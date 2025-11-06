אוהדי הפועל ת"א בטירוף, דאפה עשוי לחזור ל-11

אחרי הניצחון על עירוני טבריה ביכולת פושרת למדי, הפועל תל אביב תצא בשבת למשחק חוץ בטדי מול הפועל ירושלים במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות ולצאת לפגרה בצורה טובה. הקהל של האדומים ממשיך להיות שובר השוויון של הקבוצה ולהביע אמון, כשעד כה למעלה מ-5,000 מאוהדי הקבוצה רכשו כרטיס למשחק בטדי.

אחת ההתלבטויות של מאמן הקבוצה אליניב ברדה היא לגבי חוד ההתקפה. שאנדה סילבה היה זה שפתח את המשחק נגד טבריה בחוד, עד לכניסה של דניאל דאפה במחצית השנייה. ההערכה כרגע לפי התרגולים שדאפה יחזור להרכב. בנוסף, ברדה מתלבט האם להשיב את רועי אלקוקין לקישור. ברדה היה מרוצה מתפקודו של לויזוס לויזו במרכז השדה במשחק נגד עירוני טבריה והוא צפוי לפתוח גם בשבת.

ברדה הזהיר את השחקנים מהמשחק והדגיש: "אנחנו אומנם פוגשים קבוצה בתחתית הטבלה, אבל יש לה כלים התקפיים טובים שיכולים לעשות צרות לכל קבוצה. עובדה התיקו שהיה נגד מכבי חיפה". אנאס מחאמיד צפוי להיעדר גם מהמשחק הקרוב בגלל פציעה. מור בוסקילה יחזור אחרי פגרת הנבחרת.