אנריקה הרגיע לפני באיירן: דמבלה ישחק מחר

אין ספק. במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (שני), אישר מאמן פאריס סן ז’רמן, לואיס אנריקה, כי אוסמן דמבלה אכן ישחק ביום שלישי נגד באיירן מינכן בליגת האלופות (22:00). השאלה כעת היא כמה זמן הוא יקבל.

לואיס אנריקה אמר: “אין סיכון עם אף שחקן. אבל אוסמן במצב טוב. הוא עשה את כל האימונים בשבועיים האחרונים, הוא השתתף בשני המשחקים האחרונים. אנחנו שמחים שהוא משפר את מצבו הפיזי”. המאמן הספרדי הוסיף: “הוא ישחק מחר כמובן, אני לא יודע כמה דקות אבל הוא מוכן לתחרות. אנחנו נחליט כמה זמן”.

אוסמן דמבלה, שהושבת במשך חודש וחצי עקב פציעה בשריר הירך האחורי, חזר לכר הדשא במשחק ליגת האלופות האחרון של פ.ס.ז' נגד באייר לברקוזן (2:7, כולל שער). מאז, זוכה כדור הזהב לשנת 2025 שיחק בשלושה משחקי ליגה: בניצחון 0:3 על ברסט, בתיקו 1:1 מול לוריין ובשבת האחרונה ב-0:1 על ניס. עם זאת, עלו חששות לגבי פציעתו לאחר המשחק נגד ניס.

לואיס אנריקה (IMAGO)

לפי דיווחים בצרפת, זוכה כדור הזהב חווה אי נוחות, תחושה לא נעימה באזור הפציעה הקודמת שלו, ממנה רק השתקם, אך זו בעיקר רגישות. זו הסיבה שאוסמן דמבלה השתתף באימון של פ.ס.ז' עם שאר הסגל ביום ראשון. למרות שאי הנוחות הזו אינה מעוררת דאגה מוגזמת במועדון, ייתכן ששחקן ההתקפה הצרפתי יפתח על הספסל במשחק בליגת האלופות מול באיירן מינכן.