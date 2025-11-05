השחיין הישראלי שיתאמן לצד מרשן ומקינטוש

אלכסיי גליבנסקי, שחיין נבחרת ישראל בן 21 מהפועל ירושלים, יצטרף בינואר הקרוב לאוניברסיטת טקסס באוסטין, אחת התוכניות המובילות והמצליחות ביותר בשחייה האמריקאית והעולמית. גליבנסקי, שייצג את ישראל באולימפיאדת פאריס 2024 וביצע קפיצת מדרגה ניכרת בשנה האחרונה, יתאמן תחת המאמן האגדי בוב באומן במסגרת תכנית ה-NCAA של האוניברסיטה.

באומן, מי שהוביל את מייקל פלפס ל-23 מדליות זהב אולימפיות, מאמן כיום שלושה מכוכבי השחייה המובילים בעולם – הצרפתי לאון מרשן (זוכה ארבע מדליות זהב באולימפיאדת פאריס 2024), ריגן סמית' (מחזיקת שיא עולם ב-100 מטר גב) וסאמר מקינטוש מקנדה (זוכת שלוש מדליות זהב בפאריס) שהצטרפה לאחרונה לקבוצה.

גליבנסקי, המכונה "לושה", מציג את אחד מסיפורי ההצלחה המרשימים בשחייה הישראלית בשנים האחרונות. השחיין שנחשב לאחד שפרח מאוחר, אף פרש מהענף לשנתיים בכיתה בגיל 17. המפנה הגיע במעבר למרכז המצוינות במכון וינגייט תחת המאמן כרמל לויתן, שם קיזז גליבנסקי כשנייה וחצי במשחה ה-100 מטר חופשי תוך שנה אחת. בשנה האחרונה, העבודה בנבחרת ישראל עם המאמן הלאומי ליאוניד קאופמן הביאה אותו לקפיצה נוספת והביאה לחשיפה שלו למספר קולג'ים בארה"ב.

סאמר מקינטוש (רויטרס)

"האמת, הכל קרה מאוד מהר ואני עדיין מתרגל לרעיון", שיתף גליבינסקי, שחזר אתמול מסיור של מספר ימים בטקסס. "בשנתיים האחרונות הספקתי להגשים כמה חלומות. לקבל הזמנה להצטרף לקבוצת השחייה הטובה בעולם ולהתאמן אצל בוב באומן זו ללא ספק עוד פסגה. אני חייב המון לליאוניד קאופמן, שליווה אותי בשנה הזו ויש לו חלק גדול בקפיצה שלי שהפכה את החיבור לטקסס לאפשרי. ההרגשה נהדרת, אבל ברור לי שזו רק ההתחלה. יש עוד המון עבודה ואני כבר לא יכול לחכות, ומתרגש להמשיך במסע".

הדרך למשחקים האולימפיים בפאריס הייתה לא שגרתית - גליבנסקי קבע קריטריון ב-200 מטר מעורב אישי, אך הצליח להיכנס לרביעיית השליחים 4×100 מטר חופשי לאחר ביצועים מרשימים באליפות אירופה בבלגרד (48.60 שניות בגמר השליחים, 48.44 שניות בשליחים מיקס). ההישגים שלו כוללים גם מדליית זהב בשליחים ה-4×100 מטר מעורב מיקס באליפות אירופה, עליה לגמר אליפות העולם 2025 בסינגפור עם השליחים 4x200 ועלייה לחצי הגמר ב-200 מטר מעורב באותה האליפות.

גליבנסקי מגיע מרקע משפחתי עמוס בשחייה - אביו הוא השחיין האולימפי ואדים אלכסייב, שסיים במקום השישי בסיאול 1988 והעפיל לגמר האולימפי עם השליחים באטלנטה 1996. אמו, ילנה גליבנסקי, היא מאמנת שחייה שאימנה אותו בשנותיו הראשונות.

אלכסיי גליבנסקי (אוניברסיטת טקסס)

היסטוריית המצוינות בטקסס

אוניברסיטת טקסס היא התוכנית המצליחה ביותר בשחייה האמריקאית, עם 16 אליפויות NCAA לגברים, יותר מכל תוכנית אחרת בהיסטוריה. התוכנית זכתה באליפות האחרונה במרץ 2025, האליפות הראשונה של באומן בטקסס, ובכך הפך למאמן הראשון בהיסטוריה שזוכה באליפות NCAA שנתיים רצופות עם שתי אוניברסיטאות שונות (אריזונה סטייט 2024 וטקסס 2025).

גליבנסקי הוא לא השחיין הישראלי הראשון שנכנס לתוכנית היוקרתית של טקסס. אמרי גניאל, השחיין האולימפי ישראלי, שחה עבור טקסס בין 2014-2015 במסגרת תכנית ה-NCAA, וזכה בתואר All-American כחלק מרביעיית ה-4×100 מטר מעורב שסיימה במקום השלישי באליפות ה-NCAA ב-2014. גניאל, מחזיק שיא ישראל ב-100 מטר חזה, ייצג את ישראל באולימפיאדת לונדון 2012.

עדי ביכמן, יו"ר איגוד השחייה: "השינויים שעשינו בשנה האחרונה באיגוד השחייה מתחילים להניב תוצאות. היכולת שלנו לחבר את הנבחרות בארץ למה שקורה בארה"ב, הקפיצה האדירה שלאוניד ויעקב הביאו מבחינה מקצועית והשקט שיש לשחיינים והשחייניות לעבוד בו הם ההצלחה שלנו והמפתח לקמפיין הנוכחי. הצטרפותו של לושה לאוניברסיטת טקסס היא צעד משמעותי בקריירה שלו ומהווה הכרה ברמה ובפוטנציאל שלו. האימון תחת באומן, לצד השחיינים הטובים בעולם, מציב אותו בסביבת אימון יוקרתית שיכולה לקדם אותו לשיאים חדשים".