אורוש טריפונוביץ' בדרך למעבר לטורק טלקום

פרסום ראשון: שחקן מכבי ת"א שבקושי שיחק מאז שחתם בקבוצה של קטש בדרך ליעד חדש ויגיע למועדון הטורקי שמשתתף ביורוקאפ ונמצא במקום ה-10 בליגה שלו

|
אורוש טריפונוביץ' (שחר גרוס)
אורוש טריפונוביץ' (שחר גרוס)

מכבי תל אביב עבדה ועודנה עובדת בשוק השחקנים, כאשר לאחר חשיפת ONE בנוגע  לגבריאל ״איפה״ לונדברג, וכשבמועדון פעילים גם בגזרת הסנטר, ישנו את מי שעוזב את הקבוצה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, עם הגעתו של הגארד הדני לונדברג, אורוש טריפונוביץ׳ הסרבי יעבור לטורק טלקום אנקרה.

אורוש הגיע למכבי תל אביב בקיץ האחרון, אך לא מצא את מקומו ברוטציה. לגבי שחקן הכנף התריעו כי עדיף היה ללכת בכיוון של עוד רכז מאשר על שחקן כנף. טריפונוביץ׳ יעבור לקבוצת היורוקאפ הטורקית.

טריפונוביץ׳ (24,2.01) יצטרף לקבוצתו של ארדם צ׳אן שמדורגת במקום השני בבית ב׳ ביורוקאפ כשבמאזנה ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. בליגה הטורקית מצבה של טורק טלקום הפוך מבחינת מאזן עם שני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, שכרגע שווים מקום 10 בטבלת הליגה כשמאוחר יותר היום (שבת) קבוצתו של צ׳אן תארח את פינאר קרשיאקה.

אורוש טריפונוביץאורוש טריפונוביץ' בנתב"ג (חגי מיכאלי)

בנושא אחר, מכבי תל אביב תתארח הערב (שבת, 21:10) בארנה נתניה למפגש מול אליצור נתניה במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל אליו מגיעים הצהובים לאחר ההפסד המאכזב בחמישי למונאקו במחזור התשיעי של היורוליג. בסגל הצהובים למשחק הערב נרשמו אושיי בריסט, קליפורד אומורוי, מרסיו סאנטוס, ג'ף דאוטין ג'וניור וג’ימי קלארק.

המשחק הערב יהיה גם רגע לפני שבוע משחקים כפול נוסף של מחזיקת גביע המדינה בתחרות הבכירה של אירופה כאשר ביום שלישי עודד קטש וחניכיו יפגשו במינכן את פנרבחצ'ה ובחמישי 'יארחו' את באסקוניה במה שאמור להיות משחק הבית הלפני אחרון מחוץ לגבולות ישראל. 

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

במועדון שאפו להיות במאזן הפוך מזה שבו הם מחזיקים כעת ביורוליג. "המצב מאוד לא טוב", אומרים בנוגע למפעל האירופי. בקבוצה רוצים להימנע ממצב של כדור שלג שלדבריהם יכול לגדול מהר מאוד ולהכניס את כולם למצב של דכדוך כשהדרך הכי טובה להימנע מכך היא לנצח ולדבר על המגרש כפי שמוסיפים. המשחק היום מאוד חשוב להם בטח לפני היציאה לשבוע המשחקים הכפול. 

הצהובים רוצים לנצח משחקים כאשר "לא משנה הדרך". כזכור, מוקדם יותר השבוע חניכיו של עודד קטש ניצחו את אלו של שמוליק ברנר לאחר משחק לא טוב שלהם בצד ההגנתי במחצית הראשונה בה אפשרו 58 נקודות למכבי רמת גן. "אנחנו באים למשחק כאשר כל הפסד יכול להיות משמעותי. מגיעים לנצח ולא לחשוב על המצב ביורוליג", מציינים בסביבת הקבוצה. 

ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים בזירה המקומית יש למחזיקת גביע המדינה של עודד קטש. "אף אחד לא מזלזל בנתניה בטח במצב שאנחנו נמצאים בו. רוצים להישאר מושלמים בליגה, אין פריבילגיה להפסיד", מסכמים במועדון לקראת המחזור החמישי של ליגת העל בו כאמור במועדון רוצים להישאר מושלמים שכן בכל שנה המטרה היא לסיים במקום הראשון בטבלה ששווה להם יתרון ביתיות לכל אורכן של סדרות הפלייאוף.

