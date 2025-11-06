יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:12
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

המחמאות והטעות הביזארית באיטליה לגבי ארד

בארץ המגף החמיאו לישראלי ("הפגין אופי, סן סירו קפא") והעניקו לו את הציון 6.5, אך באחד האתרים המובילים נכתב שהוא בן 17 ששיחק בעברו בצ'לסי

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

באתרי הספורט באיטליה נדהמו מהשער הדרמטי של עופרי ארד מול אינטר בסן סירו. ב־Goal איטליה החמיאו במיוחד לישראלי והעניקו לו את הציון 6.5: "ארד לקח סיכון מול ביסק, אך לאחר מכן תפס את מרכז הבמה וגרם לאוהדי קייראט אלמטי לחלום".

גם ב’קוריירה דלו ספורט’ התייחסו לשער של ארד בהתרגשות, אם כי שם טעו לחשוב כי הוא בן 17 בלבד ושהיה בעבר בצ’לסי. למרות זאת, הם הדגישו את האופי והאומץ שלו וכתבו: "קייראט כבשה עם נגיחה של ארד, בן 17 עם הרבה אישיות. לא במקרה צ'לסי כבר רכשה אותו ב־7 מיליון אירו. סן סירו קפא, הישראלי חגג, ואינטר נראתה במשך עשר דקות בהלם מוחלט".

ב’סקיי’ וב’גאזטה’ הדגישו את עוצמת הנגיחה של ארד ואת העובדה שזה היה השער הראשון שאינטר סופגת העונה. ב’סקיי’ נכתב: "נגיחה מושלמת אל הפינה הפנויה. זה השער הראשון שאינטר סופגת העונה, הכל נפתח", בעוד שב’גאזטה’ תהו: "פשוט לא ייאמן, הוא היה חופשי לחלוטין ברחבה, בלי שמירה. איפה הייתה ההגנה של אינטר?"

עופרי ארד בסן סירו (IMAGO)עופרי ארד בסן סירו (IMAGO)

התגובות באיטליה המחישו את גודל ההפתעה ואת הרגע ההיסטורי שחתם את הלילה הגדול של הישראלי. ארד, שגדל במכבי חיפה, רשם את שערו הראשון בליגת האלופות והפך לישראלי הראשון העונה שכובש במפעל, והשלישי בלבד שעושה זאת אי פעם באצטדיון סן סירו.

גם בקזחסטן התרגשו: “קייראט לא ציפתה להשיג משמעותי, לא מבחינת נקודות ולא מבחינה כספית, מהמשחק מול אינטר. הדבר היה מובן, לקוות לחלץ משהו במגרשה של אחת ממעצמות הכדורגל העולמיות נראה מעט נאיבי, בלשון המעטה. ובכל זאת, רבים מאוהדי המועדון מאלמטי שמרו בליבם שמץ של תקווה, מה אם בכל זאת? בדקה ה־55 קשר נבחרת ישראל עופרי ארד, ששימש כקפטן במשחק, איזן ל־1:1 עם נגיחה נהדרת לפינה הרחוקה. זה היה שער מיוחד: קייראט הפכה לקבוצה הראשונה העונה בליגת האלופות שמצליחה לכבוש מול אינטר, שלא ספגה בשלושת משחקיה הקודמים”.

אחרי מנור סולומון ואוסקר גלוך, גם הוא הצטרף לרשימה היוקרתית של ישראלים שהיממו את מילאנו. עבור ארד זו נקודת ציון בקריירה רצופה עליות ומורדות, רגע שבו שתק את אחד האצטדיונים האגדיים בעולם והראה שגם שחקן ישראלי יכול לכתוב פרק בלתי נשכח בליגת האלופות.

