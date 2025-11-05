יום שבת, 08.11.2025 שעה 02:28
ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1615-189הופנהיים6
1518-1510ורדר ברמן7
1412-169פ.צ. קלן8
1419-229איינטרכט פרנקפורט9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
818-1210וולפסבורג12
815-89המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

"הקבוצה צריכה שוער טוב כדי להוציא נקודות"

דניאל הוייר פרננדס שמתחרה בפרץ בהמבורג דיבר לקראת דורטמונד: "מרוצה מהסטטיסטיקה האישית שלי, תמיד מוכן לעצור כמה שיותר בעיטות". וגם: היריבה

|
דניאל הוייר פרננדס (המבורג)
דניאל הוייר פרננדס (המבורג)

שוער המבורג, דניאל הוייר פרננדס, דיבר השבוע לקראת המשחק המסקרן מול דורטמונד, ובמהלך הדברים התייחס גם לעונת השיא שלו ולחיבור האישי לעיר הולדתו. השוער הגרמני-פורטוגלי בן ה-32, שנולד בבוכום ושיחק בצעירותו במחלקת הנוער של דורטמונד, עומד בפני משחק מיוחד במיוחד, מול הקבוצה בה גדל.

פרננדס הצטרף להמבורג בקיץ 2019, לאחר ששיחק בין היתר בבוכום, אוסנבריק, פאדרבורן ודרמשטאדט. הוא הפך לשוער הבכיר של הקבוצה והציג העונה יכולת מצוינת, כשהוא מדורג במקום השני בבונדסליגה במספר ההצלות. במועדון מציינים כי מדובר במשחקו ה-167 בכל המסגרות.

השוער סיפר על ההתרגשות לקראת ההתמודדות מול דורטמונד: "כששאלו אותי בתחילת העונה לאיזה משחקים אני הכי מצפה, מיד אמרתי דורטמונד. שיחקתי שם שנה אחת, וכמי שנולד בבוכום, תמיד הייתה לי זיקה לאזור ולמועדון. זה מועדון ענק ואני מחכה מאוד להוכיח את עצמי מול קבוצות כאלה".

הוייר פרננדס ודניאל פרץ (IMAGO)הוייר פרננדס ודניאל פרץ (IMAGO)

פרננדס הרחיב גם על השורשים שלו ברוהר: "חייתי בבוכום 21 שנה, והמשפחה שלי עדיין שם. הייתי הולך למשחקים של בוכום, אבל בזכות התקופה שלי בנוער של דורטמונד הבנתי עד כמה המועדון הזה גדול. אחרי שבע שנים בהמבורג אני מרגיש שגם פה זה הבית שלי".

בהמשך דיבר על היכולת המרשימה שהציג העונה: "זה התפקיד שלי לעזור לקבוצה על ידי הצלות. אני תמיד מוכן לעצור כמה שיותר בעיטות. רמת האיכות של קבוצות הבונדסליגה גבוהה, ואתה צריך שוער טוב כדי להוציא משהו מהמשחק. זה התפקיד שלי. אני מרוצה מהסטטיסטיקה האישית שלי, אבל הנתון החשוב ביותר בסופו של דבר הוא הנקודות. אנחנו רוצים להמשיך לצבור נקודות גם בסוף השבוע הזה כדי להגדיל את המאזן שלנו".

השוער הוסיף כי כדי להוציא תוצאה מול יריבה בעוצמה של דורטמונד, "הרבה דברים צריכים לעבוד טוב בשבילנו. נרצה לנצל את הציפייה והאנרגיה של האצטדיון. הראינו בשבועות האחרונים שאנחנו מסוגלים לעמוד מול קבוצות חזקות ולשחק את המשחק שלנו".

