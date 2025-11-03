יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הכי מרגש: בר קופרשטיין עלה לכר הדשא בטדי

רגעים משמחים ומרגשים ביותר הערב בטדי: החטוף שחזר משבי חמאס ואוהד את הקבוצה הירושלמית עלה לכר הדשא מלווה באביו טל וזכה לתשואות הקהלים. צפו

|
בר קופרשטיין יחד עם אחיו ואביו הנרגשים (אורן בן חקון)
בר קופרשטיין יחד עם אחיו ואביו הנרגשים (אורן בן חקון)

רגעים מרגשים ביותר היו הערב (שני) באצטדיון טדי טרם המשחק של בית”ר ירושלים מול הפועל באר שבע – בר קופרשטיין, ששרד בשבי חמאס לא פחות מ-738 ימים, עלה לכר הדשא מלווה באביו טל וזכה לתשואות אדירות של שני הקהלים.

קופרשטיין בן ה-23 זכה לכבוד הגדול מהמועדון הירושלמי אותו הוא אוהד, ולאחר שהוצג עם עלייתו לכר הדשא בבירה הוא התעטף בצעיף והלך ליציע המזרחי להודות לקהל המקומי. בנוסף, גם יאיר הורן, שורד השבי ואוהד הפועל באר שבע, הגיע למשחק וזכה לכבוד מהקבוצה המארחת.

בר קופרשטיין ויאיר הורן (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)בר קופרשטיין ויאיר הורן (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
בר קופרשטיין עם ברק אברמוב (רדאד גבר קופרשטיין עם ברק אברמוב (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין מודה לקהל (רדאד גבר קופרשטיין מודה לקהל (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)

כזכור, בר קופרשטיין שוחרר במסגרת העסקה האחרונה עם ארגון הטרור הארור חמאס, והתאחד עם משפחתו אחרי 738, כולל אביו טל שהגיע עמו למשחק באצטדיון טדי. אגב, קופרשטיין אוהד בית”ר בכדורגל והפועל חולון בכדורסל, כשגם זו דאגה להזכיר אותו לאורך כל תקופתו בשבי.

בר קופרשטיין בשירת התקווה. להיות עם חופשי בארצנו. הוא סוף סוף חופשי (אורן בן חקון)בר קופרשטיין בשירת התקווה. להיות עם חופשי בארצנו. הוא סוף סוף חופשי (אורן בן חקון)
בר קופרשטיין בטדי. איזו תמונה מצמררת (רדאד גבר קופרשטיין בטדי. איזו תמונה מצמררת (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין על הדשא (רדאד גבר קופרשטיין על הדשא (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין, אחיו ואביו טל יחד עם ברק אברמוב וכפיר אדרי (אורן בן חקון)בר קופרשטיין, אחיו ואביו טל יחד עם ברק אברמוב וכפיר אדרי (אורן בן חקון)
בר קופרשטיין מביע אהבה לקהל (אורן בן חקון)בר קופרשטיין מביע אהבה לקהל (אורן בן חקון)
בר קופרשטיין מוקף בוותיקי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)בר קופרשטיין מוקף בוותיקי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */