יום שישי, 14.11.2025 שעה 13:39
ספורט אחר  >> גלישת רוח

יואב עומר שמר על המקום הראשון אצל הגברים

אליפות ישראל בגלישת רוח נמשכה עם חמישה שיוטים נוספים, בסופם עומר לא ירד מההובלה. תמר שטיינברג במקום הראשון אצל הנשים אחרי 5 שיוטים גם כן

|
יואב עומר גולש (עמרי שטיין)
יואב עומר גולש (עמרי שטיין)

אליפות ישראל בגלישת רוח נמשכה היום (שישי) בחוף מכמורת, עם חמישה שיוטים נוספים ובסיומם יואב עומר שומר על ההובלה בגברים ותמר שטיינברג תופסת את המקום הראשון בנשים.

יואב עומר פתח את יום השיוטים לא טוב כאשר רשם פסילה, אבל גם שלוש ניצחונות בשיוטים שהשאירו אותו בראש עם 10 נקודות בלבד לחובתו. מיד אחריו יואב כהן מדורג, שסיים את רוב שיוטי היום במקום השני עם 14 נקודות ותום ראובני עם 16 נקודות.

אצל הנשים, תמר שטיינברג קפצה מהמקום השלישי למקום הראשון בדירוג, אחרי שניצחה שניים מתוך חמשת שיוטי היום. בשוויון נקודות איתה דניאלה פלג, במקום השני, ואחריה מאיה מוריס במקום השלישי עם 14 נקודות לחובתה. במקום הרביעי עם 22 נקודות שליליות קטי ספיצ'קוב ובחמישי שרון קנטור, שביצעה היום שלושה שיוטים נהדרים (2,1,1) אך כחלק מהורדת העומסים אחרי החזרה מפציעה החליטה לא לצאת לשיוט השלישי ולשיוט החמישי של היום ולכן קיבלה עליהם ניקוד מקסימלי. 

מחר יערכו עוד שלושה שיוטי מוקדמות בבוקר ולאחריהם יתקיים שיוט המדליות, ‏אליו יעלו ארבעת המובילים בלבד בגברים ובנשים, על מנת להכריע  מי יהיו אלוף ואלופת ישראל השנה.

