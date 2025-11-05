צמוד בין ביטון לטוריאל: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור התשיעי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

מיגל סילבה

אמנם בית”ר ירושלים הפסידה להפועל ב”ש עם 1:0 בטדי, אך השוער הפורטוגלי סיפק מופע בין הקורות שהרבה זמן לא ראו בבית וגן. הוא תסכל כמעט כל שחקן באדום באותו מפגש בבירת ישראל, עם הצלה גדולה אחר הצלה גדולה, כשהוא נכנע רק לבעיטה אחת של דן ביטון מקרוב, ובו לא היה לו שם דבר לעשות בנידון.

הריברטו טבארש

הקיצוני שם סימן קריאה לתקופה הטובה שלו ולתקופה הטובה של מכבי נתניה עם משחק מרהיב ב-1:2 הדרמטי על עירוני קריית שמונה. הוא בישל את השער הראשון של היהלומים, ואחרי שכבר קבוצתו ספגה 1:1 אחרי הדקה ה-80, הוא שלח שער מרהיב לרשת כדי להבטיח שלוש נקודות ולהשלים מעורבות ישירה בשני השערים במשחק. זרים נפלאים יש בשרון, וטבארש מהטובים שבהם.

דן ביטון

אם הליגה נעצרת כיום, אין ספק מי שחקן העונה. תשעה מחזורים, תשעה שערים, מקום ראשון בליגה והכוכב של ליגת העל עד כה. הקיצוני הנפלא בפעם המי יודע כמה נתן שלוש נקודות לב”ש, כשעשה את כל ההבדל ב-0:1 על בית”ר בטדי, והוא היחיד שהצליח להכניע את מיגל סילבה ביום מדהים של השוער הפורטוגלי.

טום בן זקן

תקופה נהדרת של המגן של אשדוד, שפורח יחד עם קבוצתו של חיים סילבס. אחרי שבישל במחזור הקודם, הפעם הוא לקח את זה צעד קדימה וב-1:4 של הפועל חיפה קפטן הדרומיים סיפק שני בישולים מעמדת המגן. הוא גם בישל את שני השערים הקשים ביותר, הראשון שהשווה והשני שהפך, לאיברהים דיאקיטה וז’אן פלורן באטום בהתאמה.

סתיו טוריאל

אמנם כנראה שדן ביטון הוא שחקן העונה עד כה, אבל המאבק הזה עוד יכול להשתנות ומי שנותן לו פייט הוא כוכב הפועל תל אביב. הקיצוני עשה בלגן ברחבה וגרם לשער עצמי, ובתוספת הזמן כבש שער שכבר לגמרי שלו ב-0:2 של אליניב ברדה וחניכיו על טבריה בבית, ניצחון שהחזיר את הפועל ת”א למסלול הניצחונות אחרי תקופה פחות טובה.

טייריס אסאנטה

מהעונה הראשונה שלו במכבי ת”א, הבינו מהר עד כמה כישרון יש להולנדי, בכל זאת לא כל אחד זוכה להיות בנבחרת עד גיל 21 של הולנד. בניצחון 0:2 נגד מכבי בני ריינה בגרין הוא היה הטוב ביותר על הדשא אצל אלופת המדינה, כשרשם משחק מעולה ואמנם הוא לא היה מעורב בשני הפנדלים שניצחו לז’רקו לאזטיץ’ את המשחק, אך יש לו חלק גדול במשחק הקבוצתו וההגנתי של קבוצתו העונה.