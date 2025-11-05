יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:24
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
9432-4475הפועל מגדל העמק
8319-3874מכבי אשדוד
8424-4645אליצור יבנה
7316-3434הפועל אילת
7400-4265עירוני נהריה
7369-3814אליצור אשקלון
7339-3364מ.כ. עוטף דרום
6343-3424מכבי פ"ת
5234-2493א.ס. רמה"ש
5253-2633מכבי רחובות
5239-2223הפועל חיפה
5354-3284מכבי קריית גת
4354-3224מכבי חיפה
4374-3184אליצור שומרון
4370-3144מ.ס צפת
2183-1612מכבי מעלה אדומים

אילת ניצחה את נהריה, אשדוד גברה על שומרון

הדרומיים גברו על הצפוניים במשחק צמוד הודות ל-24 נקודות של דאסטי האנאס. הקבוצה מעיר הנמל חזרה למסלול עם 79:112 על שומרון, 26 נקודות לטרנר

|
אשדוד חוגגת (צילום: יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)
אשדוד חוגגת (צילום: יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)

הליגה הלאומית בכדורסל נמשכה גם היום (רביעי), כאשר במוקד הפועל אילת גברה 78:84 על עירוני נהריה כדי להישאר מושלמת לאחר שלושה משחקים, ומכבי אשדוד חגגה די בקלות עם 79:112 על על אליצור שומרון על מנת לחזור למסלול הניצחונות.

הפועל אילת - עירוני נהריה 78:84

הפועל אילת עם ניצחון שלישי משלושה משחקים. החבורה של אלעד חסין גברה על עירוני נהריה בקרב קצוות גאוגרפי והנחילה לה הפסד שלישי בחמישה משחקים בדרך למאזן שלילי. הקבוצה מהדרום קיבלה 24 נקודות מדאסטי האנאס, שגם קלע 4 מ-9 השלשות של קבוצתו. המנצחת גם נהנתה מ-22 נקודות מאיבודי כדור של נהריה, שהופיעה עם זר אחד, מייקל הוליפילד, שקלע 2 נקודות בלבד.

לאורך כל המשחק האילתים החזיקו ביתרון קטן ובכל פעם שנהריה ניסתה להתקרב, אילת ידעה לספק נקודות והלוח הראה 43:47 לביתיים במחצית. התסריט נמשך ברבע השלישי, יוגב אוחיון היה שם עבור נהריה, אבל בכל פעם שהאורחים קיבלו הזדמנות לבצע מהפך הם נבלמו וראו את אילת עושה פעולה חשובה. בהתקפה קריטית אלון דרוקר קבר שלשה מהפינה ולמעשה חתם את המשחק.

קלעו לאילת: דאסטי האנאס (4/6 לשלוש) 24 נק', אוסטין טילמן 18 נק', צוף בן משה 15 נק', ישמעאל ליין ואלון דרוקר 8 נק' כ"א, אליעד טל 7 נק', תומר פורת 4 נק' 

קלעו לנהריה: יוגב אוחיון 17 נק', יניר בנימין 13 נק', תומר לוינסון 12 נק', ראיין טוראל 11 נק', תומר כהן, עומר בן דוד ועידו דוידי 7 נק' כ"א, אלכס צוברביץ ומייקל הוליפילד 2 נק' כ"א 

מכבי אשדוד - אליצור שומרון 79:112

אחרי ההפסד ברחובות, מכבי אשדוד חזרה הביתה והתפוצצה על חשבון אליצור שומרון. הקבוצה של דן קציר התפוצצה מהרגע הראשון על יריבתה והפגינה עליונות מרשימה בכל פרמטר. באליצור שומרון עדיין מחפשים ניצחון בכורה העונה והערב לא הצליחו להוות יריבה ראויה. מכבי אשדוד קלעה 16 נקודות ב-4 הדקות הראשונות וכבר בשלב מוקדם הובילה בפער דו ספרתי בדרך ל-19:29 לאחר הרבע הראשון. הרבע השני נפתח בריצת 5-19 של הביתיים בדרך ל-24:48 חד צדדי. במחצית הלוח הראה 31:60 והמשחק המשיך למחצית שנייה חד צדדית. המנצחת נהנתה מ-15 שלשות ב-39 אחוז ו-35 נקודות משחקני הספסל.

קלעו לאשדוד: רוברט טרנר (10/15 מהשדה, 9 אסיסטים) 26 נק', עמית ראובן ודוויט ווילסון 17 נק' כ"א, בן גולד 12 נק', בר שינבוים ומתן בן אקן 8 נק' כ"א, רביב פיטשון 7 נק', נועם יעקובי 6 נק', אמרי שביט 5 נק', שחר שלמון, איליי אלול וניקולס אסתרזון 2 נק' כ"א 

קלעו לשומרון: וינס קול 28 נק', רועי בכר 16 נק', יונתן מור 12 נק', עומר דרגושנסקי 8 נק', דימיטריוס טרידוול 5 נק', פול דילייני ומתן חכמו 4 נק' כ"א

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */