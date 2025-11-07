יום שישי, 07.11.2025 שעה 22:51
ליגה צרפתית 25-26
249-2111פאריס סן-ז'רמן1
2211-2511מארסיי2
2210-1711לאנס3
2013-2311ליל4
2017-2311מונאקו5
2012-1611ליון6
1916-2211שטרסבורג7
1716-1611ניס8
1515-1711טולוז9
1517-1811ראן10
1420-1811פ.צ. פאריס11
1316-1211לה האבר12
1018-1411ברסט13
1015-811אנז'ה14
917-1011נאנט15
925-1311לוריין16
826-1011מץ17
717-711אוקזר18

בגיל 44: זלאטן מחליף את הכדורגל בקרוספיט

חגורה שחורה בטאקוונדו וכעת גם חדר כושר: הכוכב עוסק באימונים פונקציונליים, אך ברשת לא סולחים לו על חוסר הטכניקה והרשת סוערת: "תביאו לו מאמן"

|
זלאטן איברהימוביץ' (אינסטגרם)
זלאטן איברהימוביץ' (אינסטגרם)

שערים מכל הסוגים, תמיד עם נגיעה ייחודית. מעטים החלוצים שהחזיקו בתכונות הפיזיות של זלאטן איברהימוביץ’, השחקן היחיד שהצליח לשלב בין הגמישות של אומנויות לחימה לבין כוחו של כדורגלן. כמה משעריו הזכורים ביותר נכבשו עם רגל בגובה הראש, תוצאה של שילוב נדיר בין עוצמה לאלגנטיות.

האלסטיות והשליטה הגופנית שלו תמיד הפתיעו בהתחשב בגובהו, 1.95 מטרים, אך הן מעולם לא מנעו ממנו להפגין זריזות שאפשרה לו לשחק בהרכבים מהחזקים בעולם: ממנצ’סטר יונייטד של ז’וזה מוריניו וברצלונה של פפ גווארדיולה ועד יובנטוס, אינטר, מילאן ופאריס סן ז’רמן.

מאז פרישתו בסיום עונת 2022/23, איברהימוביץ’ בן ה־44 לא הפסיק לעסוק בספורט. הוא כבר מחזיק בחגורה שחורה בטאקוונדו, אך החליט לנסות תחומים חדשים שממוקדים יותר באימוני חדר כושר. לאורך הקריירה שלו היה ידוע באובססיה לשמירה על גופו ובמשמעת הפיזית שלו.

זלאטן איברהימוביץזלאטן איברהימוביץ' (IMAGO)

כעת, זלאטן אימץ את הקרוספיט, שיטת אימונים מאתגרת במיוחד, הבונה גוף חזק דרך סיבולת, נחישות והתמדה. הוא עצמו מאשר זאת ברשתות החברתיות, שם הוא מפרסם סרטונים מאימוניו ונראה נאבק כמו כל אחד אחר, תוך הרמת משקלים כבדים. “כוח הטבע”, כתב באחד הפוסטים, כמובן, תמיד בצניעות אופיינית.

רבים ממעריציו באינסטגרם בירכו על המוטיבציה שלו להיכנס לעולם חדש ולא מוכר. “איזה חיה!”, כתב אחד מהם, נדהם מהכושר הפיזי המרשים של זלאטן גם אחרי הפרישה. עם זאת, לא כולם היו מרוצים: חלק גדול מהתגובות התמקד דווקא בטכניקה הלקויה שלו, שלדברי המומחים חשובה הרבה יותר ממשקל ההרמה באימוני כוח.

זלאטן איברהימוביץזלאטן איברהימוביץ' (אינסטגרם)

בסרטון נראה איברהימוביץ’ מבצע סוג של דדליפט, אך מכופף את הברכיים יתר על המידה, מתיישב כמעט לסקוואט וממשיך בלחיצת כתפיים, שילוב שגרר ביקורת נוקבת. “סליחה, אבל רק אני רואה שהטכניקה שלו גרועה?”, כתב אחד המגיבים הראשונים. אחר הוסיף: “הרבה לייקים, אבל טכניקה שגויה”, והשלישי סיכם: “מישהו צריך להביא לו מאמן”.

על אף הביקורת, איברהימוביץ’ פעיל מתמיד ומשתף לעיתים קרובות קטעים משגרת האימונים שלו ברשתות החברתיות. רבים מהפוסטים הם שיתופי פעולה עם מותגים שמנצלים את אהבתו לספורט לקמפיינים פרסומיים, ואחרים עוסקים בתפקידו כחבר בצוות הניהולי של מילאן או ברגעים מחייו האישיים בבית.

זלאטן איברהימוביץזלאטן איברהימוביץ' (אינסטגרם)
