פנרבחצ'ה ניצחה את וילרבאן, באסקוניה את בולוניה

בנוסף למשחקים הנהדרים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, משחקי המחזור התשיעי ביורוליג נמשכו הערב (חמישי). במוקד, פנרבחצ’ה ניצחה 67:81 את וילרבאן. בנוסף, באסקוניה ניצחה 76:87 על וירטוס בולוניה, ובאיירן מינכן 82:86 על פאריס.

פנרבחצ’ה (5:4) – וילרבאן (7:2) 67:81

אחרי שני הפסדים רצופים, הטורקים של שאראס סוף סוף חזרו לנצח ומתקרבים לברוח מהמאזן השלילי, כאשר מהרגע הראשון הם היו טובים יותר מהקבוצה הצרפתית. מי שהוביל את המנצחת הוא אקס מכבי ת”א, ווייד בולדווין, שעלה מהספסל וסיפק 14 נקודות ו-7 אסיסטים, כשמנגד ארמל טראורה קלע 18 נקודות שלא הספיקו למפסידה.

באסקוניה (6:3) – וירטוס בולוניה (5:4) 76:87

אחרי פתיחה רעה מאוד שכללה שישה הפסדים רצופים, הספרדים התעשתו וסופרים כעת שלושה ניצחונות רצופים, כשהפעם זה האיטלקים שמצידם יורדים למאזן שלילי במפעל. טימותי לובאווקאבארוט בלט אצל המנצחת עם 16 נק’, כשמנגד סאליו ניאנג קלע 18 נק’ שלא הספיקו.

פאריס (5:4) – באיירן מינכן (4:5) 82:86

במשחק בין קבוצות שהיו במאזן זהה עד הערב, אחת עלתה לחיובי והשנייה ירדה לשלילי. הגרמנים ברח וליתרון דו ספרתי אחרי עשרים דקות עם 42:53. ברבע השלישי הצרפתים הפכו, אך אז ברבע הרביעי הבווארים חזרו להוביל ושמרו על היתרון עד הסוף שהיה דרמטי במיוחד.