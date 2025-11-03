הכי מרגש: בר קופרשטיין עלה לכר הדשא בטדי

רגעים מרגשים ביותר היו הערב (שני) באצטדיון טדי טרם המשחק של בית”ר ירושלים מול הפועל באר שבע – בר קופרשטיין, ששרד בשבי חמאס לא פחות מ-738 ימים, עלה לכר הדשא מלווה באביו טל וזכה לתשואות אדירות של שני הקהלים.

קופרשטיין בן ה-23 זכה לכבוד הגדול מהמועדון הירושלמי אותו הוא אוהד, ולאחר שהוצג עם עלייתו לכר הדשא בבירה הוא התעטף בצעיף והלך ליציע המזרחי להודות לקהל המקומי. בנוסף, גם יאיר הורן, שורד השבי ואוהד הפועל באר שבע, הגיע למשחק וזכה לכבוד מהקבוצה המארחת.

בר קופרשטיין ויאיר הורן (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

בר קופרשטיין עם ברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

בר קופרשטיין מודה לקהל (רדאד ג'בארה)

בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)

כזכור, בר קופרשטיין שוחרר במסגרת העסקה האחרונה עם ארגון הטרור הארור חמאס, והתאחד עם משפחתו אחרי 738, כולל אביו טל שהגיע עמו למשחק באצטדיון טדי. אגב, קופרשטיין אוהד בית”ר בכדורגל והפועל חולון בכדורסל, כשגם זו דאגה להזכיר אותו לאורך כל תקופתו בשבי.

בר קופרשטיין בשירת התקווה. להיות עם חופשי בארצנו. הוא סוף סוף חופשי (אורן בן חקון)

בר קופרשטיין בטדי. איזו תמונה מצמררת (רדאד ג'בארה)

בר קופרשטיין על הדשא (רדאד ג'בארה)

בר קופרשטיין, אחיו ואביו טל יחד עם ברק אברמוב וכפיר אדרי (אורן בן חקון)

בר קופרשטיין מביע אהבה לקהל (אורן בן חקון)