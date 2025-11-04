נבחרת ישראל הוגרלה עם בלגיה במוק' המונדיאל

אחרי ההצלחה בקמפיין ליגת האומות האחרון, במהלכו נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל העפילה לדרג ב’ כשטיילה בבית עם בולגריה ואסטוניה, היום (שלישי), הכחולות-לבנות הוגרלו במסגרת מוקדמות המונדיאל לבית שכולל בתוכו את בלגיה, סקוטלנד ולוקסמבורג.

המשחקים יחלו בפברואר 2026 לקראת הטורניר הגדול, שייערך בקיץ של שנת 2027, כשלוח המשחקים המלא צפוי להתפרסם בימים הקרובים.

מאמן נבחרת ישראל נשים, ניסו אביטן, אמר לאחר ההגרלה: "ברמות האלה אין הגרלות קלות, וכל נבחרת מביאה איתה איכות וניסיון. אנחנו מקבלים את האתגר באמונה ובגישה חיובית, עם רצון להמשיך בתהליך ההתפתחות שלנו כקבוצה. השחקניות שלנו נחושות, מחויבות וגאות לייצג את המדינה, ונעשה הכול כדי להציג נבחרת שמאמינה בעצמה ומשחקת באומץ ובגאווה”.