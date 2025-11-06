פרגוסון האזרי: המאמן מאחורי הסנסציה בקרבאח

אתמול (רביעי) סיימה קרבאח ב-2:2 מול צ'לסי בליגת האלופות, והייתה זו הפעם הראשונה בה היא נמנעה מהפסד ליריבה אנגלית במסגרת אירופית. היא גם לא הייתה רחוקה מניצחון. אלופת אזרבייג'אן לא רק הובילה במחצית, אלא החמיצה הזדמנות פז בזמן פציעות להבקיע את השער השלישי.

לו הייתה משיגה את כל הנקודות, הייתה קרבאח חוגגת ניצחון שלישי בשלב הליגה בצ'מפיונס העונה. במחזור הראשון, היא הייתה האנדרדוג המוחלט באיצטדיון האור בליסבון מול בנפיקה ונקלעה לפיגור כפול בתחילת ההתמודדות, אבל ביצעה קאמבק בדרך ל-2:3 מפואר, שגרם לנשרים לפטר את המאמן ברונו לאז'ה. ז'וזה מוריניו, שחתם כדי לסגור מעגל אחרי 25 שנה, עדיין מחפש נקודה ראשונה בליגת האלופות עם קבוצתו החדשה, אבל קרבאח המשיכה בדהירה.

במחזור השני, היא רמסה בביתה את קופנהאגן 0:2, בתצוגת תכלית שלא הותירה סיכוי לאלופת דנמרק. במחזור השלישי, העלה לאנדרו אנדראדה את קרבאח ליתרון בבילבאו כבר בדקה הראשונה. הפעם דווקא הבאסקים ביצעו מהפך וניצחו 1:3, אבל האזרים נתנו פייט הולם. אתמול הם לקחו נקודה מול הכחולים מלונדון, ואפילו הרגישו קצת מאוכזבים אחרי שריקת הסיום – עדות לכך שהשאיפות שלהם גבוהות במיוחד.

שחקני קרבאח (IMAGO)

זה היה ערב היסטורי גם בהיבט נוסף, כי קרבאח ערכה את הופעתה ה-200 באירופה בתולדותיה. זהו מספר עגול ויפה, והנה לכם הנתון הסטטיסטי המופלא מכולם – המאמן גורבן גורבנוב ניהל 186 מתוך המשחקים האלה. הוא נמצא בתפקיד מאז קיץ 2008, כלומר החל את עונתו ה-18 על הספסל. יש המגדירים אותו לאלכס פרגוסון האזרי, ובכל הקשור להשפעתו זו כלל לא הגזמה. היציבות המופתית הזו היא הגורם המרכזי והחשוב ביותר להצלחה המתמשכת של קרבאח.

כדי להבין את עוצמת השינוי שחולל גורבנוב, חשוב לדעת כי קרבאח לא נתפסה כמועדון צמרת במונחים המקומיים עד לבואו. עובדה היא כי הוא מונה כאשר המאמן הקודם ראסים קארה התפטר שבוע לפני פתיחת עונת 2008/09 כי הזדמן לו לקבל "קידום" לחאזאר לנקאראן – מועדון עשיר הרבה יותר בתקופה ההיא. ברזומה של גורבנוב, שהיה אז בן 37, הייתה רק עונה לא מזהירה כמאמן נפטצ'י באקו, וההימור עליו היה מפתיע ויומרני. בדיעבד, זו הייתה ההחלטה הכי טובה בתולדות הכדורגל האזרי, ואף מעבר לכך.

גורבנוב הביא איתו ניסיון עשיר כשחקן. הוא היה חלוץ פורה למדי שעבר במהלך הקריירה במספר קבוצות רוסיות בינוניות מינוס, וגם כבש 14 שערים במדים הלאומיים. המאזן הזה איפשר לו להיות מלך שערי נבחרת אזרבייג'אן בכל הזמנים במשך שנים ארוכות, ורק לפני כחודש עקף אותו אמין מחמודוב שכבש את שערו ה-15. על הדשא הוא נחשב למנהיג כריזמטי, והנהלת קרבאח האמינה שהוא מסוגל לקחת את הקבוצה קדימה. הוא גויס על מנת להוביל פרויקט ארוך טווח, וכך הוגדרה המשימה שלו מלכתחילה. עם זאת, גם האוהדים האופטימיים ביותר לא העלו בדעתם עד כמה ארוך יהיה הטווח המדובר, ולאילו גבהים תטפס הקבוצה בזכותו.

גורבן גורבנוב (IMAGO)

העיתונאי האזרי קנאן מסטאלייב טוען: "לא מספיק להגיד שגורבן הוא אגדה. הוא הרבה מעבר לכך. מה שהוא עשה עבור הכדורגל האזרי לחלוטין בלתי נתפס". עיתונאי נוסף, אלבסר ממאדוב, מספר: "גורבנוב הוא מאמן נדיר, והוא האחראי הבלעדי לנסיקה של קרבאח. אם הוא יעזוב, יש סיכוי יותר מסביר שהמועדון יתרסק. יש לו ידע עצום, אופי חזק, והוא יודע איך צריך לתקשר עם השחקנים. המשמעת בסגל מושלמת. מי שלא מקפיד על החוקים, פשוט לא יהיה בקרבאח".

