לאציו גברה על קליארי 0:2, ניצחון בכורה לגנואה

המחזור העשירי בליגה האיטלקית ננעל אמש (שני), כשקיבלנו שני משחקים מרתקים. במוקד, לאציו ניצחה 0:2 את קליארי, כשבמקביל, ססואלו נכנעה 2:1 מפתיע לגנואה.

לאציו – קליארי 0:2

הקבוצה מעיר הבירה הגיעה עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון, שהמשך לגדול אחרי שהצליחה לספק את הסחורה במחצית השנייה. גוסטאב איסאקסן פרץ את הסכר עבור התכולים, כשבתוספת הזמן מתיאה זקאני חתם את תוצאת המשחק.

ססואולו – גנואה 2:1

בהפתעה גדולה, הקבוצה האורחת, שהגיעה למשחק כשהיא עדיין ללא ניצחון העונה בליגה, הצליחה הפעם להשיג אותו בצורה דרמטית ביותר. רוסלן מלינובסקי העלה אותה ליתרון בדקה ה-18, אך דומניקו ברארדי השווה שתי דקות לתוך המחצית השנייה. בדקה ה-93, לאו אוסטיגארד הפך לגיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון.