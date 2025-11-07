"משחק כמו מסי": אנגליה מתלהבת ממקס דאומן

במשחק בו הביסה ארסנל 0:3 בחוץ את סלביה פראג בליגת האלופות נרשמה היסטוריה. מקס דאומן, שנולד ב-31 בדצמבר 2009, שולב כמחליף בדקה ה-72 ובכך הפך לכדורגלן הצעיר ביותר ששיחק במפעל בגיל 15 ו-308 יום תוך ששבר את השיא הקודם בו החזיק יוסופה מוקוקו (היה בן 16 ו-18 יום כששיחק בדורטמונד ב-2020).

העולם התלהב, אבל במועדון כבר מכירים היטב את הכישרון הצעיר העולה הנחשב לדבר הבא בכדורגל האנגלי, שגם הספיק לשבור לא מעט שיאי גילים וזוכה להשוואות עם כוכבי על כמו ליאו מסי וקאקה.

דאומן, המשחק כקשר קדמי, אבל מסוגל לתפקד גם כשחקן כנף באגף ימין, נולד בצ'למספורד, גדל במשפחה של אוהדי ארסנל והצטרף לקבוצת הילדים שלה בגיל 5. בגיל 13 כבר שיחק בנוער עד גיל 18 ובגיל 14 ו-8 חודשים כבש במדי הקבוצה עד גיל 19 בהפסד 4:1 לאטאלנטה בליגת האלופות לנוער. בכך הוא הפך לצעיר ביותר שהבקיע במסגרת הזו וכבר אז החל להתאמן עם הבוגרים.

מקס דאומן (IMAGO)

דאומן לובש את החולצה מספר 56 בבוגרים של ארסנל אחרי שבקבוצת הנוער, במדיה כבש בעונה שעברה 19 שערים ובישל חמישה ב-23 משחקים, הוא לבש את החולצה מספר 10 המזוהה עם התפקיד בו הוא מככב בדרך כלל (חריסטוס זפייריס לובש אותה בבוגרים). כבר בקיץ הוא שולב במסע הטרום עונתי בסינגפור ושיחק מול מילאן.

באוגוסט האחרון ערך דאומן הופעת בכורה בפרמייר ליג כמחליף במשחק מול לידס בגיל 15 ו-235 יום, מה שהפך אותו לשני הצעיר ביותר שעשה זאת (חברו לקבוצה איתן נואנרי מחזיק בשיא). הוא סחט פנדל באותו משחק ועזר לתותחנים לנצח 0:5. בסוף אוקטובר הפך לצעיר ביותר שפתח במשחק רשמי של ארסנל בניצחון 0:2 על ברייטון בגביע הליגה בגיל 15 ו-302 יום. הוא הוחלף בדקה ה-71 כאשר קבוצתו החזיקה ביתרון 0:2 ועלתה בסופו של דבר לרבע הגמר.

חייב להיות מלווה במבוגר ולהתלבש בחדר נפרד

בשל גילו, על פי חוקי ההתאחדות האנגלית, דאומן חייב עדיין להיות מלווה במבוגר כשהוא מגיע לאימונים ולמשחקים של ארסנל ואינו רשאי להחליף בגדים בחדר ההלבשה הראשי עם יתר השחקנים הבוגרים.

לא יכול להחליף בגדים לצד חבריו בחדר ההלבשה. דאומן (IMAGO)

בשל כך, אחד מאנשי הביטחון של המועדון נראה תמיד בצמוד אליו והוא חייב להתלבש בחדר נפרד. רק לאחר מכן הוא רשאי להיכנס לחדר ההלבשה הראשי כאשר המנג'ר מיקל ארטטה מקיים אספת קבוצה. בשל חוקי פיפ"א השחקן הצעיר עדיין לא רשאי לחתום על חוזה מקצועני עד שיהיה בן 17 ומרוויח 10,000 ליש"ט בשנה כמו שקורה עם בני גילו בדרך כלל.

