יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

פנרבחצ'ה ניצחה את וילרבאן, באסקוניה את בולוניה

אחרי שני הפסדים רצופים, הקבוצה של שאראס חזרה למסלול עם 67:81 על הקבוצה הצרפתית, בולדווין בלט. 76:87 לספרדים על האיטלקים, גם באיירן ניצחה

ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

בנוסף למשחקים הנהדרים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, משחקי המחזור התשיעי ביורוליג נמשכו הערב (חמישי). במוקד, פנרבחצ’ה ניצחה 67:81 את וילרבאן. בנוסף, באסקוניה ניצחה 76:87 על וירטוס בולוניה, ובאיירן מינכן 82:86 על פאריס.

פנרבחצ’ה (5:4) – וילרבאן (7:2) 67:81

אחרי שני הפסדים רצופים, הטורקים של שאראס סוף סוף חזרו לנצח ומתקרבים לברוח מהמאזן השלילי, כאשר מהרגע הראשון הם היו טובים יותר מהקבוצה הצרפתית. מי שהוביל את המנצחת הוא אקס מכבי ת”א, ווייד בולדווין, שעלה מהספסל וסיפק 14 נקודות ו-7 אסיסטים, כשמנגד ארמל טראורה קלע 18 נקודות שלא הספיקו למפסידה. 

באסקוניה (6:3) – וירטוס בולוניה (5:4) 76:87

אחרי פתיחה רעה מאוד שכללה שישה הפסדים רצופים, הספרדים התעשתו וסופרים כעת שלושה ניצחונות רצופים, כשהפעם זה האיטלקים שמצידם יורדים למאזן שלילי במפעל. טימותי לובאווקאבארוט בלט אצל המנצחת עם 16 נק’, כשמנגד סאליו ניאנג קלע 18 נק’ שלא הספיקו.

פאריס (5:4) – באיירן מינכן (4:5) 82:86

במשחק בין קבוצות שהיו במאזן זהה עד הערב, אחת עלתה לחיובי והשנייה ירדה לשלילי. הגרמנים ברח וליתרון דו ספרתי אחרי עשרים דקות עם 42:53. ברבע השלישי הצרפתים הפכו, אך אז ברבע הרביעי הבווארים חזרו להוביל ושמרו על היתרון עד הסוף שהיה דרמטי במיוחד. 

