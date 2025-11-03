יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:37
כדורגל עולמי  >> ליגה סרבית

טרגדיה בסרביה: מאמן התמוטט ומת בזמן משחק

מאלדן ז'יז'וביץ', שהיה בן 44 בלבד, התמוטט בדקה ה-22 במשחק של רדניצ'קי מהליגה הראשונה בסרביה ולא ניתן היה להצילו. שחקני הקבוצות נותרו בהלם

|
מאלדן ז'יז'וביץ' (IMAGO)
מאלדן ז'יז'וביץ' (IMAGO)

טרגדיה בסרביה: מאמן רדניצ’קי, מאלדן ז’יז’וביץ’, הלך לעולמו באמצע משחק. המאמן, בן 44 בלבד, התמוטט בדקה ה-22 של המשחק בליגה הראשונה. הוא הובהל ברכב לבית החולים, אך כבר לא היה ניתן להצילו.

המשחק מול מלאדוסט חודש בתחילה, אך הופסק רשמית לפני סיום המחצית הראשונה, כאשר הגיעה הבשורה הטרגית. שחקני שתי הקבוצות נפלו לכר הדשא בדמעות והתקשו להאמין. 

היה זה המשחק השלישי בלבד של לז’יז’וביץ’ על הקווים במועדון. הוא החל את קריירת האימון שלו ב-2017, ולאחר מכן עבד בזרינסקי, סלובודה, אל כולוד, שקופי ובוראץ באניה לוקה.

מאלדן ז’יז’וביץ’ הקדיש את כל חייו לכדורגל. הוא שיחק בקישור והחל את הקריירה במלאדוסט רוגאטיצה. לאחר מכן לבש את המדים של ראדניק ביילינה, רודאר אוגלייביק, זרינסקי (בשתי קדנציות), טירנה ובוראץ באניה לוקה. הוא סיים את קריירת המשחק שלו בראדניק ב-2016, וב-2017 החל את קריירת האימון.

הוא היה ידוע באופיו הרגוע ובקפדנותו הטקטית, דבר שניתן היה לראות מיד עם הגעתו לרדניצ’קי לפי התקשורת המקומית. למרבה הצער, על המגרש הוא גם מצא את מותו. הוא היה אב לשלושה ילדים.