העניין הוא כי ההצלחה לא הייתה מיידית. באליפות הראשונה שלו זכה גורבנוב רק בעונתו השישית בקרבאח ב-2014. לקח זמן ליישם את השיטה ולבנות את הסגל שיוכל לעמוד בדרישותיו, ובכל התקופה הזו עמדה ההנהלה לצידו, העניקה לו גיבוי מוחלט והייתה סבלנית מאוד גם כאשר הדברים לא הסתדרו. ב-2012, למשל, סיימה קרבאח רק במקום הרביעי, אבל איש לא העלה בדעתו לקטוע את הפרויקט. ההמשכיות היא שאיפשרה לגאון האזרי לבנות את האימפריה שלו.

מאז 2014, זכתה קרבאח באליפות בכל שנה, למעט 2021. השליטה שלה מוחלטת, למרות שהתקציב לא בהכרח גבוה יותר מהיריבות שחולמות לתת לה פייט בצמרת. גורבנוב הרגיל את כולם כי קרבאח תהיה תמיד בפסגה, ומרכז את מירב המאמצים בזירה האירופית, שם הפכה קרבאח בהדרגה לכוח שאסור לזלזל בו. רשימת הקבוצות אותן ניצחה האלופה האזרית במהלך השנים כוללת את יאנג בויז, פאוק סלוניקי, אולימפיאקוס, נאנט ובראגה. מאידך, ברור שלא הכל היה חלק, והיו לקרבאח גם מפלות כואבות.

שחקני קרבאח (IMAGO)

למעשה, העונה צלחה הקבוצה את מוקדמות ליגת האלופות בפעם השנייה בלבד בתולדותיה. ההעפלה ההיסטורית לשלב הבתים התרחשה ב-2017 על חשבון שריף טירספול וקופנהאגן, והיא הביאה גאווה רבה מאוד למדינה. קרבאח סיימה אז פעמיים בתיקו מול אתלטיקו מדריד, ספגה שני הפסדים מינימליים מול רומא, ורק צ'לסי הביסה אותה ללא תנאי פעמיים – 0:4 באזרבייג'אן ו-0:6 בסטמפורד ברידג'. התוצאה אתמול הייתה, אם כך, סוג של נקמה – וגם סימנה את ההתקדמות שעשתה קרבאח.

בשלב הבתים בליגה האירופית ובקונפרנס ליג השתתפה קרבאח בתדירות גבוהה, ובשלב מסוים הציפיה הייתה להמשיך לשלבים מתקדמים יחסית. כך היה, למשל, בעונת 2023/24 כאשר דורגה אלופת אזרבייג'אן במקום השני מעל מולדה הנורבגית והאקן השבדית בשלב הבתים בליגה האירופית, ואז הדיחה את בראגה ולא הייתה רחוקה מסנסציה אדירה מול לברקוזן בשמינית הגמר. הקאמבקים של צ'אבי אלונסו בעונה הקסומה ההיא זכורים היטב, ובשני המשחקים מול קרבאח הבקיע פטריק שיק באופן מדהים למדי 3 שערים בזמן פציעות. דרמטי יותר זה פשוט לא יכול להיות.

על כן, נרשמה אכזבה כאשר קרבאח סיימה בעונה שעברה את שלב הליגה בליגה האירופית במקום ה-36 והאחרון עם 3 נקודות בלבד ו-7 הפסדים. אלא שגם אז היה ונותר גורבנוב עילוי בלתי מעורער. הפרויקט שלו שינה את פניו ועבר תמורות מהותיות לאורך זמן. הייתה תקופה בה ניסתה הקבוצה להתבסס על שלד מקומי של שחקנים אזרים, לפני שנכנעה למציאות ועברה להרכב עם רוב לזרים. גם המערכים הטקטיים השתנו בין עונה לעונה. גורבנוב היה תמיד הסמכות העליונה וקיבל את כל ההחלטות.

שחקני קרבאח (IMAGO)

ובכל זאת, שני דברים נותרו יציבים לאורך זמן. קרבאח דוגלת בסגנון התקפי ואטרקטיבי תוך שאיפה לאחוז החזקת כדור גבוה, והיא לא חוששת ליישם את עקרונותיה מול כל יריבה. גם כאשר הובסו, עזבו שחקני קרבאח את הדשא עם ראש מורם, בידיעה שעשו את המקסימום ולחמו למען הסמל ללא רגשי נחיתות. העונה, אחרי שהתחזקה במספר שחקנים שאותרו בליגה השנייה בפורטוגל, הגישה הזו הפכה את קרבאח ללהיט של ממש בשלב הליגה של ליגת האלופות.

יש לה 7 נקודות מ-4 מחזורים, בדיוק כמו לברצלונה ולצ'לסי. היא מקדימה בטבלה את אתלטיקו מדריד, לברקוזן, נאפולי ויובנטוס. כעת, אחרי התיקו היוקרתי מול הכחולים, בקרבאח מוכנים להצהיר בפה מלא שהמטרה היא לסיים בין 24 הראשונות בטבלה ולהמשיך לשלב הבא. במחזור הקרוב היא תתארח אצל נאפולי, וגורבנוב לא יהסס ללכת על כל הקופה גם מול אנטוניו קונטה. בהמשך, היא תארח את אייאקס האומללה שעדיין לא צברה נקודה – ולאוסקר גלוך ממש לא יהיה קל באזרבייג'אן. בינואר, היא תארח את פרנקפורט, ובמחזור האחרון תצא לביקור אצל ליברפול באנפילד, בתקווה שההעפלה כבר תובטח עד אז.