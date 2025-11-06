יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אוהדי הפועל ת"א בטירוף, דאפה עשוי לחזור ל-11

מעל 5,000 כרטיסים נמכרו לאוהדי האדומים לקראת הפועל י-ם בטדי בשבת, החלוץ צפוי לחזור במקום שאנדה סילבה. ברדה מתלבט האם להשיב את אלקוקין לקישור

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון על עירוני טבריה ביכולת פושרת למדי, הפועל תל אביב תצא בשבת למשחק חוץ בטדי מול הפועל ירושלים במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות ולצאת לפגרה בצורה טובה. הקהל של האדומים ממשיך להיות שובר השוויון של הקבוצה ולהביע אמון, כשעד כה למעלה מ-5,000 מאוהדי הקבוצה רכשו כרטיס למשחק בטדי. 

אחת ההתלבטויות של מאמן הקבוצה אליניב ברדה היא לגבי חוד ההתקפה. שאנדה סילבה היה זה שפתח את המשחק נגד טבריה בחוד, עד לכניסה של דניאל דאפה במחצית השנייה. ההערכה כרגע לפי התרגולים שדאפה יחזור להרכב. בנוסף, ברדה מתלבט האם להשיב את רועי אלקוקין לקישור. ברדה היה מרוצה מתפקודו של לויזוס לויזו במרכז השדה במשחק נגד עירוני טבריה והוא צפוי לפתוח גם בשבת. 

ברדה הזהיר את השחקנים מהמשחק והדגיש: "אנחנו אומנם פוגשים קבוצה בתחתית הטבלה, אבל יש לה כלים התקפיים טובים שיכולים לעשות צרות לכל קבוצה. עובדה התיקו שהיה נגד מכבי חיפה". אנאס מחאמיד צפוי להיעדר גם מהמשחק הקרוב בגלל פציעה. מור בוסקילה יחזור אחרי פגרת הנבחרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */