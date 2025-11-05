יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:40
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
14623-7018א. לובליאנה1
14657-7298בחצ'שהיר קולג'י2
12625-6827הפועל ירושלים3
12752-7748קלוז'4
12683-7028רייר ונציה5
12677-6518אריס סלוניקי6
11613-6127וורוצלאב7
11760-7278נפטונאס8
11699-6638מנרסה9
8771-6198המבורג10
 בית 2 
15553-6398בורק1
14620-7108בודוצ'נוסט2
14654-7318בשיקטאש3
13627-7008טורק טלקום4
12756-6968אולם5
11658-6748שמניץ6
11643-6158לונדון ליונס7
11705-6328טרנטו8
10704-6298לייטקבליס9
9708-6028פאניוניוס10

הארפר: "ניצחון קבוצתי גדול", זוסמן: "צעד חשוב"

כוכב הפועל י-ם, שקלע 27 נק' ב-82:90 על בצ'חשהיר, היה מרוצה בסיום: "טוב לביטחון שלנו, בשבת יש מבחן גדול על תואר". הישראלי: "אנחנו משחקים טוב"

|
יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל
יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

הפועל ירושלים הייתה צריכה הצהרת כוונות אחרי פתיחת עונה קצת פחות טובה, והיא נתנה כזו בענק עם 82:90 על בצ’חשהיר ביורוקאפ. שני הצדדים, מהפייבוריטים לזכות במפעל השני בטיבו באירופה השנה, הגיעו במטרה לשלוח מסר, וחניכיו של יונתן אלון הם אלו ששלחו אותו והנחילו הפסד בכורה העונה לטורקים ביורוקאפ.

ג’ארד הארפר, שכיכב בגדול עם 27 נקודות ומשחק ענק, אמר בסיום המפגש: “אני חושב שהיה ניצחון קבוצתי גדול, אנחנו יודעים שאנו רוצים לסיים במקום הראשון בטבלה, וניצחנו קבוצה מושלמת, בסך הכל זה ניצחון גדול לביטחון שלנו ועוד משהו בתהליך שלנו ולמטרות שלנו. בשבת יש לנו מבחן גדול על תואר, ואני מצפה למשחק הזה”.

יובל זוסמן הוסיף: “אני חושב שהיינו במיינדסט הנכון, גם כשהם חזרו וידענו שהם יעשו את הריצות שלהם, אז נשארנו בעניינים ולא יצאנו מריכוז. ניצחון יפה וטוב בשבילנו, אנחנו מסתכלים קדימה למשחק הבא וזה גם קצת סידר אותנו בטבלה, אז זה צעד למקום הנכון. אנחנו נראים יותר טוב לאחרונה, מקווה שנמשיך כך. ניקח את הריצה, האסיסטים, שאיבדנו רק שישה כדורים במשחק הזה, אנחנו באמת משחקים טוב”.

עוד אמר הישראלי: “חמישה קלעים בספרות כפולות או שישה, המון שחקנים בשטף של המשחק. אני מקווה שנמשיך לעשות את הצעד קדימה הזה, שאנחנו מראים כרגע, ונגד הפועל ת”א זה משחק חשוב לאוהדים, לנו, בשביל ההרגשה שלנו שאנחנו עושים משהו טוב ומתקדמים. הארנה במשחק בפרופיל גבוה היה חסר מאוד, זה יהיה משמח מאוד להיות שם, בשביל האוהדים, קשה לתאר מה זה לשחק באולם ריק, אנחנו רוצים 11,000 אוהדים, מן הסתם שגם אוהדי הפועל יהיו כי זה גביע ווינר, אבל כל האולם יהיה אדום וזה יהיה יפה לראות, ואני מקווה שנביא ניצחון עבור על הקהל שלנו ונמשיך קדימה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */