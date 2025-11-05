יום רביעי, 05.11.2025 שעה 19:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1512-178מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
129-98בני מוסמוס6
118-107הפועל כרמיאל7
1110-107עירוני נשר8
105-76צעירי אום אל פאחם9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
713-77צעירי טמרה11
69-76הפועל טירת הכרמל12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
212-67הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
139-147מ.כ. ירושלים4
137-127מכבי עירוני אשדוד5
114-67הפועל אזור6
119-97מ.ס. דימונה7
106-97מ.כ. כפ"ס8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

דמיטרי אנטין מצטרף לסגל של מ.כ ירמיהו חולון

הבלם בן ה-31 ישחק תחת מוסא בן חיים. בעונה החולפת היה חלק מהסגל של מ.כ צעירי טירה, שנשארה בשיניים בליגה א' דרום. בעברו שיחק בכפר שלם ובהרצליה

|
דמיטרי אנטין (באמצע בכחול) במדי צעירי טירה (יונתן גינזבורג)
דמיטרי אנטין (באמצע בכחול) במדי צעירי טירה (יונתן גינזבורג)

יממה לפני המפגש בין מ.כ ירמיהו חולון למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, במסגרת המחזור השמיני בליגה א' דרום, הקבוצה של מוסא בן חיים קיבלה לידיה את דמיטרי אנטין, הבלם בן ה-31, ששיחק בעונה החולפת במ.כ צעירי טירה ועד לרגע זה, כחודשיים לאחר פתיחת עונת 2025/26, היה ללא קבוצה.

הבלם רשם בעונה החולפת במדי טירה 20 הופעות. מתוך כלל המשחקים בהם שותף, הקבוצה ספגה רק 17 שערים, בעוד בתום העונה, צעירי טירה סיימה עם מאזן שערים שלילי שעמד על 44:24. כלומר, ביתר המשחקים בהם אנטין לא שותף, הקבוצה ספגה עוד 27 שערים.

בעונת הקורונה, עונת 2019/20, שיחק לראשונה תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, כשחבר לסגל של הפועל כפר שלם, אז קבוצה בליגה א' דרום, ובמדיה רשם 17 הופעות. בהמשך הדרך, שיחק בליגה א' יחד עם מ.כ.ע אור יהודה, הפועל הרצליה ועוד שנתיים בהפועל עירוני באקה אל גרבייה. ירמיהו חולון היא קבוצתו השישי בקריירה בכדורגל הישראלי.

דמיטרי אנטין (רדאד גדמיטרי אנטין (רדאד ג'בארה)

חולון, כאמור, תפגוש כבר מחר (חמישי) את מ.כ כפר סבא, כשהמשחק יתקיים במגרש 'טוטו' חולון, בשעה 19:30. לאחר ההתמודדות, הקבוצות ייצאו לפגרת שזרוע. חולון מגיעה להתמודדות מהמקום התשיעי, בעוד כפר סבא מהמקום השמיני. מעבר לכך, חולון הוגרלה מול מ.ס כפר קאסם, במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל. 

