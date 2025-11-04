יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:24
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

5 נקודות לשרף, וולף ערך בכורה ב-NBA ולא קלע

שני הישראלים עלו ל-3:33 הדקות האחרונות בהפסד הביתי 125:109 של ברוקלין נטס למינסוטה טימברוולבס. הקבוצה מניו יורק במאזן 7:0 לראשונה מזה עשור

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

רשמית, ישראלי שלישי ב-NBA. דני וולף ערך הלילה (בין שני לשלישי) את הופעת הבכורה שלו בליגה הטובה בעולם, כאשר עלה ביחד עם בן שרף מהספסל ב-3:33 הדקות האחרונות בהפסד 125:109 של ברוקלין למינסוטה טימברוולבס, הפסד שהוריד את הנטס למאזן 7:0 בתחתית הקונפרנס המזרחי, דבר שקורה לה לראשונה מזה עשור.

וולף, שהתאושש מהפציעה ממנה סבל בקרסול, רשם 0 מ-1 מהשדה, הוריד ריבאונד ומסר 2 אסיסטים, מתוכם אחד לשלשה של שרף, שסיים עם 5 נקודות (1 מ-3 מהשדה, 1 מ-1 משלוש, 2 מ-2 מהעונשין), ריבאונד אחד וגם איבד כדור אחד.

הקרדיט של שרף די דועך בשני המשחקים האחרונים, זאת לאחר שפתח בחמישייה בחמשת המשחקים הראשונים של העונה. אחרי שאתמול הוא לא שותף נגד מינסוטה, הפעם הוא שיחק דקות בודדות מול הטימברוולבס.

בן שרף זורק (רויטרס)בן שרף זורק (רויטרס)

מינסוטה, שחסרה את כוכבה הגדול, אנתוני אדוארדס, הפצוע, לא טיילה בברקלייס סנטר. אחרי שלושה רבעים צמודים, האורחים מהמערב הצליחו לברוח בזכות רבע אחרון של 21:34. 

דונטה דיווינצ'נזו (25 נקודות) וג’יידן מקדניאלס (22) הובילו את המנצחת, כאשר נאז רידס הוסיף 21, ג'וליוס רנדל רשם טריפל דאבל נהדר של 19 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ורודי גובר הוסיף דאבל דאבל של 15 נקודות (ב0100 מהשדה) ו-12 ריבאונדים. מנגד, בנטס, שהיו ללא מייקל פורטר ג’וניור, קאם תומאס היה המוביל עם 25 נקודות. ניק קלקסטון קלע 19, נואה קלאוני הוסיף 15 וזאיר וויליאמס 14.

