יום חמישי, 06.11.2025 שעה 00:41
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20

לאציו גברה על קליארי 0:2, ניצחון בכורה לגנואה

התכולים שברו את רצף המשחקים שלהם ללא ניצחון הודות לשערים של איסאקסן וזקאני. הקבוצה מתחתית הליגה ניצחה לראשונה העונה עם 1:2 דרמטי מול ססואולו

|
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה האיטלקית ננעל אמש (שני), כשקיבלנו שני משחקים מרתקים. במוקד, לאציו ניצחה 0:2 את קליארי, כשבמקביל, ססואלו נכנעה 2:1 מפתיע לגנואה.

לאציו – קליארי 0:2

הקבוצה מעיר הבירה הגיעה עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון, שהמשך לגדול אחרי שהצליחה לספק את הסחורה במחצית השנייה. גוסטאב איסאקסן פרץ את הסכר עבור התכולים, כשבתוספת הזמן מתיאה זקאני חתם את תוצאת המשחק.

ססואולו – גנואה 2:1

בהפתעה גדולה, הקבוצה האורחת, שהגיעה למשחק כשהיא עדיין ללא ניצחון העונה בליגה, הצליחה הפעם להשיג אותו בצורה דרמטית ביותר. רוסלן מלינובסקי העלה אותה ליתרון בדקה ה-18, אך דומניקו ברארדי השווה שתי דקות לתוך המחצית השנייה. בדקה ה-93, לאו אוסטיגארד הפך לגיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
