דיווח: ההחלטה של באיירן מינכן לגבי דניאל פרץ

על פי הדיווח בעיתון הגרמני ‘בילד’, תקופת ההשאלה של דניאל פרץ מהמבורג הפכה לאכזבה עבור כל הצדדים, ובאיירן מינכן שוקלת להחזירו כבר בינואר. לאחר החזרה, ייתכן שהשוער הישראלי יושאל מיד למועדון אחר מחוץ לגרמניה.

הסיבה לצעד הצפוי היא מעמדו של פרץ כשוער מחליף בלבד מאחורי דניאל הויר-פרננדס, השוער הראשון של המבורג. כתב ה‘בילד’, טוביאס אלטשפפל, הסביר בפודקאסט Bayern Insider: "ההשאלה תבוטל בחורף אם פרץ לא יצליח להפוך לשוער הפותח". מאחר שהויר-פרננדס נחשב לשוער הבלתי מעורער של הקבוצה, נראה כי פרץ יסיים את הפרק בהמבורג אחרי חצי עונה בלבד.

פרץ עצמו הביע לאחרונה בפומבי את אכזבתו מהמעמד הנוכחי. אמנם קיבל הזדמנות לשחק בגביע הגרמני מול היידנהיים (ניצחון 0:1), אך סיכוייו לשמש כשוער ראשון בליגה תוארו בגרמניה כקלושים.

דניאל פרץ (IMAGO)

גם בבאיירן מינכן לא מרוצים מההתפתחות. המנהל המקצועי, כריסטוף פרוינד, אמר לאחרונה: "התכנון היה שהוא יהיה השוער הראשון בהמבורג. זה לא המצב כרגע, ולכן אנו מקיימים שיחות, אם בהמבורג ואם לקראת חלון ההעברות של החורף".

לפי ‘בילד’, האפשרויות שעל הפרק כוללות השאלות לליגת המשנה באנגליה או למועדונים באיטליה ובצרפת. בקיץ כבר הראו גנואה וברסט עניין בשוער הישראלי, וכעת שמות אלה עשויים לחזור לתמונה. כל הסימנים מצביעים על כך שפרץ יעזוב את המבורג כבר בינואר, ולא בקיץ כפי שתוכנן בתחילה.