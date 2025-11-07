דקה 72: הפועל רעננה - בני יהודה 1:0

כמעט בלי ששמנו לב, שליש עונה בליגה הלאומית כמעט מאחורינו, כשהמחזור ה-12 בליגת המשנה משוחקת בשעה זו עם חמישה מפגשים. במוקד, הפועל רעננה מארחת את בני יהודה ומכבי פתח תקווה מתארחת אצל הפועל נוף הגליל. בנוסף, הפועל כפר סבא פוגשת את הפועל רמת גן, הפועל כפר שלם מתמודדת מול מ.ס כפר קאסם ומכבי הרצליה משחקת נגד הפועל עכו.

הפועל רעננה – בני יהודה 1:0

אם בעשור הקודם המפגש בין שני הצדדים היה בין שתי קבוצות לגיטימיות בליגת העל, היום, המשחק בין הקבוצה מהשרון לכתומים מהשכונה הוא קרב תחתית בליגה הלאומית, שכן שתי הקבוצות עם 10 נקודות בלבד, כשהן יושבות במקומות 13-14 בטבלה, ושתיהן החליפו מאמן. אם אצל המארחת סופרים שלושה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים, האורחת, שכיוונה לעלות ליגה, עם חמישה הפסדים כאלו בחמשת המחזורים שחלפו, כולל בהופעת הבכורה של אלי לוי על הקווים. אגב, ויקטור סטינה, קשרה המולדבי של בני יהודה, הודח מהסגל לאחר שאיחר ביותר מרבע שעה לשעת ההגעה למגרש.

דקה 1: כבר אחרי 30 שניות כמעט שער באצטדיון הלאומי לשעבר. אווקה אספה נותר באחד על אחד מול אוהד לויטה, גלגל וכבר הכניע את השוער, אבל נעצר בקורה.

דקה 49: הזדמנות אדירה לבני יהודה. ברמן יצא קדימה, הכדור בטעות הגיע למור פדידה ובאחד על אחד מול דור חברון הוא נעצר, הכדור הגיע מיד לאליאן רוחנא והוא כבר היה מול שער בלי שוער, אך הבעיטה שלו נהדפה מקו השער.

דקה 51, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: מוסטפא סלמי קיבל בצד ימין, עשה הטעיה, אדיר קורדובה הכשיל אותו ואוראל גרינפלד מיד הצביע על הנקודה. ארד בר בעט את הפנדל פנימה לצד ימין, כשחברון קפץ לצד השני.

הפועל נוף הגליל – מכבי פתח תקווה 0:1

קרב קצוות בין נועלת הטבלה, שעדיין לא הצליחה להשיג ניצחון ליגה, לבין המוליכה שפרט למכה בכנף שקיבלה בגביע המדינה, לא עוצרת עם שבעה ניצחונות ליגה בשמונת המחזורים האחרונים. אלון זיו ושחקניו עם חמש נקודות בלבד, כשכל חמש הנקודות הגיעו מתוצאות תיקו, רוצים לצאת לדרך חדשה דווקא מול נועם שוהם, שחזה בליגה הפסד אחד בלבד, ויודע שאם שחקניו יעשו את העבודה גם היום, הפער בפסגה עשוי לגדול עוד יותר, כשכרגע הוא עומד על שבע מהמקום השלישי.

דקה 65, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:1: הלם בגרין. דווקא המארחת עלתה ליתרון בקרב הקצוות. שי מוסינקו שלח את אמיר ריאן ברחבה, האחרון בעט חד לצד הרחוק והכניע את מרקו וולף. האחרונה כבשה מול הראשונה.

הפועל כפר סבא – הפועל רמת גן 0:0

המארחת, אחת משש הקבוצות היחידות בליגה שעדיין לא החליפו מאמן, רוצה לרשום ניצחון שלישי רצוף. החבורה הצעירה של אדם לם יודעת שניצחון עשוי להקפיץ אותה למקום השלישי בקונסטלציה מסוימת, ויתרה מכך – להרחיק אותה מהיריבה שלה. האורדונים, שיצאו לדרך חדשה עם מסאי דגו על הקווים ב-1:3 על כפר שלם במחזור האחרון, רוצים לשמור על חלום העלייה בחיים.

הפועל כפר שלם – מ.ס כפר קאסם 1:3

למרות שהמארחת נמצאת במקום השביעי, אפשר לקרוא למפגש הזה קרב פסגה, שכן הפער בין השתיים יום המחזור הוא שתי נקודות בלבד, כשניצחון לכל צד יכול לשנות את כל החלק העליון בטבלה. במפגש בין שני צדדים שהחליפו מאמן בעל כורחם, הקדנציה של ירון הוכנבוים לא נפתחה בצורה המיטבית עם הפסד 3:1 לרמת גן. מהצד השני, טאלב טוואטחה, במשרת אימון הבוגרים הראשונה שלו, כבר צבר שבע נקודות מתשע אפשריות.

דקה 30, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: סמאח מרעב קיבל בשמאל, הרים לנואף בזיע על סף הרחבה, שהסיט ימינה לעלא ג’אפר והאחרון הרים כדור שפגע בעומרי בן הרוש, הטעה את רוי ששון ונכנס לרשת.

דקה 40, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: גול ענק של ניר חסון. השחקן קיבל את הכדור על סף הרחבה, נכנס פנימה, הסתובב, העביר לימין ובעט חד מרחוק לרשת.

דקה 50, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-1:2: אבנעזר ממאטה דהר, מצא בתזמון מושלם כדי שלא יהיה נבדל את שלומי אזולאי והחלוץ גלגל לרשת ממצב ממנו הוא כמעט לא מחמיץ בקריירה.

דקה 52, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-1:3: טירוף בשכונת התקווה. המהפך קיבל סימן קריאה כשניר חסון השלים צמד גדול. כדור חוץ הוצא בעוצמה עם היד לאזור המסוכן, הכדור הורחק לקצה הרחבה ובנגיעה אחת חסון שיגר פצצה אדירה לרשת.

דקה 53, אדום! כפר שלם נותרה ב-10 שחקנים: דווקא בדקות מדהימות של קבוצתו, איזו טעות של עבאס סמארי, שרחוק מהשער ובמרכז המגרש הכשיל מאחור את אדהם סועאד כדי לקבל צהוב שני ואדום. המארחת בחיסרון מספרי ללמעלה מחצי שעה.

מכבי הרצליה – הפועל עכו 1:2

סגנית המוליכה מקווה להמשיך את העונה המופלאה שהיא חווה ולמרות שתי תוצאות תיקו רצופות במחזורים האחרונים, אלעד בראון ושחקניו רושמים כבר עשרה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 0:2 על היריבה שלה מהצפון. למרות השחקנים הרבים והצהרות העלייה מצד האורחת, היא ניצבת כרגע במקום ה-11 בלבד בטבלה, וביומיים האחרונים הספיקה להודיע על צירופם של ידין לוגסי ואחמד עאבד.

דקה 20, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: מהלך שכל כולו אופק עובדיה, שרשם סיבוב אדיר באמצע והניע קדימה את ההתקפה, ולבסוף שמאור צעדון הרים משמאל, אופק משען נעצר אצל תומר ליטבינוב ועובדיה היה במקום כדי להתנפל על הריבאונד ולכבוש את שערו השני העונה בליגה.

דקה 35, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: אלן טומיץ’ הרים כדור קרן מצד ימין, אפונזה קראבלי עלה גבוה מעל כולם ונגח חזק כדי להכפיל את היתרון.

דקה 54, שער! הפועל עכו צימקה ל-2:1: הגנת הרצליה הרחיקה לשמיים, סאלי פאחימה, שעלה מהספסל, השתלט נהדר, הלך לכיוון ימין ומחוץ לרחבה שחרר בעיטה נפלאה לרשת.