המצ'אפים והמפתחות: לקראת הפועל ת"א נגד י-ם

שתיהן הגיעו למשחק הגמר ללא התנגדות יתרה, שתיהן הרשימו לאורך כל הדרך ושתיהן ילחמו הערב (שבת, 19:10) על תואר, האחת על הראשון שלה לעונה והשנייה על התואר השני שלה לעונה, טוב בעצם קדם עונה, אבל תואר.

הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב במסגרת גמר גביע ווינר צפוי לספק את הסחורה מבחינת הכדורסל, בטח כאשר קבוצתו של יונתן אלון מגיעה למשחק לאחר שנכנסה מחדש לקצב ומצאה את האגרסיביות שלה מחדש והפועל תל אביב? היא בעצמה נמצאת בכושר פנטסטי בכל המסגרות. החבורה של דימיטריס איטודיס זכתה בעונה שעברה ביורוקאפ, אבל בישראל, הפעם האחרונה שזכתה בתואר הייתה ב-1993, עם זכייה בגביע המדינה. בגביע ווינר, האדומים מתל אביב לא זכו מעולם.

הקבוצה מהבירה כבר נתקלה בקשיים העונה בכל המסגרות, גם ביורוקאפ וגם בזירה המקומית, אך כאמור היא נראתה לא רע לאחרונה, האדומים-לבנים עדיין הראו שיש להם בעיות כשהם מאפשרים ליריבתם לחזור מפיגור דו ספרתי, רק שהפעם בשונה מהפעמים הקודמות בהן הירושלמים הפסידו את המשחק, הפעם מול בחצ'שהיר שהייתה היריבה בדרגת קושי הגבוהה ביותר מולה שיחקו העונה ביורוקאפ הדברים הסתיימו טוב עבור חניכיו של אלון שצריכים עדיין למצוא את הדרך להראות יציבות לפרקי זמן ארוכים יותר.

היריבה של הפועל ירושלים לא ירדה מהכותרות לא בעקבות מהלכי הקיץ הנוכחי, ובטח שלא לאחר התוצאות הנהדרות בליגה הבכירה של אירופה, המפעל אליו שואפים להגיע בהפועל ירושלים כך שהמשחק היום נראה ככזה שיש ביכולתו להוות אינדיקציה עבור קבוצתו של אלון כשניצחון יהיה למסר מבחינתם, בטח ברמה המקומית, אם כי נזכיר שהמשחק עדין משוחק על פי חוקי הליגה, מבחינת כמות הזרים שיכולה לקחת חלק במשחק, השוני? הוא יותר רלוונטי להפועל תל אביב, שיכולה לרשום למשחק זרים שלא נרשמו לליגה, כמו וסיליה מיציץ' ודן אוטורו.

וסיליה מיציץ' (IMAGO)

מבחינת מצ'אפים וכמובן שהדבר תלוי בראש ובראשונה בזרים שירשמו כי הרי ברור מה יקרה בגזרת הישראלים, אך תחילה להפועל ירושלים כמובן שיש יותר אורך, אך מימד האתלטיות והניידות בקו הקדמי הולך דווקא עם החבורה של דימיטריס איטודיס. לאדומים לבנים מתל אביב יש שחקן שניתן להגדירו כספציאליסט הגנתי במקום מסוים ובדמותו קולין מלקולם, מנגד לא ברור עדיין מי יוכל להתמודד עם המהירות של ג'ארד הארפר, כן, ההוא שבשנה שעברה סיים את העונה של דימיטריס איטודיס כבר בשלב חצי הגמר עם שלשה על הבאזר.

החיסרון של תומר גינת הוא עצום מבחינתה של הפועל תל אביב היות והדבר יכול להביא לרישום מתוך הכרח ולאו דווקא מתוך צורך בגזרת הזרים. מנגד אם לאיטודיס יש את מלקולם הרי שלאלון יש את יובל זוסמן בתור האיש למשימות הגנתיות, יתרה מכך זוסמן גם חזר לעצמו התקפית במשחקים האחרונים, ובתוך כל אלו חשוב לומר שהפועל תל אביב היא אולי הקבוצה שהגיעה הכי מוכנה לעונה ביורוליג וכפועל יוצא אולי גם בליגת העל, בעוד שלהפועל ירושלים יש עדין את סוגיית השחקנים שצריכים ללמוד לשחק האחד עם השני כלומר קשיוס ווינסטון לצידוד של ג'ארד הארפר, היתרון של ירושלים אמור להיות עם קאדין קרינגטון והשורה התחתונה? יהיה מעניין.