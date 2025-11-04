יום רביעי, 05.11.2025 שעה 01:59
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

שרון אביטן: הפועל ב"ש הקבוצה הטובה בליגה

המאמן דיבר אחרי ה-0:1 של הדרומיים על בית"ר ירושלים בטדי ב"שיחת היום": "איבוד האליפות השאיר רעב. לדעתי אנחנו נותנים יותר מדי קרדיט לבית"ר"

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הניצחון והמקום הראשון (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הניצחון והמקום הראשון (אורן בן חקון)

הפועל באר שבע ראתה את מכבי תל אביב עולה לפסגה אתמול (שני) אחרי החלטת בין הדין לתת לצהובים ניצחון טכני בדרבי, אך הדרומיים דאגו שזה יהיה זמני בלבד ושבו למקום הראשון עם 0:1 קטן-גדול באצטדיון טדי על בית”ר ירושלים. שרון אביטן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההתמודדות.

צהריים טובים, מה דעתך על ההופעה אתמול של הפועל באר שבע?
”לא הופעה גדולה, אבל זה הספיק. אנחנו נותנים לבית”ר ירושלים קצת יותר מדי קרדיט. היא בנויה על עומר אצילי, ירדן שועה וירין לוי, בעוד שבאר שבע מגיעה כקבוצה וזה מה שנותן לה עליונות”.

אי אפשר להתעלם מההופעה של מיגל סילבה אתמול שסיפק הצלות רבות, אבל בפועל באר שבע כבשה חמישה שערים בחמשת המשחקים האחרונים. החלוץ של הקבוצה, איגור זלאטנוביץ’, כבש רק שני שערים מפתיחת העונה.
”קודם כל, באר שבע חזרה מפגרת הנבחרות פחות טוב. הנסיבות די ברורות, שחקני הנבחרות עברו שבוע מאוד קשה. אם אסתכל על עמדת הפתיחה מהמצב הזה, אז אני חושב שהפועל באר שבע, גם כשהיא משחקת לא טוב, תמיד יהיה שחקן שימצא את הפתרון. לגבי זלאטנוביץ’, הוא תמיד עובד קשה על המגרש והמאמן מעריך אותו, אני חושב שאולי היה צריך סקורר, אבל זה בינתיים מספיק. בחודש האחרון ב”ש מובילה את הטבלה”.

הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד גהלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המצב בליגה מבחינת אליפות? הפועל באר שבע פייבוריטית?
“הפועל באר שבע לדעתי הקבוצה הכי טובה בליגה ואם לא יקרה משהו בלתי צפוי, היא אמורה להוביל, או לפחות לרוץ כתף אל כתף עם מכבי תל אביב, שהיא קבוצה נהדרת בפני עצמה. איבוד האליפות בעונה שעברה השאיר את הרעב לקחת את התואר העונה, מעבר לעובדה שהקבוצה של רן קוז’וק, שהוא מאמן אדיר, גורמת ליריבות לצאת מתבניות המשחק שלה. אני חושב שזו שנה שאפשר לעשות את זה, כי אם לוקחים בחשבון את זה שמכבי תל אביב נמצאת בקמפיין אירופי, הפועל באר שבע מגיעה רעננה בכל משחק, יכולה לנצל את זה וזה יכול להיות הישג אדיר”.

עוד לא שליש עונה ונותרו רק שתי קבוצות במרוץ.
”אכזבה גדולה ממכבי חיפה ובית”ר ירושלים. ציפיתי שיהיה מרוץ מרובע, כי אם לקחנו את חבלי הלידה של בית”ר בעונה שעברה, ציפינו שהעונה זה יהיה יותר טוב. הם יהיו במקום השלישי או הרביעי. לדעתי זו תהיה או הפועל באר שבע או כתף אל כתף עם מכבי תל אביב עד הסוף”.

