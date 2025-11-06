זלאטנוביץ' לא התאמן ולא צפוי להיות כשיר בשבת

אחרי הניצחון הגדול בטדי על בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע חזרה היום (חמישי) לאימונים ומתכוננת למשחק הקרוב נגד המרעננת של הליגה, מ.ס אשדוד. "יהיה משחק קשה. אשדוד קבוצה עם זרים נהדרים, יש הרבה כישרון וכלים שאנחנו נהיה חייבים להתמודד איתם", אמרו בבירת הנגב.

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, ייתן את הדגשים באסיפה לקראת המשחק ויבקש מהשחקנים להמשיך את האלמנטים שעבדו נהדר במחצית הראשונה נגד בית"ר. קוז'וק עדיין לא יודע אם יוכל להשתמש בבלם הסנגלי ג'יבריל דיופ, שאמור להיות כשיר למשחק, אבל כדי להימנע מפציעה, מיגל ויטור עשוי להחליפו.

איגור זלטאנוביץ’, שספג מכה חזקה בראשו מגיל כהן, לא נטל חלק באימון הבוקר של הקבוצה. הסרבי עדיין סובל ממכת הראש אותה ספג ובעקבותיה הוחלף בטדי. הוא אמור לעבור בדיקות נוספות ולא צפוי להיות כשיר למשחק בשבת.