253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

סנדרלנד רביעית באנגליה אחרי 1:1 מול אברטון

המשחק באצטדיון האור נגמר בתיקו לאחר שער של אנדייה (15') לאורחת ושל ג'אקה (46') שהשווה את התוצאה. הטופיז רשמו כבר משחק שלישי רצוף ללא ניצחון

|
טריי הום חוסם את ג'ק גריליש (IMAGO)
טריי הום חוסם את ג'ק גריליש (IMAGO)

המחזור ה-10 בפרמייר ליג ננעל לו היום (שני) לאחר שקיבלנו משחק בין סנדרלנד לאברטון. שתי הקבוצות נפרדו ב-1:1 באצטדיון האור וחלקו נקודות. חניכיו של דייויד מויס רשמו משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון ונראה כי הם בתחילתו של משבר.

במחצית הראשונה היו אלה המארחים שהחזיקו יותר בכדור, אך הטופיז היו אלה שהפתיעו את יריביהם, הבקיעו את השער הראשון בדקה ה-15 מרגליו של לימאן אנדייה ועלו על לוח התוצאות ראשונים.

במחצית השנייה, המארחים המשיכו לשלוט בכדור ואף הצליחו לבעוט יותר לשער של ג’ורדן פיקפורד האנגלי. דקה לאחר פתיחת המחצית השנייה, גראניט ג’אקה, הרכש הגדול של הקבוצה מצפון אנגליה, היה זה שכבש את שער השוויון והצליח להרגיע את מאמנו. לבסוף, המשחק נגמר ב-1:1.

במחזור הבא, סנדרלנד תארח את ארסנל, מוליכת הליגה, למשחק צמרת קשה. בצד השני של המתרס, אברטון תחזור הביתה על מנת לארח את פולהאם ותנסה להשיג ניצחון ראשון לאחר שלושה משחקים רצופים שלא לקחה את שלוש הנקודות.

נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
