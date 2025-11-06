פאלאס ניצחה, המשבר של פיורנטינה נמשך

יום ראשון, 22.02.2026 שעה 02:44
165-116שטרסבורג1
142-96ראקוב צ'נסטוחובה2
137-146א.א.ק. אתונה3
133-106ספרטה פראג4
137-136ראיו וייקאנו5
135-106שחטאר דונייצק6
133-76מיינץ7
121-76א.א.ק. לרנקה8
113-66לוזאן9
106-116קריסטל פאלאס10
108-126לך פוזנאן11
106-106סמסונספור12
107-86צליה13
107-76אלקמאר14
95-86פיורנטינה15
92-56רייקה16
94-56יגילוניה ביאלישטוק17
84-56אומוניה ניקוסיה18
87-66נואה19
88-46דריטה20
75-66קופס21
75-46שקנדיה22
710-86זרינסקי מוסטר23
79-76סיגמה אולומוץ24
78-66קראיובה25
715-76לינקולן רד אימפס26
69-96דינמו קייב27
68-86לגיה ורשה28
69-56סלובן ברטיסלבה29
511-66בריידבליק30
413-76שמרוק רוברס31
38-56האקן32
311-46האמרון ספרטנס33
27-06שלבורן34
214-36אברדין35
114-36ראפיד וינה36
00-00דודלאנג'37
00-00מגפייז38
00-00לינאמסקונד39
00-00מאלישבה40
00-00אתלטיק אסקלדס41
00-00ויקינגור ריקיאוויק42
00-00טורפדו קוטאיסי43
00-00אורדבסי44
00-00נמאן גרודנו45
00-00אודה46
00-00ואלור רייקיאביק47
00-00פלורה טאלין48
00-00אורארטו49
00-00סט. גוז'ף50
00-00קליפטונויל51
00-00לארנה52
00-00דילה גורי53
00-00ראסינג אוניון54
00-00קלאקסביק55
00-00סיינאיוהן56
00-00ז'לגיריס קובנה57
00-00פניבונט58
00-00נומה קאליו59
00-00פרטיזני טיראנה60
00-00דצ'יץ'61
00-00סילקס62
00-00טורפדו ז'ודינו63
00-00רבוטניצקי סקופיה64
00-00בירקירקרה65
00-00פטרוקוב הינצ'סטי66
00-00וולאזניה67
00-00דינמו ברסט68
00-00סוטייסקה69
00-00ז'לזניצ'אר70
00-00ורדאר סקופיה71
00-00בוראץ72
00-00סנטה קולומה73
00-00סט. פטריק74
00-00ה.י.ק. הלסינקי75
00-00רונאוויק76
00-00טרה פיורי77
00-00פיוניק78
00-00דאוגבפילס79
00-00הגלמן ליטאוון80
00-00לה פיאוריטה81
00-00זירה82
00-00היידוק ספליט83
00-00לבאדיה טאלין84
00-00סאבורטלו טביליסי85
00-00אריס לימסול86
00-00פושקש אקדמיה87
00-00ז'לגיריס וילנה88
00-00לינפילד89
00-00בית"ר ירושלים90
00-00סרייבו91
00-00נובי פאזאר92
00-00אקטובה93
00-00רדניצ'קי94
00-00גיורי אטו95
00-00סבאח באקו96
00-00מאריבור97
00-00אולימפיה לובליאנה98
00-00אינטר אסקלדס99
00-00בודוצ'נוסט100
00-00מילסאמי101
00-00אסטנה102
00-00זימברו קישינב103
00-00פאקשי104
00-00ברונדבי105
00-00צ'רנו מורה106
00-00בשאקשהיר107
00-00דנדי יונייטד108
00-00סטראסן109
00-00פרישטינה110
00-00HB טורשהאבן111
00-00מכבי חיפה112
00-00הפועל ב"ש113
00-00ריגה114
00-00פוליסיה115
00-00ארדה קרדז'אלי116
00-00אילבס117
00-00בלקאני118
00-00פלוריאנה119
00-00דה ניו סיינטס120
00-00דיפרדנג'121
00-00דינמו מינסק122
00-00אגנטיה123
00-00סילקבורג124
00-00קיי. איי. אקוריירי 125
00-00דינמו טיראנה126
00-00אריס סלוניקי127
00-00אראז נחצ'יבאן 128
00-00וירטוס129
00-00ואדוז130
00-00ויקינגור גוטה131
00-00ארארט ארמניה132
00-00לבסקי סופיה133
00-00ספרטק טרנאבה134
00-00בשיקטאש135
00-00סנטה קלרה136
00-00רוזנבורג137
00-00האמרבי138
00-00באניק אוסטרבה139
00-00אוסטריה וינה140
00-00א.י.ק. סולנה141
00-00אנדרלכט142
00-00שריף טירספול143
00-00היברניאן144
00-00פרטיזן בלגרד145
00-00לוגאנו146
00-00ויקינג 147
00-00וולפסברגר148
00-00סרבט ז'נבה149
00-00פרדריקסטאד150
00-00קלוז'151
00-00ריגה סקולה152

