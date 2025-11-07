מיאמי הביעה דאגה מהתקדים שיוצר העונש לסוארס

ועדת המשמעת של ה-MLS השעתה את לואיס סוארס מהמשחק השלישי בסדרת הפלייאוף מול נאשוויל בגין "התנהגות אלימה", לאחר שבעט ביריב במהלך שלא נענש עליו בזמן המשחק עצמו. באינטר מיאמי רואים בהחלטה הזו תקדים מסוכן של שיפוט חוזר.

בהודעה הרשמית שפרסם המועדון נכתב: "אינטר מיאמי מקבלת ומכבדת את החלטת ועדת המשמעת של ה-MLS. במקביל, המועדון מבקש להביע את דאגתו מהתקדים שנוצר בעקבות שיפוט מחדש של מהלך שכבר נבחן על ידי צוות השיפוט וה-VAR, ומביע את אמונו כי אותם קריטריונים ייושמו בעתיד בכל מצב שיעלה על כר הדשא, בכל משחק ועם כל קבוצה שתהיה מעורבת".

המחלוקת נובעת מכך שהמהלך שבעקבותיו הוטל העונש על לואיס סוארס התרחש לאחר הדקה ה-70, ובמהלכו החלוץ האורוגוואי כלל לא נענש אפילו בכרטיס צהוב, גם לאחר בדיקת VAR.

לפיכך, באינטר מיאמי רואים במקרה זה דוגמה לשיפוט חוזר שעשוי ליצור תקדים מסוכן במיוחד, ומקווים כי אותם קריטריונים ייושמו גם בהמשך. כך או כך, המועדון הבהיר כי הוא מכבד את ההחלטה, ובשלב זה לפחות, לא יערער עליה.