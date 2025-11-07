"לא חושב ששמעתם מישהו מדבר על אליפות"

אחרי שנכנעה 1:0 להפועל באר שבע בטדי, בית”ר ירושלים תצא ביום ראשון (20:30) למשחק קשה מול מכבי תל אביב בבלומפילד ותקווה לחזור אל מסלול הניצחונות. מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, יחד עם המגן השמאלי ירדן כהן דיברו היום (שישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

אתה מרגיש שהיה פספוס במשחק מול הפועל באר שבע? ניצחון היה יכול לקחת את בית”ר למקום אחר לגמרי.

”אנחנו רק בתחילת העונה, וניצחון או הפסד לא יכולים לגמור או להכתיר את העונה עבורנו ועבור אף קבוצה. אני יכול לקחת הרבה דברים טובים מהמחצית השנייה, ואמרתי את זה גם אחרי המשחק שחבל כי לא הגיע לנו להפסיד את המשחק הזה”.

מבחינתך זה משמעותי שמכבי תל אביב שיחקה אתמול, והיא פוגשת אתכם בראשון?

”יש להם סגל כל כך עמוק, והם בונים את הסגל בשביל הרגעים האלו. מכבי תל אביב ידעה שהולכת להיות לה עונה לא פשוטה מבחינת טיסות וחלוקת עומסים. אני בטוח שיעלו נגדנו בהרכב שחקנים מעולים וזה לא יוריד לרגע אחד מקצב המשחק שלהם”.

יצחקי: "אליפות? במועדון לא דיברו על זה"

ירין לוי פצוע ואיילסון טבארש אמור להיכנס לנעליים של לוי.

”בסוף, כמו שאמרתי שבוע שעבר, שאלתם אותי כמעט אותה שאלה על גדראני וגם היום, כשירין לא ישחק שחקן אחר ישחק ויצטרך לשמור על הרמה במשחק. יש לי שחקנים איכותיים, אני לא חושב שזה יפגע בנו. יש לנו עוד שחקנים טובים שיצטרכו להיכנס למשבצת הזו ולהיות טובים”.

מכבי תל אביב תגיע עייפה למפגש מולכם אחרי שהם רק אתמול בערב שיחקו וכבר בראשון יש להם משחק נוסף?

“אני מתרכז בקבוצה שלי, מכבי ת”א מועדון מספיק מנוסה, בטח באירופה, לדעת לנתב את הסגל שלהם והם עושים את זה לאורך שנים, ככה שאני לא חושב שזה ישפיע”.

כל משחק יש לכם סולד אאוט, איך זה בשבילך לבוא ולראות את הקהל כל פעם מלווה אתכם, גם במשחקי חוץ?

”האצטדיון בטוח יהיה מלא, ורוב הקהל יהיה של מכבי תל אביב, אבל את הקהל שלנו שומעים בכל מגרש, לא משנה הכמות. אנחנו שומעים אותם ומרגישים את התמיכה שלהם, ככה שזה עוד משחק גדול ואנחנו תמיד רוצים שהמגרשים יהיו מלאים והכדורגל שלנו ימשיך להתקדם”.

מבחינת ציפיות, אם בית”ר תפסיד ההפרש יהיה עשר נקודות. אפשר להגיד שזה יסתום את הגולל על חלום האליפות?

”אני לא חושב ששמעתם פה אי פעם שמישהו אמר שאנחנו רצים לאליפות. כמובן שחלומות לחוד ומעשים לחוד. הקבוצה טובה ואנחנו נמצאים בתהליך טוב, התקדמות, הבראה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. הכדורגל שאנחנו משחקים הוא טוב, ואנחנו רואים גם את ההירתמות של האוהדים שחזרו למגרשים ושומעים משחקנים גם מפה וגם מקבוצות אחרות שהם מתפלאים ממה שקורה עם האוהדים, אז המועדון באמת הולך לכיוון טוב”.

כהן: “מבפנים אתה מרגיש את הקהל והעוצמות של המועדון”

ירדן, ספר קצת איך הגעת לבית”ר ירושלים.

”היו כמה הצעות בעבר שנפלו, אבל אני שמח שאני פה, מאוד חיכיתי להזדמנות הזו עם המועדון והקהל האדיר הזה”.

הרבה שחקנים שמסתכלים על בית”ר מבחוץ רואים משהו מסוים. זה אחרת ממה שחושבים?

”מבחוץ רואים את הקהל והעוצמות של המועדון ומבפנים אתה מרגיש את זה עוד יותר. כשאתה בפנים אתה נהנה מזה יותר”.

איך אתה רואה את העונה של בית”ר עד עכשיו?

”יש לנו חדר הלבשה מאוד מלוכד, אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק, רוצים לעשות את ההכי טוב שלנו ובסוף העונה נדע לאן העונה הזו תלך”.

באופן אישי איך אתה מרגיש עם ההתמודדות שלך על העמדה מול שחקן זר?

”יש לי יחסים טובים מאוד עם אריאל מנדי ובכל קבוצה גדולה יש תחרות גדולה ולדעתי זה מבורך, אני עובד קשה כדי להוכיח את עצמי”.

מה לדעתך הסיכויים שלכם מול מכבי תל אביב? הם יבואו עייפים אחרי המשחק בליגה האירופית?

“מכבי תל אביב קבוצה טובה וראינו את זה אתמול מול קבוצה מהפרמייר ליג, אבל באותה נשימה אנחנו באים לנצח. יש להם סגל רחב ואני בטוח שהם יעמידו את ה-11 הכי טובים שלהם מולנו”.

זה המשחק שיכול להוכיח אם בית”ר יכולה לרוץ לאליפות?

”העונה עוד ארוכה ואנחנו לא מסתכלים רחוק מדי, רוצים לעשות את הכי טוב ביום ראשון”.