כצנלסון כפר סבא גברה 50:109 על גינסבורג יבנה

אליפות התיכונים בכדורסל, הליגה הבכירה לנוער בישראל, סיימה השבוע סדרת משחקים מרתקים ברחבי הארץ במסגרת השלבים המוקדמים של שלב הבתים. במשחק המרכזי של השבוע שנערך היום (חמישי), האלופה מהעונה שעברה, תיכון כצנלסון כפר סבא ניצחה בביתה 50:109 את גינסבורג יבנה.

האליפות, המתקיימת בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר – הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, ממשיכה לספק מסגרת תחרותית, איכותית ומרגשת לתלמידים ותלמידות מכל רחבי הארץ. אליפות התיכוניים, שמצליחה מדי שנה לרגש ולסקרן, מהווה כר פורה להתפתחותם של כוכבי וכוכבות הדור הבא של הכדורסל הישראלי.

נבחרת כצנלסון כפר סבא הציגה משחק מרשים ושמרה על יתרון לכל אורך הדרך, בעוד גינסבורג יבנה ניסתה לצמצם את הפער עד הרגע האחרון. למרות זאת, בסוף סיימה כצנלסון עם הניצחון כשההתמודדות הסתיימה בתוצאה 50:109. השחקן המצטיין היה עומר סהר מכצנלסון כפר סבא עם 17 נקודות ו-13 ריבאונדים.

כצנלסון כפר סבא מול גינסבורג יבנה (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל)

בליגת התלמידות, בה משתתפות תשע קבוצות מבתי ספר ברחבי הארץ, נמשכים השבוע משחקי שלב הבתים בשניים מהם. במשחק הראשון נפגשו גימנסיה ראשון לציון ותיכון חדש תל אביב שהסתיים בתוצאה 45:54 לטובת הגימנסיה ראשון לציון, ובמשחק השני התמודדו רוטברג רמת השרון ועמק חרוד בתוצאה 54:72 עבור רוטברג רמת השרון. שני המשחקים היו תצוגת אנרגיה וכישרון, מלאים ברגעים דרמטיים ובהוכחה נוספת לכך שכדורסל הנשים בבתי הספר ממשיך להתפתח בקצב מרשים.

האולמות ברחבי הארץ סיפקו אווירה ספורטיבית ותוססת, עם נוכחות ערה של תלמידים, מורים והורים. העידוד מהיציעים ליווה את השחקנים והשחקניות לאורך המשחקים והוסיף רובד נוסף של אנרגיה ותחרותיות לכל מפגש.

שבוע המשחקים סיפק לא מעט תוצאות מרשימות. בבית א' גברה מקיף ז' אשדוד על הריאלי חיפה 74:89, בבית ב' ניצחה קריית שרת חולון את גינסבורג יבנה 63:78, בבית ג' גברה היובל הרצליה על בן צבי קריית אונו 60:83, בבית ד' ניצחה ליד"ה ירושלים את אזורי גבעת ברנר 74:77, בבית ה' גבר מקיף חקלאי ויצו נהלל על ליאו באק חיפה 60:74, ובבית ו' רשמה רמות ים עמק חפר ניצחון מרשים 36:80 על בליך רמת גן. בליגת התלמידות ניצחה אוסטרובסקי רעננה את רוטברג רמת השרון 69:73, ועמק חרוד גברה על ליד"ה ירושלים 32:82.

שחקני כצנלסון כפר סבא בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

בסיום שבוע המשחקים סיפר רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, רועי לוין, על התחושות מהפתיחה: “העונה רק בתחילתה, אבל כבר רואים את הרמה הגבוהה, את המחויבות של השחקנים והשחקניות ואת האהבה למשחק. יש כאן בסיס מצוין לעונה תחרותית ומרתקת”.

האליפות תימשך בשבוע הבא עם מחזור נוסף של משחקים בכל רחבי הארץ, שצפויים להמשיך את המומנטום ואת הציפייה לקראת שלבי ההכרעה.