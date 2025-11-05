"לא ידעו שהם מצולמים": השיחה של וירץ ואלונסו

בסיום הניצחון של ליברפול 0:1 על ריאל מדריד בליגת האלופות, תועד רגע חמים ומפתיע מאחורי הקלעים, מפגש מרגש בין פלוריאן וירץ למאמנו לשעבר צ’אבי אלונסו. לפי התקשורת האנגלית, השניים כלל לא ידעו שהם מצולמים, אך הסרטון, שפורסם בספרד בידי האתר ‘El Desmarque’, הפך במהרה לוויראלי והראה, כפי שכתבו באנגליה, “את הצבע האמיתי של מערכת היחסים ביניהם”.

הווידאו צולם במסדרון האצטדיון לאחר המשחק, ובו נראה אלונסו ניגש אל וירץ ואל חברו ג’רמי פרימפונג, שניהם שחקניו לשעבר בבאייר לברקוזן, מחבק את וירץ בחום ומשוחח עימם דקות ארוכות. בהמשך נראה וירץ מעניק למאמנו לשעבר חולצה של ליברפול, במחווה שסיכמה היטב את הקשר ההדוק שנשמר ביניהם מאז ימי הזכייה המשותפת באליפות גרמניה בעונת 2023/24.

עבור וירץ, שנרכש הקיץ מלברקוזן בסכום עתק של 116 מיליון ליש״ט, היה זה ערב מיוחד. הוא פתח בהרכב ושיחק 88 דקות, באחת מהופעותיו המרשימות ביותר במדי ליברפול עד כה. ב‘אתלטיק’ דווח כי למרות עונה לא פשוטה שבה התקשה למצוא את מקומו ואף הושאר על הספסל במספר משחקים, וירץ מציג שיפור ניכר ונראה שהוא מתחיל להשתלב היטב תחת ארנה סלוט.

המפגש באנפילד בין אלונסו לווירץ

הניצחון על ריאל מדריד היה השלישי של ליברפול במאזן ארבעת משחקיה הראשונים בליגת האלופות, והעלה אותה למקום השישי. אלכסיס מק-אליסטר כבש את שער הניצחון בדקה ה־61, והקבוצה האנגלית המשיכה להציג מגמת התאוששות לאחר פתיחת עונה לא יציבה. עבור אלונסו, לעומת זאת, היה זה ביקור מאכזב באצטדיון שבו שיחק כשחקן, אך הרגע במסדרון הזכיר שגם בהפסד יש מקום לאנושיות.

התקשורת האנגלית ציינה כי אלונסו קיווה לצרף את וירץ לריאל מדריד כבר בקיץ האחרון, אך ליברפול הקדימה את הספרדים והשלימה את ההחתמה ההיסטורית. “היה ניכר שהשניים שמרו על קשר מיוחד”, נכתב ב’מירור’, “והמפגש הקצר אחרי המשחק הראה את הצבע האמיתי של אלונסו, אדם נאמן, חם ומלא הערכה לשחקניו לשעבר”.

בנוסף, המשחק סיפק מפגש מחודש נוסף, טרנט אלכסנדר-ארנולד, שעזב בקיץ את ליברפול לריאל מדריד, חזר לראשונה לאנפילד ונכנס בדקות הסיום לקול קריאות בוז מהקהל. גם הוא לא הצליח למנוע את הפסד קבוצתו, בעוד ליברפול של סלוט חגגה ניצחון נוסף בליגת האלופות וממשיכה לצבור ביטחון לקראת המשחק הבא נגד מנצ’סטר סיטי.