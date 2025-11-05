הפועל נסעה באוטובוס של סרייבו, שמחאה על כך

הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול הניצחונות ביורוליג עם משחק חוץ נגד דובאי מחר (חמישי, 20:00), כאשר המשחק ישוחק בדלתיים סגורות ובבוסניה, כך לפי החלטת הקבוצה המארחת, שבחרה שלא לקחת אחריות על אירוח מפגש שכזה במדינתה. בינתיים, בלגן קטן נוצר ממקום לא כל כך צפוי, מהאוטובוס של הקבוצה הישראלית בבוסניה.

האדומים עלו על אוטובוס ששייך לקבוצת הכדורגל של סרייבו, ומיד החל גל של ביקורות מצד האוהדים המקומיים שלא אהבו את זה כל כך ובאו בטענות למועדון. בסרייבו הוציאו הודעה רשמית בנושא: “קבוצת סרייבו מביעה חוסר שביעות רצון חמורה ומחאה חריפה על כך שהאוטובוס בו השתמש המועדון באמצעות שותף חוזי סופק לקבוצת הפועל תל אביב ללא ידיעתה והודעה של פ.ק. סרייבו”.

עוד נרשם: “אנו מדגישים כי למועדון אין קשר להגעתם או לארגון המשחק המדובר. פתחנו בדחיפות בהליך לקביעת האחריות וביקשנו הסבר רשמי מהרשויות. אנו דורשים גם ששמה של פ.ק. סרייבו לא יקושר, באופן ישיר או עקיף, לאירוע זה. בנסיבות של תגובות ציבוריות מוגברות ואווירה חברתית רגישה, צעד כזה משאיר מקום לחשד רציני כי נעשה ניסיון לפגוע במוניטין ובשלמותה של פ.ק. סרייבו, וכי המועדון מוכנס להקשר שלילי שלא בצדק. אנו רואים מניפולציות כאלה כבלתי מקובלות”.

לסיכום: “פ.ק. סרייבו תנקוט בכל הצעדים המשפטיים והמוסדיים הזמינים כדי להגן על המוניטין שלה, האוהדים והמועדון, ואנו מצפים להתנהגות מקצועית ואחריות מכל הצדדים המעורבים”. שוב, נזכיר שהמשחק יתקיים בדלתיים סגורות על מנת לא לייצר מחאות רבות נוספות, אך לצערנו הקבוצות הישראליות התרגלו ללא מעט ביקורת על הנוכחות שלהן במדינות זרות.