אם מחוץ למגרש הכוכב העולה עדיין מוגבל, התחושה היא שעל המגרש הוא עושה ככל העולה על רוחו. הוא בולט בכדרור, קור הרוח, האומץ, המסירות המסוכנות וההגבהות המכינות מצבים נוחים לחלוצים. בנוסף, דאומן גם מבצע היטב בעיטות קרן ובעיטות חופשיות. הוא מכדרר ובועט ברגל שמאל בדרך כלל למרות שגם בימין הוא מרבה לסכן את השער.

ארטטה: "בחיים לא ראיתי דבר כזה"

יכולת של דאומן להתגבר על שומרים מבוגרים ממנו ולחלוף על פניהם עוצרת נשימה. הוא נטול פחד, אגרסיבי ועובד קשה לאורך המגרש תוך הפגנת נחישות נדירה. מאמן קבוצת הנוער של ארסנל גוסטבו אוליביירה כינה אותו "קאקה הבא" ונימק: "מקס משחק כמו קאקה ועוד יחרוט את שמו בפרמייר ליג ובנבחרת אנגליה".

מיקל ארטטה ומקס דאומן (IMAGO)

גם ארטטה שיבח אותו: "הכל בא למקס טבעי, זה בלתי ייאמן. זו הדרך בה הוא משחק וזה הסוד שלו. הוא לא עושה מזה עניין גדול, אלא פשוט עושה את מה שצריך בקור רוח ונחישות. אי אפשר ללמד את האומץ שיש לו. או שיש לך את זה או שאין לך. אין אצלו שום היסוס בכלל, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה".

פרשנים באנגליה טוענים שאם ארטטה היה רשאי לשתף את דאומן בגיל צעיר יותר הוא היה עושה זאת כבר בעונה שעברה. על פי החוקים, שחקן חייב להיות בגיל קבוצת הנערים עד גיל 16 על מנת להיות רשאי להופיע בבוגרים ובעונה שעברה הוא השתייך עדיין לשנתון צעיר יותר.

כאשר המנג'ר נשאל אם בגילו הצעיר מסוגל השחקן להשפיע במשחקים גדולים בפרמייר ליג ובליגת האלופות הוא השיב: "אם תשאלו אותו אז בטח שכן. אנחנו נצטרך לוודא שהוא עושה את הצעדים הנכונים, כי יש הרבה דברים חדשים שקורים בחיים שלו. הוא מביא לנו המון שמחה והתרגשות וזה מה שעושה את העבודה שלנו נהדרת. נקווה שיהיו לו הרבה שנים מדהימות אצלנו".

מקס דאומן (IMAGO)

בשל גילו הצעיר והחשיפה העצומה לה הוא זוכה, בארסנל עושים את הכל כדי לשמור על דאומן ולוודא שהוא עושה את הצעדים הנכונים. אנשי המועדון עוקבים אחרי ההתקדמות שלו בלימודים בבית הספר ודואגים שהוא יקבל את התמיכה הרצויה מחבריו בקבוצה הבוגרת. בארסנל דואגים שדאומן ייקח את הלימודים בבית הספר ברצינות, לא יזניח אותם בגלל הכדורגל ומקציבים עבורו שעות לאימונים וללימודים.

טמיסן וויליאמס, שאימן את הכוכב הצעיר בילדים של ארסנל מאז שהיה בן 11, סיפר: "כל השנים הובלת הכדור הייתה הכוח העיקרי שלו. כבר מההתחלה ראיתי שהוא משהו מיוחד. יש לו את הכישרון והמנטליות. מיקל ארטטה לא היה נותן לו לשחק בגיל הזה אם לא היה לו את זה".

דאומן נחשב לתקווה גם ברמה הבין-לאומית אחרי שכבר הספיק להופיע בנבחרות הצעירות של אנגליה ורבים מחכים ליום בו יוזמן לנבחרת הבוגרת. בפברואר 2024 הוא הפך לצעיר ביותר ששיחק בנבחרת הנערים עד גיל 16 ובישל בניצחון 1:3 על סעודיה.

תקווה בין-לאומית. דאומן (IMAGO)

בגיל 14 ו-9 חודשים דאומן כבר שיחק בנבחרת אנגליה עד גיל 17 והבקיע בניצחון 0:5 על מקסיקו. ביורו עד גיל 17 שהתקיים באלבניה במאי האחרון, בו הודחו האנגלים בשלב הבתים, הוא עלה בהרכב בכל שלושת המשחקים, כבש בניצחון 2:4 על צ'כיה ובכך הפך לכובש הצעיר ביותר במפעל. בנבחרת עד גיל 19 הוא ערך כבר 5 הופעות (שלוש מהן בהרכב הפותח) והפך לכובש הצעיר בתולדותיה בניצחון 0:7 על וויילס.

"היכולת שלו לא אמיתית"

את דקלן רייס, שגם הוא החל לבלוט בגיל צעיר, מינו בארסנל כמנטור מיוחד עבור דאומן מבין השחקנים והוא נראה צמוד אליו באימונים. "היכולת שלו לא אמיתית", אמר רייס תוך שמיהר לסייג את ההתלהבות בראייה לעתיד. "אתה יכול להיות השחקן בן ה-15 הטוב ביותר באנגליה, אבל זה לא אומר בהכרח שתהיה כזה גם בגיל 18. אתה צריך להיות רעב כל הזמן, להמשיך לעבוד ולדחוף את עצמך. אני מדבר איתו הרבה ויש לו משפחה טובה מסביבו".

דקלן רייס (IMAGO)

ג'ק ווילשר, שאימן את דאומן בנוער של ארסנל, סיפר: "ההופעות של מקס מדברות בעד עצמן, אבל הוא עדיין צריך להתפתח. האופי שלו זה משהו בלתי ייאמן. כאשר היינו בפיגור 2:0 הוא ביקש אליו את הכדור. הוא גורם לדברים לקרות והמנטליות שלו היא לדחוף קדימה גם אחרי שחוטפים. הוא נשאר רגוע ברגעים קשים וזה מרשים".

חלוץ העבר של ארסנל תיאו וולקוט, שגם הוא החל את הקריירה בבוגרים בגיל 16 ושיחק בגיל צעיר בנבחרת, אמר: "זה כל כך מרענן. מקס משחק כמו מסי כי הוא מהיר יותר עם הכדור ומתיש את השומרים שלו. הוא משחק בחופשיות ואת הגישה שלו אי אפשר ללמד. התמיכה שהוא יקבל חשובה והאתגר החשוב ביותר הוא להשתיק את כל הרעש מסביב. הוא צריך להתמודד עם לימודים במקביל ועם זה שפתאום כולם מזהים אותך ברחוב. בזמני גם לא היה את כל הרשתות החברתיות, זה היה עולם אחר".

"משחק כמו מסי". דאומן (IMAGO)

עוד אחד שיכול לתת עצות לדאומן הוא כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, וויין רוני, שהחל לשחק באברטון בגיל 16. "זה מטורף לשחק בפרמייר ליג בגיל כזה. גם אני הייתי צעיר כשהתחלתי, אבל הוא צעיר יותר ב-150 יום. בכל פעם שהוא חותך למרכז אנשים מחכים שהוא יבעט לחיבורים, כולם מדברים עליו וזה לא קל. אני בטוח שהוא והמשפחה שלו חיים את החלום כמו באגדות ומצפה לו עתיד גדול. הוא צריך להתרגל לכל מה שקורה, כי ההצלחה הזו יכולה לסחרר. הכי חשוב שהוא יהיה ליד המשפחה שלו. הוא נראה בחור שקול ואני מקווה שיצליח להתמודד עם כל זה. הכי חשוב שייהנה, כי הכל עובר מהר ואתה לא חושב על כך כשאתה צעיר".