להתקשר לג’ון קודם", סיפר שוער העבר. "דיברתי איתו בקצרה על הסיטואציה וסיפרתי לו שהמועדון ביקש ממני לקחת את התפקיד. רציתי לשתף אותו בכך".

גרים שימש כראש מחלקת האימון באקדמיית הנוער של אייאקס, אך בחודש שעבר צורף לצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת לבקשתו של הייטינחה. "זו מעולם לא הייתה הכוונה", אמר גרים. "יש לי תפקיד כראש תחום האימון באקדמיה, תפקיד שאני מאוד נהנה ממנו. אני משקיע בו הרבה אנרגיה ומקבל ממנה לא פחות בחזרה. זה לא משהו שרציתי לוותר עליו סתם כך, אבל הבקשה הגיעה מההנהלה וגם מג’ון. במצב כזה, אתה פשוט יותר מדי איש מועדון מכדי לומר לא".

פרד גרים (IMAGO)פרד גרים (IMAGO)

האם פרד גרים יישאר בצוות הבכיר של אייאקס?

גרים לא יודע אם יישאר בצוות המקצועי של הקבוצה הראשונה כאשר ימונה מאמן חדש. "הרגשתי שהמקום שלי הוא כראש תחום האימון, אבל אני לא מתחמק מאחריות. אתם לא יכולים לשאול אותי כמה זמן זה יימשך, המועדון מחפש מאמן חדש, וזה יכול לקרות מהר או לקחת זמן. מבחינתי, הפוקוס כרגע הוא רק על המשחק מול אוטרכט. אני לא רוצה להסתכל מעבר לכך".

מלבד הייטינחה, גם עוזרי המאמנים מרסל קייזר ופרנק פירבום עזבו. אורבי אמנואלסון יסייע לגרים ביום ראשון, ופול נויטן, מאמן קבוצת הנוער הבכירה, יצטרף גם הוא לספסל. גרים הוביל את האימון היום, אך סירב לומר אם יבצע שינויים רבים בהרכב של הייטינחה מהמשחק האחרון. אוון ויידאל, שנפצע מול גלאטסראיי ביום רביעי, צפוי להיעדר.

"אמרתי הבוקר שאנחנו צריכים את כולם, לחלוטין את כולם", אמר גרים, שגילה גם כי ההחלטה למנות את רמקו פספיר לשוער הראשון לא הייתה שלו, אלא של הייטינחה. "ההנהלה ביקרה את הקבוצה הבוקר, ואז המשכנו בשגרה היומית שלנו. אני יודע מניסיון עבר שמשחק חוץ באוטרכט הוא תמיד משחק אמיתי, כזה שידרוש מאיתנו הכל".

