הנחיות המשטרה לקראת מכבי ת"א נגד בית"ר

מכבי תל אביב נכנעה אמש (חמישי) 2:0 לאסטון וילה בליגה האירופית, וביום ראשון (20:30) כבר תחזור לליגת העל למפגש גדול נגד בית”ר ירושלים. כמדי שבוע, משטרת ישראל פרסמה את ההיערכות שלה למאבק הלוהט עם כל הדברים החשובים שעל האוהדים לדעת.

“במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום ראשון החל משעות הצהריים, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור”, הסבירו במשטרה והודיעו כי שערי אצטדיון בלומפילד צפויים להיפתח בשעה 18:30, כאשר תתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון.

מבחינת הסדרי התנועה, מהשעה 15:30 יסגרו הרחובות הבאים – אמץ, שארית ישראל והתחיה: “ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים”.

פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

שאר הדגשים וההנחיות לקהל האוהדים

“יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 שקלים והליך פלילי”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

“לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב-500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.