יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:33
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

המצ'אפים והמפתחות: לקראת הפועל ת"א נגד י-ם

שתי האדומות יעלו לגמר גביע ווינר ב-19:10 בארנה: חניכיו של אלון פיזיים יותר, אך של איטודיס ניידים יותר. וגם: הארפר, היעדר גינת, מלקולם והזרים

|
ג'ארד הארפר זורק את סל הניצחון (רועי כפיר)
ג'ארד הארפר זורק את סל הניצחון (רועי כפיר)

שתיהן הגיעו למשחק הגמר ללא התנגדות יתרה, שתיהן הרשימו לאורך כל הדרך ושתיהן ילחמו הערב (שבת, 19:10) על תואר, האחת על הראשון שלה לעונה והשנייה על התואר השני שלה לעונה, טוב בעצם קדם עונה, אבל תואר.

הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב במסגרת גמר גביע ווינר צפוי לספק את הסחורה מבחינת הכדורסל, בטח כאשר קבוצתו של יונתן אלון מגיעה למשחק לאחר שנכנסה מחדש לקצב ומצאה את האגרסיביות שלה מחדש והפועל תל אביב? היא בעצמה נמצאת בכושר פנטסטי בכל המסגרות. החבורה של דימיטריס איטודיס זכתה בעונה שעברה ביורוקאפ, אבל בישראל, הפעם האחרונה שזכתה בתואר הייתה ב-1993, עם זכייה בגביע המדינה. בגביע ווינר, האדומים מתל אביב לא זכו מעולם.

הקבוצה מהבירה כבר נתקלה בקשיים העונה בכל המסגרות, גם ביורוקאפ וגם בזירה המקומית, אך כאמור היא נראתה לא רע לאחרונה, האדומים-לבנים עדיין הראו שיש להם בעיות כשהם מאפשרים ליריבתם לחזור מפיגור דו ספרתי, רק שהפעם בשונה מהפעמים הקודמות בהן הירושלמים הפסידו את המשחק, הפעם מול בחצ'שהיר שהייתה היריבה בדרגת קושי הגבוהה ביותר מולה שיחקו העונה ביורוקאפ הדברים הסתיימו טוב עבור חניכיו של אלון שצריכים עדיין למצוא את הדרך להראות יציבות לפרקי זמן ארוכים יותר. 

היריבה של הפועל ירושלים לא ירדה מהכותרות לא בעקבות מהלכי הקיץ הנוכחי, ובטח שלא לאחר התוצאות הנהדרות בליגה הבכירה של אירופה, המפעל אליו שואפים להגיע בהפועל ירושלים כך שהמשחק היום נראה ככזה שיש ביכולתו להוות אינדיקציה עבור קבוצתו של אלון כשניצחון יהיה למסר מבחינתם, בטח ברמה המקומית, אם כי נזכיר שהמשחק עדין משוחק על פי חוקי הליגה, מבחינת כמות הזרים שיכולה לקחת חלק במשחק, השוני? הוא יותר רלוונטי להפועל תל אביב, שיכולה לרשום למשחק זרים שלא נרשמו לליגה, כמו וסיליה מיציץ' ודן אוטורו.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (IMAGO)

מבחינת מצ'אפים וכמובן שהדבר תלוי בראש ובראשונה בזרים שירשמו כי הרי ברור מה יקרה בגזרת הישראלים, אך תחילה להפועל ירושלים כמובן שיש יותר אורך, אך מימד האתלטיות והניידות בקו הקדמי הולך דווקא עם החבורה של דימיטריס איטודיס. לאדומים לבנים מתל אביב יש שחקן שניתן להגדירו כספציאליסט הגנתי במקום מסוים ובדמותו קולין מלקולם, מנגד לא ברור עדיין מי יוכל להתמודד עם המהירות של ג'ארד הארפר, כן, ההוא שבשנה שעברה סיים את העונה של דימיטריס איטודיס כבר בשלב חצי הגמר עם שלשה על הבאזר. 

החיסרון של תומר גינת הוא עצום מבחינתה של הפועל תל אביב היות והדבר יכול להביא לרישום מתוך הכרח ולאו דווקא מתוך צורך בגזרת הזרים. מנגד אם לאיטודיס יש את מלקולם הרי שלאלון יש את יובל זוסמן בתור האיש למשימות הגנתיות, יתרה מכך זוסמן גם חזר לעצמו התקפית במשחקים האחרונים, ובתוך כל אלו חשוב לומר שהפועל תל אביב היא אולי הקבוצה שהגיעה הכי מוכנה לעונה ביורוליג וכפועל יוצא אולי גם בליגת העל, בעוד שלהפועל ירושלים יש עדין את סוגיית השחקנים שצריכים ללמוד לשחק האחד עם השני כלומר קשיוס ווינסטון לצידוד של ג'ארד הארפר, היתרון של ירושלים אמור להיות עם קאדין קרינגטון והשורה התחתונה? יהיה מעניין.     

יובל זוסמן (אורן בן חקון)יובל זוסמן (אורן בן חקון)
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
