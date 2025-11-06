עידו כהן בספק למשחק של מכבי פ"ת בנוף הגליל

כשהיא עם רצף של שישה ניצחונות רצופים בליגה ופער די מבטיח מהמקום השלישי, מכבי פתח תקווה תצא מחר (שישי) לאצטדיון "גרין" כדי להתארח אצל הפועל נוף הגליל ולצאת במצב רוח טוב לפגרה.

החבורה של נועם שוהם מגיעה מעודדת לאחר הניצחון על הפועל רעננה ביום שני, אך יממה למשחק, קיים ספק גדול אם הקשר עידו כהן יוכל ליטול חלק בהתמודדות. השחקן הצעיר, שהפך לאחד הברומטרים החשובים בקבוצה, סובל מרגישות בשריר התאומים וצפוי לעבור מבחן כשירות לפני פתיחת המשחק.

אם לא יוכל לפתוח, אייל אינברום, שתורגל היום באימון בו כהן לא נטל חלק, יהיה זה שיוצב בקישור האחורי, כאשר שינוי נוסף יהיה חזרתו של אביב סלם ל-11, לאחר שגל מעתוק, שהוחלף במחצית מול רעננה, למרות שהקבוצה הובילה ובלט במשחקים האחרונים, יירד לספסל.

“אנחנו מתייחסים בשיא הרצינות לכל קבוצה ולכל משחק בליגה. רצף הניצחונות הוא טוב לסטטיסטיקה, אבל מבחינתנו המשחק הקרוב הוא הראשון שאנחנו צריכים לנצח. אנחנו רוצים לנצח ולצאת לפגרה הקצרה בחיוך עם סיפוק גדול על מה שעשינו עד עכשיו. נבוא צנועים ומחויבים כמו שבאנו עד עכשיו לכל המשחקים”, אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן (אייל אינברום), ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.