סטפנו פיולי פוטר מפיורנטינה שבמקום האחרון

כשהיא עם פתיחת העונה הרעה ביותר מאז 1938, פיורנטינה הודיעה על זעזוע בעמדת המאמן, כשנפרדה מסטפנו פיולי, זאת לאחר שהשיג רק ארבע נקודות במשך עשרת המחזורים הראשונים, ללא אף ניצחון, כשהפסד 1:0 ללצ’ה במחזור האחרון היה מה שהוביל לפרידה.

ההחלטה לפטר את פיולי, לו זו הייתה קדנציה שנייה במועדון אחרי שעמד על הקווים של הוויולה בין 2017-2019, באה משחק אחד אחרי שהמנהל המקצועי, דניאלה פראדה, סיים את תפקידו במועדון. בפעם הקודמת שאימן, חווה טרגדיה יחד עם שאר הקבוצה, עם לכתו בטרם עת של קפטן המועדון באותם ימים, דוידה אסטורי שמת במפתיע.

פיולי לא רצה להתפטר בעקבות השכר אותו הוא מקבל כ-3 מיליון אירו בעונה למשך שלוש עונות ודרש 5 מיליון אירו כחבילת פיצויים על מנת להשתחרר ממחויבתו. היום, בעלי הקבוצה רוקו קומיסו נתן את האור הירוק לכך.

רוברטו ד'אברסה (IMAGO)

כעת, מי שינסה לחלץ את הסגולים מהמקום האחרון, לפחות באופן זמני הוא מאמן קבוצת הנוער דניאלה גאלופה, כשהמועמד המוביל לקחת את המושכות באופן קבוע הוא רוברטו ד’אברסה, שבעונה הקודמת ירד ליגה עם אמפולי.

פיולי כעת ייאלץ להמציא את עצמו מחדש. אחרי אליפות היסטורית עם מילאן בעונת 2021/22, המאמן עמד בעונה האחרונה על הקווים באל-איתיחאד מערב הסעודית, וכששב לאיטליה, לא חשש להצהיר כי פיורנטינה מכוונת למקום בין ארבע הראשונות. בפועל, הוא השיג ארבע נקודות.