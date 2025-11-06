שתי התלבטויות בהרכב ריאל מדריד, 4 בברצלונה

אחרי שמעדו באמצע השבוע בליגת האלופות, ברצלונה וריאל מדריד חוזרות לליגה הספרדית, כשהאלופה תתמודד בחוץ מול סלטה ויגו והמוליכה מול ראיו וייקאנו. ויאריאל, ללא מנור סולומון הפצוע, תשחק נגד אספניול, ואתלטיקו מדריד מול לבאנטה. כל ההרכבים המשוערים למחזור ה-12 לפניכם.

ברצלונה תגיע תשושה אחרי ה-3:3 מול קלאב ברוז’, כשאריק גארסיה בספק בעקבות שבר באף (עשוי לשחק עם מסיכה), ולפי ההרכבים המשוערים בספרד האנזי פליק מתלבט גם בין אלחנדרו באלדה לג’רארד מרטין, בין מארק קסאדו לדני אולמו ובין פראן טורס לרוברט לבנדובסקי. בריאל מדריד אורליאן טשואמני ייעדר וההתלבטות היא האם לפתוח עם טרנט אלכסנדר ארנולד כמגן ימני, או להמשיך שם עם פדריקו ואלוורדה ובמצב כזה ברהים דיאס עשוי לפתוח. אלברו קאררס עשוי לזכות במנוחה לטובת פראן גארסיה.

ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

אלצ'ה - ריאל סוסיאדד (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט (אדריה פדרוסה), דויד אפנגרובר, אדריה פדרוסה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה (מרטים נטו), רפא מיר, חרמן ואלרה ואנדרה סילבה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, איגור סובלדייה, ג’ון מרטין, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, גונסאלו גדש, טאקה קובו ומיקל אויארסבאל.

ברייס מנדס מאושר (La Liga)

ג'ירונה - אלאבס (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, ויקטור ציגנקוב (תומא למאר), עזדין אונאהי, ג’ואל רוקה (בריאן חיל) ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ויקטור פראדה, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס, קאלבה (קרלוס ויסנט), קרלס אלנייה (עבדה רבאש), טוני מרטינס ויון גורידי.

קרלס אלנייה (IMAGO)

סביליה - אוססונה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, סזאר אספיליקווטה, מרקאו, גבריאל סואסו, בטיסטה מנדי, לוסיאן אגומה, ג’יבריל סו, חואנלו, רובן ורגאס ואקור אדאמס.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ג'ון מונקאיולה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, אבל ברטונס, מוי גומס, איקר מוניוס (לוקאס טורו), רובן גארסיה, איימאר אורוס (חואן קרוס), ויקטור מוניוס וראול גארסיה.

חואנלו סאנצ'ס (רויטרס)

אתלטיקו מדריד - לבאנטה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, חוסה מריה חימנס, דויד האנצ'קו, מתאו רוג’רי (קלמן לנגלה) קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, אלכס באאנה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אונאי אגסבאל, מאנו סאנצ’ס, ויקטור גארסיה, יון אנדר אולאסגאסטי, קווין אריאגה, רוג’ר ברוגה, קרלוס אלברס ואטה איונג.

חוליאן אלברס (IMAGO)

אספניול - ויאריאל (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, קלמנס רידל, חוסה סלינאס, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, צ’ארלס פיקל ורוברטו פרננדס.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’ונירו (ארנאו טנאס), סנטיאגו מוריניו, חואן פוית’ (רנאטו וייגה), רפא מרין, אלפונסו פדראסה (סרג’י קרדונה), תומאס פארטיי (פאפה גיי), סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן, אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וטאני אולוואסאיי (ז'ורז' מיקאוטאדזה).

ג'רארד מורנו חוגג שער (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - אוביידו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אמריק לאפורט, דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, אונאי גומס, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, רוברטו נבארו וגורקה גורוסטה (ניקו וויליאמס).

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, פדריקו ויניאס, איליאס שיירה, אלברטו ריינה וסולומון רונדון.

אונאי סימון (רויטרס)

ראיו וייקאנו - ריאל מדריד (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ'באריה, פתה סיס, איסי פלאסון (פדרו דיאס), אונאי לופס (אוסקר ולנטין), חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד (ברהים דיאס), אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס (פראן גארסיה), אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

מיורקה - חטאפה (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של מיורקה: לוקאס ברגסטרם (איוואן קווייאר), פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, עבד אל-אבקאר, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, מריו מרטין (קיקו פמנייה), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו אלכס סנכריס (דז’נה דקונם) ובורחה מיוראל.

דז'נה דקונם (La Liga)

ולנסיה - בטיס (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, לואיס ריוחה, אראי ג'ומרט (תיירי קוראה), ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה (חסוס ואסקס), פפלו, אנדרה אלמיידה, חאבי גרה, דייגו לופס (לוקאס בלטראן) וארנו דאנג’ומה.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין, נתן, מארק ברטרה, ריקרדו רודריגס, סופיאן אמרבאט, פבלו פורנאלס, אנתוני, עבדה אזלזולי, ג’ובאני לו סלסו וקוצ’ו פרננדס.

ג'ובאני לו סלסו עצבני (IMAGO)

סלטה ויגו - ברצלונה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו (איבן וייר), סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, איליאש מוריבה, פראן בלטראן (הוגו סוטלו), יאגו אספאס (פראן ז’וטגלה), בריאן סראגוסה (פבלו דוראן) ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו (אריק גארסיה), פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה (ג’רארד מרטין), פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).