"עומר דהן? עצרו שחקן שיכול להתקדם, טעות"

מכבי חיפה עדיין לא מוצאת את עצמה גם אחרי שובו של ברק בכר. הירוקים פספסו ניצחון ברגע האחרון מול הפועל ירושלים שחילצה 2:2 דרמטי, ובשבת הם יפגשו את בני סכנין. במקביל, בכרמל רוצים לראות את מוחמד אבו פאני חוזר ואולי הקאמבק של בכר ישנה את התמונה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על כל זה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר", וגם על מצבו של עומר דהן, שיושאל בינואר.

מה אתה חושב על רכישה אפשרית של מכבי חיפה?

”בוא נגיד ככה, כדי לקנות את מכבי חיפה צריך להיות מיליארדר ולא מיליונר, אז טוב שיענקל’ה עושה את הבדיקות האלו, הם צריכים בעל בית לטווח ארוך ולא כאלה שנגמר להם התחמושת מהר מדי”.

מה אתה יודע על הרוכשים המיועדים?

”אני ניזון מהתקשורת, אין לי מושג. מדובר בחבורה אמריקאית עם הכנסות נאותות להבנתי. לאורך השנים יענקל’ה לא רצה למכור, היו אנשים שרצו אבל בצדק. הוא יכול להחזיק קבוצה וזה צעצוע שכל גבר שאוהד קבוצה היה חולם”.

יעקב שחר (עמרי שטיין)

אדם פריד בן 39, יש לו חברה שמכניסה 700 מיליון אירו, הוא מתעסק בפילנתרופיה, קרן צדקה, שמתעסקת באנטישמיות וב-MLS גם.

”זה מחזור או הכנסות? זה שונה. למכבי חיפה יש את המוחות העסקיים שיידעו לבדוק כי הם עובדים עם חברות של מיליארדים, יענקל’ה יכול היה להתפשר בחברות אחרות, אבל מכבי חיפה הוא יבדוק בציציות ובוא נגיד ככה, מי שיקבל את הקבוצה הזאת, הוא צריך להיות מתאים לא פחות ממנו”.

איזה שווי נתנו לחיפה?

”לפני כמה שנים, בעונה של ליגת האלופות, 100 מיליון דולר או 150 מיליון דולר בערך”.

מה עם עומר דהן?

”עצרו שחקן שיכול היה להתקדם, חבל עבורו וחבל עבור מכבי חיפה. זה מלך השערים בנוער, אין ניהול מקצועי נכון, זו טעות גדולה. אם זה היה תלוי בי, לא הייתי משאיל שחקנים לבית”ר ירושלים, המטרה זה לעשות אירופה והמתחרה הישירה שלך זה בית”ר ואתה לא מחזק יריבה כזאת”.

עומר דהן (עמרי שטיין)

אולי תעבור להיות פרשן של בית”ר, יש לך את כל החיפאים שם.

”מי שהגיע לשם בגלל טעויות של ניהול אז בסדר, אבל אל תוסיף חטא על פשע”.