פאלאס ניצחה, המשבר של פיורנטינה נמשך

הנשרים מאנגליה המשיכו ביכולת הנפלאה מהליגה עם 1:3 על אלקמאר, הוויולה עם הפסד נוסף, הפעם 2:1 למיינץ. מהפך אדיר לראיו ואייקנו, 1:2 לשטראסבורג

איסמעילה סאר וז'אן פיליפ מאטטה חוגגים (IMAGO)
איסמעילה סאר וז'אן פיליפ מאטטה חוגגים (IMAGO)

אמצע הדרך במפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל המועדונים באירופה, הקונפרנס ליג, הגיע אל קיצו עם סיום המחזור השלישי מתוך שישה שנערך הערב (חמישי), וסיפק שלל משחקים מרתקים, שישפיעו על המאבקים הגדולים שצפויים להגיע בהמשך הדרך.

קריסטל פאלאס – אלקמאר 1:2

החניכים של אוליבר גלאסנר ממשיכים לשייט בעונה שלהם, ואחרי שני ניצחונות רצופים על ליברפול בגביע הליגה וברנטפורד בליגה, גם באירופה המארחת הצליחה לסמן וי עם מחצית ראשונה גדולה. מקסנס לקרואה מצא את הרשת ראשון, איסמעילה סאר הכפיל עמוק בתוספת הזמן של המחצית. קודם לכן, ז’אן פיליפ מאטטה החמיץ פנדל. קפטן האורחת סוון מיינאנס צימק, אבל סאר התכבד בצמד שנעל את המשחק.

מיינץ – פיורנטינה 1:2

המשבר של הסגולים ממשיך. כשהם במקום האחרון בליגה האיטלקית ועם המאמן הזמני דניאלה גאלופה על הקווים, הוויולה כבר הובילו משער של סימון סום אחרי רבע שעה מפתיחת המשחק, אבל המארחת הגרמנית לא נשברה, השוותה משער של בנדיקט הולרבאך אחרי בישול של לי ג’ה-סונג, שהתכבד גם בשער המהפך והותיר את קבוצתו מושלמת במפעל.

שחקני פיורנטינה בסיום. הסיוט ייגמר? (IMAGO)שחקני פיורנטינה בסיום. הסיוט ייגמר? (IMAGO)

ראיו ואייקנו – לך פוזנן 2:3

הקבוצה הקטנה ממדריד כמעט נכנעה לפולנים העיקשים, שכבר הובילו בהפרש שני שערים. לואיס פאלמה ואנטוני קוזובאל העניקו יתרון כפול לאורחת, אך איסי פלאסון הצליח לצמק, ובדקה ה-83, חטיפה של אלברו גארסיה הותירה את חורחה דה פרוטוס, שעלה שלוש דקות קודם לכן למגרש מול שער ריק, והאחרון השווה, עד שהמבשל הפך לכובש כשגארסיה התכבד בשער ניצחון אדיר עמוק בתוספת הזמן, שהשלים קאמבק מטורף.

איסי פלאסון. לקח חלק בקאמבק של ראיו (IMAGO)איסי פלאסון. לקח חלק בקאמבק של ראיו (IMAGO)

האקן – שטראסבורג 2:1

ה”אחות הקטנה” של צ’לסי הסתדרה בשבדיה ונותרה אחת מבין תשע קבוצות בלבד שעדיין לא הפסידו במפעל, זאת בזכות גול יחסית מוקדם של חוליו אנסיסו, כשבמחצית השנייה מרסיאל גודו ניצל חוסר שמירה ברחבה כדי להכפיל. על אף טעות בתיאום בין ההגנה לשוער שהובילה לשער מצמק של ג’ון דמבה, אך זה לא הספיק למארחת כדי לחלץ נקודות.

שחקני שטראסבורג חוגגים בשני מעגלים (IMAGO)שחקני שטראסבורג חוגגים בשני מעגלים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

א.א.ק אתונה – שמרוק רוברס 1:1

א.א.ק לרנקה – אברדין 0:0

צלייה – לגיה ורשה 1:2

קופס – סלובן ברטיסלבה 1:3

נואה – סיגמה אולומוץ 2:1

סמסונספור – חמרון ספרטאנס 0:3

שחטאר דונייצק – בריידבליק 0:2

ספרטה פראג – ראקוב 0:0

דינמו קייב – ז’רינסקי 0:6

לוזאן – אומוניה ניקוסיה 1:1

לינקולן רד אימפס – רייקה 1:1

שלבורן – דריטה 1:0

שקנדייה – יאגליונייה 1:1

ראפיד וינה – אוניברסיטטה קראיובה 1:0

