טריפל דאבל לגידי, מהפך לשיקגו על פילדלפיה

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין שלישי לרביעי) עם כמה משחקים נהדרים, שחלקם משוחקים גם בשעה זו וטרם נגמרו. במוקד – שיקגו בולס ביצעה מהפך מרשים מול פילדלפיה בדרך ל-111:113, כאשר טורנטו הביסה 100:128 את מילווקי.

שיקגו (1:6) – פילדלפיה (2:5) 111:113

שיקגו הצליחה לבצע קאמבק מרשים מול פילדלפיה אחרי שפיגרה ב-24 נקודות, כאשר ג'וש גידי רשם טריפל דאבל שני ברציפות עם 29 נקודות, 15 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, דבר שלא נעשה בקבוצה מאז מייקל ג’ורדן ב-1989. במהלך המהלך המכריע, גידי חדר לסל ומסר לניקולה ווצ'ביץ' שקלע. בנוסף, אייזק אוקורו תרם 16 נקודות, ושיקגו הצליחה להגביל את פילדלפיה ל-16 נקודות בלבד ברבע האחרון.

פילדלפיה פתחה בעוצמה עם 45 נקודות ברבע הראשון ויתרון של 18 נקודות, כולל 12 נקודות של טייריס מקסי עם 4 מ-6 מחוץ לקשת. מקסי סיים עם 39 נקודות ו־6 מ-10 לשלוש, ג'ואל אמביד הוסיף 20 וקלי אוברה ג'וניור 18, אך זה לא הספיק לאורחים.

טורונטו (4:4) – מילווקי (3:5) 100:128

טורונטו רשמה ניצחון שלישי רצוף עם משחק התקפי מרשים, כשסקוטי בארנס ו-אר.ג'יי בארט הובילו עם 23 נקודות כל אחד. זהו הניצחון בפער הגבוה ביותר של טורונטו העונה. בארנס יצא במחצית הראשונה עקב מתיחה באגודל, אך לאחר צילום נשלל שבר, הוא חזר במחצית השנייה וסיים עם 9 מ-16 מהשדה ו-3 מ-5 לשלוש. יאקוב פולטל חזר לאחר היעדרות של שלושה משחקים וסיים עם 8 נקודות ו-9 ריבאונדים ב-20 דקות.

מנגד יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי עם 22 נקודות, קייל קוזמה תרם 18 וקול אנתוני הוסיף 12, אך הקבוצה ספגה את ההפסד הגדול ביותר שלה העונה, לאחר הפסד קודם של 5 נקודות בקליבלנד. ריאן רולינס קלע 11 ומיילס טרנר 10. מילווקי התקשתה מחוץ לקשת עם 11 מ-38, מספר השלשות הנמוך ביותר שלה העונה, כשבשיא הקודם קלעה 13.

תוצאות נוספות

אטלנטה (4:4) – אורלנדו (5:3) 112:127

ניו אורלינס (6:1) – שארלוט (5:3) 112:116

