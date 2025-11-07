יום שישי, 07.11.2025 שעה 16:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מיאמי הביעה דאגה מהתקדים שיוצר העונש לסוארס

הקבוצה ביקרה פומבית את החלטת ה-MLS להשעות את החלוץ, למרות שהתקרית בה פגע ביריבו נבדקה במהלך המשחק ב-VAR והוא אפילו לא קיבל על כך כרטיס צהוב

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

ועדת המשמעת של ה-MLS השעתה את לואיס סוארס מהמשחק השלישי בסדרת הפלייאוף מול נאשוויל בגין "התנהגות אלימה", לאחר שבעט ביריב במהלך שלא נענש עליו בזמן המשחק עצמו. באינטר מיאמי רואים בהחלטה הזו תקדים מסוכן של שיפוט חוזר.

בהודעה הרשמית שפרסם המועדון נכתב: "אינטר מיאמי מקבלת ומכבדת את החלטת ועדת המשמעת של ה-MLS. במקביל, המועדון מבקש להביע את דאגתו מהתקדים שנוצר בעקבות שיפוט מחדש של מהלך שכבר נבחן על ידי צוות השיפוט וה-VAR, ומביע את אמונו כי אותם קריטריונים ייושמו בעתיד בכל מצב שיעלה על כר הדשא, בכל משחק ועם כל קבוצה שתהיה מעורבת".

המחלוקת נובעת מכך שהמהלך שבעקבותיו הוטל העונש על לואיס סוארס התרחש לאחר הדקה ה-70, ובמהלכו החלוץ האורוגוואי כלל לא נענש אפילו בכרטיס צהוב, גם לאחר בדיקת VAR.

לפיכך, באינטר מיאמי רואים במקרה זה דוגמה לשיפוט חוזר שעשוי ליצור תקדים מסוכן במיוחד, ומקווים כי אותם קריטריונים ייושמו גם בהמשך. כך או כך, המועדון הבהיר כי הוא מכבד את ההחלטה, ובשלב זה לפחות, לא יערער עליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */