יום רביעי, 05.11.2025 שעה 07:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%713-7576פילדלפיה 76'
83%684-7086שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
57%819-8677מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%963-9638שארלוט הורנטס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
40%556-5495לוס אנג'לס קליפרס
33%748-7106פיניקס סאנס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
17%741-6386ניו אורלינס פליקנס

טריפל דאבל לגידי, מהפך לשיקגו על פילדלפיה

האוסטרלי כיכב ורשם 29 נקודות, כולל ציון דרך שרק מייקל ג'ורדן השיג לפניו ב-111:113 של הבולס. ניצחון 3 רצוף לטורונטו שהביסה 100:128 את מילווקי

|
ג'וש גידי בפעולה (רויטרס)
ג'וש גידי בפעולה (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין שלישי לרביעי) עם כמה משחקים נהדרים, שחלקם משוחקים גם בשעה זו וטרם נגמרו. במוקד – שיקגו בולס ביצעה מהפך מרשים מול פילדלפיה בדרך ל-111:113, כאשר טורנטו הביסה 100:128 את מילווקי.

שיקגו (1:6) – פילדלפיה (2:5) 111:113

שיקגו הצליחה לבצע קאמבק מרשים מול פילדלפיה אחרי שפיגרה ב-24 נקודות, כאשר ג'וש גידי רשם טריפל דאבל שני ברציפות עם 29 נקודות, 15 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, דבר שלא נעשה בקבוצה מאז מייקל ג’ורדן ב-1989. במהלך המהלך המכריע, גידי חדר לסל ומסר לניקולה ווצ'ביץ' שקלע. בנוסף, אייזק אוקורו תרם 16 נקודות, ושיקגו הצליחה להגביל את פילדלפיה ל-16 נקודות בלבד ברבע האחרון.

פילדלפיה פתחה בעוצמה עם 45 נקודות ברבע הראשון ויתרון של 18 נקודות, כולל 12 נקודות של טייריס מקסי עם 4 מ-6 מחוץ לקשת. מקסי סיים עם 39 נקודות ו־6 מ-10 לשלוש, ג'ואל אמביד הוסיף 20 וקלי אוברה ג'וניור 18, אך זה לא הספיק לאורחים.

טורונטו (4:4) – מילווקי (3:5) 100:128

טורונטו רשמה ניצחון שלישי רצוף עם משחק התקפי מרשים, כשסקוטי בארנס ו-אר.ג'יי בארט הובילו עם 23 נקודות כל אחד. זהו הניצחון בפער הגבוה ביותר של טורונטו העונה. בארנס יצא במחצית הראשונה עקב מתיחה באגודל, אך לאחר צילום נשלל שבר, הוא חזר במחצית השנייה וסיים עם 9 מ-16 מהשדה ו-3 מ-5 לשלוש. יאקוב פולטל חזר לאחר היעדרות של שלושה משחקים וסיים עם 8 נקודות ו-9 ריבאונדים ב-20 דקות.

מנגד יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי עם 22 נקודות, קייל קוזמה תרם 18 וקול אנתוני הוסיף 12, אך הקבוצה ספגה את ההפסד הגדול ביותר שלה העונה, לאחר הפסד קודם של 5 נקודות בקליבלנד. ריאן רולינס קלע 11 ומיילס טרנר 10. מילווקי התקשתה מחוץ לקשת עם 11 מ-38, מספר השלשות הנמוך ביותר שלה העונה, כשבשיא הקודם קלעה 13.

תוצאות נוספות

אטלנטה (4:4) – אורלנדו (5:3) 112:127
ניו אורלינס (6:1) – שארלוט (5:3) 112:116
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */