תעלומה: קרן הפיצויים של מברוטאס ריקה

יממה לאחר שאיגוד הכדורמים הודיע על כך שמאמן נבחרת הנשים דימיטריס מברוטאס סיים את תפקידו, היום (חמישי) התקיימה ישיבת הנהלה ובה התגלה כי לא ניתן לשלם לו את כספי הפיצויים על פיטוריו משום שהקופה המיועדת לכך לכאורה התרוקנה.

ל-ONE נודע כי חברי ההנהלה באיגוד הכדורמים עודכנו במהלך הישיבה כי האיגוד בוחן כיצד לשלם לו את פיצויי הפיטורים בגובה של כ-420 אלף שקל, ייתכן בהלוואה שהאיגוד יצטרך לקחת מהבנק. כרגע, לא ניתן לעשות זאת משום שקרן הפיצויים המיועדת לכאורה התרוקנה בימי ההנהלה הקודמת.

החוק דורש הפרשה לפיצויים לכל עובד במסגרת קרן הפנסיה, אך בגלל שאין קרן פנסיה לעובדים זרים באיגוד יצרו פיקדון בבנק ואליו הופקד הכסף, אלא שבימים האחרונים התגלה באופן תמוה כי לכאורה אין בו את כספי הפיצויים הנדרשים.

נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

באיגוד חושדים כי כספי הפיצויים שהיו אמורים להינתן לדימיטריס מברוטאס בסיום תפקידו אכן הופרשו לקופה בצד, אך מידי פעם לכאורה משכו את אותם הכספים מהקרן והם לכאורה שימשו את האיגוד לתקציב השוטף שלו. בשלב זה להנהלה נמסר כי באיגוד הכדורמים בודקים את המקרה באמצעות הייעוץ משפטי ושוקלים את צעדיהם.

דימיטריס מברוטאס עבד במשך תשע שנים באיגוד הכדורמים ובימים האחרונים הוחלט להיפרד ממנו. אגב, המאמן טען כי נחתם עמו חוזה חדש לפני כשנה וחצי לחמש שנים, אלא שבאיגוד בודקים האם החוזה עבר את אישור ועדת הכספים וההנהלה, ומתי בדיוק נחתמה הארכת החוזה.

איגוד הכדורמים צפוי לפרסם עד לתחילת השבוע הבא קול קורא להגשת מועמדות למאמן נבחרת הנשים הבא. מאמן נבחרת הגברים, טל גרונדמן, ממשיך בתפקידו.

מאיגוד הכדורמים נמסר בתגובה: “הנהלת האיגוד הנכנסת בוחנת בימים אלו מספר סוגיות כספיות המחייבות בירור שנותרו מהנהלה היוצאת, בין היתר, ההפרשות הסוציאליות של דימיטריס, אשר ישולמו לו באופן מלא ובהתאם לחוק. האיגוד והנהלה הנכנסת, ביחד עם המנכ״לית שמונתה לאחרונה, ישלימו את הבירור כאמור ללא קשר לתשלומים המגיעים כדין לכל עובד. האיגוד חוזר ומדגיש כי הוא מקפיד הקפדה יתרה על זכויות עובדים ושמירה על כל דין ומאחל לכולם עונה מוצלחת ומלאת הישגים”.

תגובת ראשי הנהלת איגוד הכדורמים לשעבר ומנהליו תובא לכשתתקבל.