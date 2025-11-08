הרכבים וציונים



פטריק דורגו מול ברנאן ג'ונסון (IMAGO) פטריק דורגו מול ברנאן ג'ונסון (IMAGO)

אם יש דרך להוציא מחזור לדרך, אז זו בדרך הזאת. המחזור ה-11 בליגה האנגלית התחיל לו, כאשר בשעה זה מתקיים קרב ענק בלונדון שם טוטנהאם מארחת את מנצ’סטר יונייטד, למפגש בין שתיים מהקבוצות הגדולות ביותר בתולדות הממלכה.

אמנם הן בתקופות פחות טובות בסך הכל, אך תמיד זה מעניין שהן נפגשות, ונזכיר שהן נפגשו רק לפני כמה חודשים בגמר הליגה האירופית, שם התרנגולים יצאו עם ידם על העליונה. טוטנהאם במקום השישי עם 17 נקודות, והיא רוצה להתאושש מההפסד לצ’לסי במחזור הקודם.

מנגד, השדים האדומים נעצרו אחרי שלושה ניצחונות ברציפות עם 2:2 נגד נוטינגהאם פורסט, והמטרה של רובן אמורים היא לחזור למסלול עם ניצחון גדול דווקא בחוץ בלונדון. יונייטד במקום השמיני עם 17 נקודות גם כן, ומי שתנצח תסיים את המחזור מעל השנייה.

מעבר לגמר האירופית, שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה במסגרת הליגה, פעם אחת זה נגמר ב-0:3 חד וחלק של טוטנהאם, וגם במשחק השני הקבוצה מלונדון יצאה עם ידה על העליונה עם 0:1. אגב, הן נפגשו גם בגביע, שם זה נגמר ב-3:4 מטורף לטוטנהאם, והניצחון האחרון של יונייטד על היריבה היה ב-19.10.22, עם 0:2 באולד טראפורד.