הכי מרגש: בר קופרשטיין עלה לכר הדשא בטדי

גיא בן זיו
|
רגעים מרגשים ביותר היו הערב (שני) באצטדיון טדי טרם המשחק של בית”ר ירושלים מול הפועל באר שבע – בר קופרשטיין, ששרד בשבי חמאס לא פחות מ-738 ימים, עלה לכר הדשא מלווה באביו טל וזכה לתשואות אדירות של שני הקהלים.
קופרשטיין בן ה-23 זכה לכבוד הגדול מהמועדון הירושלמי אותו הוא אוהד, ולאחר שהוצג עם עלייתו לכר הדשא בבירה הוא התעטף בצעיף והלך ליציע המזרחי להודות לקהל המקומי. בנוסף, גם יאיר הורן, שורד השבי ואוהד הפועל באר שבע, הגיע למשחק וזכה לכבוד מהקבוצה המארחת.
כזכור, בר קופרשטיין שוחרר במסגרת העסקה האחרונה עם ארגון הטרור הארור חמאס, והתאחד עם משפחתו אחרי 738, כולל אביו טל שהגיע עמו למשחק באצטדיון טדי. אגב, קופרשטיין אוהד בית”ר בכדורגל והפועל חולון בכדורסל, כשגם זו דאגה להזכיר אותו לאורך כל תקופתו בשבי.