כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

"למרות הפורמט, אבדיה מועמד חזק לאולסטאר"

אחרי ההצגה, בארה"ב ניתחו את סיכוייו של הישראלי: "אחד המתחרים הכי עקשנים בליגה, הנחישות שלו וההובלה של פורטלנד גורמות לו לזכות באהדת הבוחרים"

|
דני אבדיה קולע (רויטרס)
דני אבדיה קולע (רויטרס)

הופעת הענק של דני אבדיה בניצחון 119:121 של פורטלנד טרייל בלייזרס על אוקלהומה סיטי הבוקר (חמישי) ממשיכה להכות גלים בתקשורת האמריקאית. ברחבי ארצות הברית היללו את הפורוורד הישראלי על משחק כמעט מושלם שבו היה קרוב לטריפל דאבל נוסף, וקבע שיאים חדשים בקריירה שלו.

ב-CBS התייחסו בפירוט למשחק של הישראלי: “אבדיה סיים עם 26 נקודות (5 מ־17 מהשדה, 1 מ־5 לשלוש, 15 מ־16 מהעונשין), 10 ריבאונדים, תשעה אסיסטים, שתי חטיפות וחסימה אחת ב־37 דקות מול אוקלהומה. הוא החמיץ אסיסט אחד בלבד מטריפל דאבל שלישי בקריירה. אבדיה קבע שיאי קריירה בניסיונות קליעה מהעונשין ובקליעות עונשין מוצלחות, והגיע ל־25 נקודות ומעלה בפעם הרביעית בשמונה משחקים העונה. במאזן הכולל הוא מעמיד העונה ממוצעים של 24.4 נקודות, 6.5 ריבאונדים ו־4.5 אסיסטים ב־33.4 דקות למשחק".

עוד הוסיפו בכלי תקשורת נוספים בארה"ב: "בניתוח עדכני של הכישרונות הצעירים העולים ב־NBA, דני אבדיה זוכה לתשומת לב רבה בזכות היכולת המרשימה שלו והפוטנציאל להפוך למועמד לגיטימי לאולסטאר. לאחר עונת בכורה נהדרת בפורטלנד, הפך אבדיה לשחקן המוביל של הבלייזרס, ובמיוחד לאחר פגרת האולסטאר הציג ממוצעים של 23.3 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו־5.2 אסיסטים, עם אחוזי קליעה מרשימים, 50% מהשדה ו־40% מחוץ לקשת".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הדיווחים ציינו כי גם העונה אבדיה שומר על מומנטום גבוה. "במהלך שבעת המשחקים הראשונים של העונה הוא המשיך בכושר הנהדר שלו, כולל משחק של 33 נקודות מול הלייקרס, שהעלה את ממוצעיו ל־24.1 נקודות למשחק, מקום 19 בליגה. בנוסף, הוא מוסיף תרומה משמעותית עם ממוצעים של 6 ריבאונדים ו־3.9 אסיסטים למשחק, מה שמדגיש את הרבגוניות והשלמות שלו כשחקן".

בפרסומים ציינו כי אבדיה עשוי להפוך לאחד השמות הבולטים בסוף העונה: "המאמץ הבלתי מתפשר של אבדיה על הפרקט מציב אותו כאחד המתחרים העקשנים ביותר בליגה, ומחזק את מעמדו כמועמד מרכזי להשתתפות באולסטאר הקרוב. הנחישות שלו והיכולת להוביל את פורטלנד קדימה עשויים לגרום לו לזכות באהדה רחבה מצד האוהדים והבוחרים כאחד".

דני אבדיה קולע (רויטרס)דני אבדיה קולע (רויטרס)

בנוסף הזכירו כי ב־NBA מתכננים שינוי משמעותי בפורמט של סופ"ש האולסטאר 2026, שייערך בלוס אנג'לס: "הפורמט החדש יכלול טורניר בשיטת בתים עם שלוש קבוצות של שמונה שחקנים, שתי קבוצות אמריקאיות וקבוצה בין-לאומית אחת. השינוי נועד להחזיר עניין ותחרותיות לאירוע, ודמותו העולה של אבדיה, כנציג בולט של הכדורסל הבין-לאומי, עשויה להוסיף ממד דרמטי נוסף למה שהליגה שואפת להשיג".

נזכיר שהפורמט החדש של משחק הכוכבים יהפוך לטורניר בסגנון סיבובי, שיכלול שלוש נבחרות, שתיים של שחקנים אמריקאים ואחת של שחקנים בין-לאומיים. המשמעות ברורה: רק שמונה שחקנים מרחבי העולם ייכנסו לסגל, מה שהופך את הסיכוי של הישראלי הבולט ב־NBA לאתגר מורכב במיוחד.

גג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

הרעיון הוא שכל אחת משלוש הנבחרות תשחק זו מול זו במשחקים של 12 דקות, כששתי הקבוצות האמריקאיות יעמדו מול נבחרת “שאר העולם”. הרשימה הפוטנציאלית של שחקנים בין-לאומיים שכמעט מובטחים להשתתף כוללת שמות נוצצים כמו ניקולה יוקיץ’, שיי גילג'ס-אלכסנדר, יאניס אנטטוקומפו, לוקה דונצ’יץ’, ויקטור וומבניאמה, קארל אנתוני טאונס, ועוד, מה שהופך את התחרות על המקום לקשה במיוחד.

משחק האולסטאר יתקיים ב־15 בפברואר 2026 בלוס אנג’לס, באולם החדש של הקליפרס, "אינטואיט דום". בשונה מהשנה שעברה, שבה האולסטאר התקיים במתכונת פלייאוף בין ארבע קבוצות עם יעד ניקוד של 40 נקודות בכל שלב, הפורמט החדש נועד להחזיר עניין ואינטנסיביות לאירוע, אך גם מציב בפני שחקנים בין-לאומיים כמו אבדיה אתגר משמעותי בדרך להופעה יוקרתית.

