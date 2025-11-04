יום חמישי, 06.11.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הפועל ב"ש השיגה ניצחון שכולו הצהרת כוונות

האזינו לפודקאסט אחרי ה-0:1 על בית"ר: ההישג של ביטון, ההצהרה שהאדומים שולחים לליגה, קאנגווה, זלאטנוביץ', הודעת בית הדין והוויכוח לגבי החיזוק

|
דן ביטון חוגג עם לוקאס ונטורה והלדר לופס (אורן בן חקון)
דן ביטון חוגג עם לוקאס ונטורה והלדר לופס (אורן בן חקון)

אחרי הניצחון הקטן 0:1 על מכבי בני ריינה במחזור הקודם, הפועל באר שבע המשיכה את המומנטום אבל הפעם עשתה את זה בענק. האדומים גברו אמש (שני) 0:1 על בית"ר ירושלים באצטדיון טדי המלא, וחזרו למקום הראשון לאחר שבבוקר הורדו למקום השני בעקבות החלטת בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות אירועי הדרבי. 

פודקאסט הפועל באר שבע עם איציק כלפי ודובב גבאי מסכם ניצחון שני ברציפות של הקבוצה, שעמדה בלחץ גדול וחזרה הביתה עם שלוש נקודות יוקרתיות. דובב באמירה נחרצת על איגור זלאטנוביץ’, מי המצטיין של כל אחד, ההישג של דן ביטון וההצהרה שבאר שבע שולחת לליגה. 

עוד בפרק - שינוי המערך בסוף לא עשה טוב, האם קינגס קאנגווה יוכל לשחק נגד מכבי תל אביב בדצמבר, הוויכוח לגבי החיזוק שהקבוצה צריכה לעשות בינואר, האם הודעת בית הדין של ההתאחדות הלחיצה את השחקנים, הכנות לאשדוד בשבת ועוד. האזנה נעימה.

