123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

באסטון וילה הזהירו מפני 3 שחקני מכבי תל אביב

באתר הרשמי של הקבוצה מהפרמייר ליג התמקדו בדור פרץ ("דוגמה אישית"), אסאנטה ("היחיד ששיחק בכל הדקות") ודוידה ("מקור היצירתיות בשליש האחרון")

דור פרץ חוגג עם טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ חוגג עם טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

בכתבה מקיפה שפורסמה באתר הרשמי של אסטון וילה לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בליגה האירופית, הציגה הקבוצה האנגלית סקירה נרחבת על היריבה הישראלית, תוך התמקדות מיוחדת בשלושה מהכוכבים הבולטים של הצהובים, דור פרץ, טייריס אסאנטה ואושר דוידה. בווילה תיארו את השלושה כעמודי התווך של מכבי העונה וציינו את תרומתם המשמעותית באירופה ובליגה המקומית.

על דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב, נכתב באתר הרשמי של וילה: "קפטן מכבי מוביל את הקבוצה כדוגמה אישית העונה, כשהוא בראש טבלת הכובשים של המועדון. לפרץ שמונה שערים ב־18 הופעות לאחר שחילק את זמנו בין עמדת הקשר המרכזי לעמדת החלוץ. צמד שלו מול דינמו קייב בסיבוב המוקדמות היה קריטי בהעפלה לשלב הבתים עם ניצחון מצטבר 2:3. הקשר, שגדל במועדון, נמצא בתקופת כהונה שנייה במכבי לאחר כשנה באיטליה במדי ונציה. פרץ חזר באוגוסט 2022 ומאז הוסיף עוד שני תוארי אליפות".

על טייריס אסאנטה, נכתב: "הוא השחקן היחיד ששיחק כל דקה במדי מכבי תל אביב העונה. אסאנטה, הולנדי שנולד בעיר האג, ביסס את שמו באדו דן האג בליגה השנייה בהולנד לפני שהצטרף לישראל ביולי 2024. חשיבותו לקבוצה עלתה ככל שהתקדמה העונה הראשונה שלו, והוא עזר לה לזכות בדאבל של אליפות וגביע הטוטו. אסאנטה משחק כמגן ימני, אך המאמן ז’רקו לאזטיץ’ השתמש בו כבלם כאשר עבר למערך של חמישה מול דינמו קייב במוקדמות".

טייריס אסאנטה (רדאד גטייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

את אושר דוידה, תיארו בווילה כך: "במכבי מסתכלים על דוידה כעל מקור היצירתיות בשליש האחרון של המגרש, זה שאמור לספק את המסירה האחרונה שתפתח את ההגנות. הוא פרץ לתודעה בשלב האליפות של ליגת העל בעונה שעברה, כשכבש חמישה שערים בעשרה משחקים ועזר למכבי לזכות בתואר. הוא פתח את העונה הנוכחית עם שער ושני בישולים בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, כאשר תל אביב הדיחה את האמראן ספרטנס. בליגה האירופית הנוכחית טרם הטביע חותם משמעותי, אך הוא יכול להיעזר בניסיון שצבר בעונה שעברה במפעל".

האתר הרשמי של אסטון וילה הוסיף כי מכבי תל אביב ממשיכה לשלוט בליגה המקומית ומחזיקה במאזן מרשים של שבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בתשעת המחזורים הראשונים. עוד הודגש כי המאמן הסרבי לאזטיץ’, שהחליף בקיץ את רובי קין, כבר זכה בעונתו הראשונה בישראל בשלושה תארים, אליפות, גביע הטוטו ואלוף האלופים.

לסיום נכתב כי למרות פתיחה לא יציבה בליגה האירופית, “מכבי נותרה כוח דומיננטי בישראל, ומגיעה לאנגליה עם מטרה ברורה, להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד גם מול אחת הקבוצות החזקות בפרמייר ליג”.

