"בכל מסע"ת אתם אומרים לי שהולאנד שבר עוד שיא"

הניצחון המרשים של מנצ'סטר סיטי 1:4 על דורטמונד בליגת האלופות עורר תגובות נלהבות בתקשורת האנגלית, שהתמקדה בעיקר בהופעה הנהדרת של פיל פודן ובשבירת השיאים המתמשכת של ארלינג הולאנד. פפ גווארדיולה זכה אף הוא לשבחים על הניהול הטקטי, כשסיטי שמרה על רצף מדהים של 23 משחקים ללא הפסד בשלב הליגה/בתים באצטדיונה הביתי.

מאמן סיטי פפ גווארדיולה אמר: “בהתחשב בזה ששיחקנו רק לפני יומיים, ומול יריבה כמו דורטמונד שהיא תמיד קבוצה איכותית, זה הישג גדול. ברבע השעה הראשונה לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, אבל לאחר מכן הצלחנו לשבור את הקווים, לרוץ טוב יותר ולשחק בקצב שלנו”.

בהמשך הוסיף: “לאחר שספגנו שער זה היה מסובך, הם שלחו שישה־שבעה שחקנים קדימה. כשהכנסתי את רובן דיאש ועברנו לחמישה בהגנה, השתלטנו מחדש וסיימנו טוב. אני מלא הערכה לשחקנים שלי, אנחנו במצב מצוין, ועם עוד ניצחון או שניים נוכל להתברג בין שמונה הראשונות”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

על השיא החדש של ארלינג הולאנד שכבש ב-5 משחקים רצופים באלופות ב-3 קבוצות שונות, אמר המאמן: “לא ידעתי על כך, באמת. בכל פעם שאני מגיע למסיבת עיתונאים אתם מספרים לי שהוא שבר שיא נוסף. אני שמח בשבילו, הוא ראוי לזה. ככל שיש סביבו יותר שחקנים טובים, כך זה נעשה קל יותר. בקבוצות הגדולות שחקנים איכותיים מעלים את הרמה של כולם”.

כשנשאל על פיל פודן, גווארדיולה לא חסך במחמאות: “הוא כבר שם, הוא לא צריך ‘להתקרב לכושר הטוב שלו’, הוא כבר חזר לשיאו. ראינו ממנו שני שערים מדהימים. כמה פעמים ראינו את זה ממנו, נכון? הנדיבות, המאמץ, והאיכות בשליש האחרון. זה משהו שהתגעגענו אליו. אני שמח שעוד שלושה שחקנים כבשו מלבד הולאנד. תומאס (טוכל) יודע טוב מאוד כמה פיל מוכשר, ואני בטוח שיעשה הכול כדי שייצג את אנגליה ביורו”.

ארלינג הולאנד שמח עם פיל פודן (IMAGO)

פודן עצמו דיבר לאחר המשחק ואמר: “אני פשוט נהנה לשחק, מחייך על המגרש. העונה שעברה הייתה קשה לכולנו, אבל יש אווירה חדשה העונה, תחושת אחדות. דורטמונד הקשתה עלינו, אבל דבקנו בתכנית והשתמשנו בכישרון שלנו מקדימה כדי לשבור אותם”. על השינוי מהעונה הקודמת הוסיף: “למדנו הרבה מהתקופה הקשה. יש לנו קפטנים מצוינים, דיברנו על איך לחזור לעצמנו, והחיזוקים הביאו רעב חדש. המטרה הייתה לחזור להיות הקבוצה שהיינו, והשנה רואים ניצוצות מזה”.

הנתונים של פודן מדהימים: מאז תחילת עונת 2023/24 הוא כבש 11 שערים מחוץ לרחבה, יותר מכל שחקן אחר מקבוצות הפרמייר ליג. המשחק מול דורטמונד היה הופעתו ה־64 בליגת האלופות, והראשונה שבה כבש יותר מפעם אחת. ב־BBC נכתב כי “פודן נתן תזכורת מושלמת למה שהוא מסוגל לעשות, יצירתי, חד, ושחקן שבכושרו הנוכחי יכול להיות ההבדל גם באנגליה. גווארדיולה כבר רואה בו את היורש של קווין דה בריינה, והלילה הזה היה ההצהרה הרשמית שלו”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פודן (IMAGO)

באנגליה הוסיפו וניתחו: “דורטמונד אפשרה לסיטי לשחק כל הלילה בכיסים שבין הקישור להגנה, ופודן היה זה שניצל זאת הכי טוב. הוא ידע בדיוק איפה להתמקם כדי לקבל את הכדור ולסיים את המהלכים, בדיוק כפי שעשה בשני השערים שלו”.

כמו כן, הולאנד כבש בחמישה משחקים אירופיים רצופים, הפעם הראשונה שהוא עושה זאת מאז ששיחק בדורטמונד. באנגליה מסכמים את הערב הזה כהוכחה לכך שסיטי חזרה לדרוס, עם פודן בשיאו, הולאנד שובר שיאים, וגווארדיולה שמזכיר לכולם למה מנצ'סטר סיטי היא עדיין הקבוצה שכל אירופה חוששת ממנה.