היחס הגבוה לניצחון של מכבי ת"א על אסטון וילה

רגע לפני שמגיע סוף השבוע שיהיה גדוש במשחקים, ייערכו הערב (חמישי) משחקים נהדרים במסגרות האירופאיות גם בכדורגל וגם בכדורסל, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגה האירופית, אסטון וילה, שתארח את מכבי תל אביב, היא כמובן הפייבוריטית הברורה וזוכה ליחס של פי 1.1 לניצחון. הצהובים זוכים ליחס של פי 9 לניצחון, בעוד תיקו יעניק למנחשים יחס של פי 6.4.

ביורוליג, מכבי תל אביב תפגוש את מונאקו. הימור על ניצחון שלה או הפסד שלה עד 4 נקודות יעניק למנחשים יחס של פי 1.8, כשגם הימור על ניצחון של הצרפתים ב-5 נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס זהה.

תמיר בלאט (רועי כפיר)

במשחק נוסף ביורוליג, הפועל תל אביב תפגוש את דובאי. הימור על ניצחון אדום ב-4 נקודות ומעלה יעניק למנחשים יחס של פי 1.8, כשגם הימור על ניצחון של הקבוצה מאיחוד האמירויות או הפסד שלה עד 3 נקודות הפרש יהיה שווה למנחשים יחס זהה.