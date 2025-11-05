דמיטרי אנטין מצטרף לסגל של מ.כ ירמיהו חולון

יממה לפני המפגש בין מ.כ ירמיהו חולון למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, במסגרת המחזור השמיני בליגה א' דרום, הקבוצה של מוסא בן חיים קיבלה לידיה את דמיטרי אנטין, הבלם בן ה-31, ששיחק בעונה החולפת במ.כ צעירי טירה ועד לרגע זה, כחודשיים לאחר פתיחת עונת 2025/26, היה ללא קבוצה.

הבלם רשם בעונה החולפת במדי טירה 20 הופעות. מתוך כלל המשחקים בהם שותף, הקבוצה ספגה רק 17 שערים, בעוד בתום העונה, צעירי טירה סיימה עם מאזן שערים שלילי שעמד על 44:24. כלומר, ביתר המשחקים בהם אנטין לא שותף, הקבוצה ספגה עוד 27 שערים.

בעונת הקורונה, עונת 2019/20, שיחק לראשונה תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, כשחבר לסגל של הפועל כפר שלם, אז קבוצה בליגה א' דרום, ובמדיה רשם 17 הופעות. בהמשך הדרך, שיחק בליגה א' יחד עם מ.כ.ע אור יהודה, הפועל הרצליה ועוד שנתיים בהפועל עירוני באקה אל גרבייה. ירמיהו חולון היא קבוצתו השישי בקריירה בכדורגל הישראלי.

דמיטרי אנטין (רדאד ג'בארה)

חולון, כאמור, תפגוש כבר מחר (חמישי) את מ.כ כפר סבא, כשהמשחק יתקיים במגרש 'טוטו' חולון, בשעה 19:30. לאחר ההתמודדות, הקבוצות ייצאו לפגרת שזרוע. חולון מגיעה להתמודדות מהמקום התשיעי, בעוד כפר סבא מהמקום השמיני. מעבר לכך, חולון הוגרלה מול מ.ס כפר קאסם, במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל.